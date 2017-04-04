Piyasa Teorisi - sayfa 118

Vizard_ :
2010-11'de test hesaplamaları için mi kullandınız?
Hayır, sadece şu anda piyasanın rekabetçi veya tekel olduğuna işaret ediyordum. Belki ticarette kullanılma potansiyeli vardır, ancak daha sonra öğreneceğiz, şimdi bununla basitçe başa çıkmak için zaman yok.
 
Vizard_ :
Daha basit formül nerede - with or u? bunun için bir ara iplik (daha basit olanı) bir formül şeklinde (pencere 20) atabilirsiniz ...
Benim için eşit derecede basitler ve diğerleri için eşit derecede ulaşılmazlar. Hakaret etmeden söylensin. (18) https://www.mql5.com/ru/articles/250 kullanılarak daha da doğru bir şekilde hesaplanırlar.
Beyler, Yusuf'un düşüncelerini sadece matematik veya başka bir ayrı bilim açısından anlamaya çalışmayın.. O, bilincinin prizmasından bütünleşik bir yaklaşıma sahiptir... Birçokları için, makalesi bile yardımcı olmaz. " Piyasa Teorisi "nin özünü anlayın. Çok basit. "Beyninizi" serbest bırakın, o daha da yakınlaşacaktır...
 
Yousufkhodja Sultonov :
Benim için eşit derecede basitler ve diğerleri için eşit derecede ulaşılmazlar. Hakaret etmeden söylensin. (18) https://www.mql5.com/ru/articles/250 kullanılarak daha da doğru bir şekilde hesaplanırlar.
Tyzh bunun yeniden çizilmeyeceğini söyledi))) ve 18'i sürükledi ... yani çizecek mi? )))
 
azfaraon :
Beyler, Yusuf'un düşüncelerini sadece matematik veya başka bir ayrı bilim açısından anlamaya çalışmayın.. O, bilincinin prizmasından bütünleşik bir yaklaşıma sahiptir... Birçokları için, makalesi yardımcı bile olmaz. "Piyasa Teorisi"nin özünü anlayın Çok basit. "beyninizi" serbest bırakın ve o daha da yakınlaşacaktır...

18-00 Moskova saatinde durum. Her şey herkes için açık olmalıdır:


 
Vizard_ :
Tyzh bunun yeniden çizilmeyeceğini söyledi))) ve 18'i sürükledi ... yani çizecek mi? )))
(18), bu uygulama koşulları altında yeniden çizmez
 
Yousufkhodja Sultonov :
(18), bu uygulama koşulları altında yeniden çizmez
Yani o ya da onun gibi bir şey var mı? )))) yanlış bir şey kokusu alıyorum))) eh, Yusuf)))
 
Vizard_ :
Yani o ya da onun gibi bir şey var mı? )))) Yanlış bir koku bile alıyorum)))) peki Yusuf)))

Bunu (18) daha da iyi yapacağını söyledim. Böyle bir şeyin var olduğunu anlamaları gerekirdi. Göstergenin son versiyonunda, sinyalde değil, tam olarak olacağını düşünüyorum (18).

Bu sırada. 20-00 Moskova saatine kadar, Aslan ve Leopar. Ustalıkla Fiyatın (Boğalar) kapsamını genişletin, Piyasayı (Ayılar) uzaklaştırın ve onları engelleyin. keşke Leo, geçen seferki gibi Fiyatı çok yukarılara gönderme fikrini değiştirmeseydi:

Aslan ve Leopar arasındaki mesafenin giderek arttığını fark ediyoruz, bu da tarafların buluşma durumundan çıkışa işaret ediyor. Belki de Fiyatı yükseltmek için bir karar verilmiştir. Yarın göreceğiz. Sanal seviyelerin daha fazla davranışını gösterecektir.

 
Server Muradasilov :
Gösterge bu satırların bir açıklamasını gösterecekse, kullanımla ilgili yardım ektedir. Bu bir başyapıt olacak
Elbette 3 sanal hattın hepsinin detaylı açıklaması eklenecek ve 4.sü, bu Fiyat, tarafımızca biliniyor. Görünen kayıplara veya kaçırılan fırsatlara rağmen, ihlal edilmemesi gereken bir tüccar davranış kuralları olacaktır. Çalkantılı zamanlar geçtiğinde ve piyasada asla kaçırmayacağımız gerçek trend hüküm sürdüğünde birçok kez haklı çıkacaklar. En azından daireden kurumayı öğrenmeliyiz. Ve böyle ön koşullarımız var. İhtiyacınız olan tek şey demir bir disiplin ya da her şeyi dizleri titremeyen ruhsuz ve cesur bir danışmana emanet etmek. Panzehir bu dönemlerde piyasaya girmemek ya da minimum hacimlerle girip tek pozisyonla ayakta kalmaktır.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Henüz bir gösterge yok. Şimdi, optimal formu nedeniyle katılımcılara danışıyoruz. Şimdilik o manzarada durdum. hangi grafikte gösterilmiştir.

Herkes için bir soru: Gösterge son haliyle açık mı (en son çizelgelere bakın)?

Çok temiz değil.
Ekranda piyasa türünü (rekabetçi, tekel) ve bir tavsiyeyi (sat/al) göstermek iyi olur.

Teşekkür ederim!
