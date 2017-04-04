Piyasa Teorisi - sayfa 204
Şimdi, gerçekten, kazanan pozisyonların %51'i, size saygılar!
işte sistem raporundan
Bir şeyi ölçmek niyetinde değilim.. Bu sistem 2006'dan beri çalışıyor.. Ama tırtıklı değil ve sonuç sadece yıllık bazda değerlendiriliyor.
% 50-52 uzun + ve %50-52 şort + olmalı ve sonuç olarak toplamın ortalama % 50-52'si evet ve uzun ve şort sayılarına göre olmalı %1-3'ten fazla farklılık göstermez
Mart 2005'in başından günümüze kadar H4'te. zaman, kısa ve uzunları TP=SL=500pp'de eşitlemek de mümkün değildir:
16384 testindeki çubuklar
32666 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 100000.00
Yayılmış Akım (13)
Toplam net kar 1213675.26
Brüt kar 2858979,97
Brüt zarar -1645304,71
Kar faktörü 1,74
Beklenen getiri 78.49
Mutlak düşüş 71909.63
Maksimum düşüş 260827,42 (%26,40)
Göreceli düşüş %75,49 (86505,96)
Toplam işlem 15463
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 7138 (%48.21)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 8325 (% 47.20)
Kârlı işlemler (toplamın yüzdesi) 7370 (%47,66)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 8093 (%52,34)
En büyük
kâr ticareti 510.89
zarar ticareti -505.41
Ortalama
kâr ticareti 387,92
zarar ticareti -203.30
Maksimum
ardışık kazanç (parasal kar) 843 (424700.69)
ardışık kayıplar (para kaybı) 403 (-47555.37)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 424700.69 (843)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -96545,89 (239)
Ortalama
ardışık galibiyet 36
ardışık kayıplar 40
Yusuf. Onları eşitlemenize gerek yok. Bu sistem bu prensibe göre değil, piyasanın yönünü belirlemek için çalışmaktadır. Yön yukarı ise, o zaman uzunlar, aşağı doğru ise - şortlar geçerlidir. Bu süre zarfında piyasa trendinin 50 uzun/50 kısa olması hiç de gerekli değildir. Bu, uzun/kısa pozisyon oranının 50/50 olmadığı anlamına gelir.
Girdilerin aslına uygunluğunu sağlamak gereklidir. Sende çok fazla var. Piyasanın açıkça bir geri dönüş içinde olduğu görülebilir, ancak yine de pozisyon açıyorsunuz. Bir geri dönüşün ardından trend yönünde bir geri dönüş beklemek ve aptalca ortalama değil.
Sonraki - salıncaklara gerek yok. Açık pozisyonları ters sinyalle kapatmayın (pozitif olan her şey, yarı ses ile kapatın ve başabaş noktasında destekleyin, kırmızı olan her şey, ters pozisyonda açtıysanız - duruncaya kadar kilitte asılı kalmasına izin verin - bir şey bir durakla alınacak ve geri kalanı artıya geçebilir)
% 50-52 uzun + ve %50-52 şort + olmalı ve sonuç olarak toplamın ortalama % 50-52'si evet ve uzun ve şort sayılarına göre olmalı %1-3'ten fazla farklılık göstermez
"% olmalı..." saçmalık... Bu uzun/şort yüzdesi kimseye bir şey borçlu değil.
Ayrıca sistem sadece uzunlar üzerine veya sadece şortlar üzerine kurulabilir, yani. uzun/kısa oranı 100\0 veya 0\100 olabilir
Ve prensipte, bu gösterge hiçbir şeyle ilgili değildir.
Artem, peki, böyle bir bot iç. En azından resimler adına. Yapabilir misin?
Tabii ki yapabilirim. Benim için ne anlamı var?
Anlam uğruna! :-)))
örnek
1. m1 1000 bar üzerinde ortalama ile piyasa fiyat çizgisine işlem yapın.
2. Seçenekleriniz.
Aferin. Şimdi, ekran görüntüleriniz hakkında nasıl yorum yapacağınızı öğrenmeniz gerekiyor, böylece katılımcılar için şunun gibi bir şey anlaşılır:
1. Cuma seansının erken saatlerinde 30.07 Boğalar saldırdıktan sonra ayı piyasası yükselişe geçti;
2. Asya seansında piyasa birçok kez el değiştirdi ancak taraflardan hiçbiri piyasanın daireye olan havasını kıramadı;
3. Avrupa seansının başlangıcında, Lev piyasanın kontrolünü ele geçirdi ve önemli haberlerin yayınlanmasından önce sert bir düşüş yaşadı;
4. Haberin yayınlanmasından önce, piyasa yükselişe geçti ve gösterge, haberlerin yayınlanmasına hazırlanma sürecini doğru bir şekilde yansıtmaya hazır ve haberin piyasaya etkisinin seyrini yansıttı;
5. Haber bülteninin sonucu: Boğalar fiyatı keskin bir şekilde yükseltmek için acele ediyor, piyasa fiyatı P (Ayılar) desteklemedi ve bu, fiyatın daha sonra olan orijinal durumuna dönmesi gerektiği anlamına geliyor, bu fırsat kullanılabilir yüksek fiyatlardan alımları artırmak;
6. Ayrıca, Ayıların kendileri fiyatı Aslan seviyesinde 19-00'da barışçıl bir şekilde aldı ve Amerika'nın sonuna kadar ve genel olarak gün seansı, piyasa düşüş eğiliminde kaldı;
7. 03 08 Pazartesi günü, 1-30'da kırmızı işaret civarında, Boğalar Ayılara saldırdı ve fiyatı ele geçirdi, piyasa yükselişe geçti.
Yaklaşık öyle. Bir gösterge yardımıyla yeni piyasa teorisini anlamayı öğreneceğiz.