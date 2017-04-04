Piyasa Teorisi - sayfa 21
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Gecikme" hatası olamaz, çünkü girişte hata yaptığımı düşünerek geri döndüm, ancak daha önce hesaplanan tüm değerler onaylandıktan sonra, hayali bir yapısal sapma olduğundan emin olun. Şimdi algoritmayı adım adım kontrol edeceğim.
Yusuf'un hesaplamalarını ve teorisini anlamasına yardımcı olacak bir öneriyle ayrı bir başlık açmayı öneriyorum. Ve açıklamak için bu teoride.
Ve sonra zavallı adama henüz yapışmıyor, ama zaten bir hindi tarif ediyor ve hatta 10-20 dolara hindi sipariş ediyor, kişi için üzgünüm. Bilimsel gelişmeler artık hiç bütçe gerektirmiyor, çağın gerisindeyim (yine de 10-20 tank da paradır çünkü hediye olarak tekrar etmezler.
Yusuf'un hesaplamalarını ve teorisini anlamasına yardımcı olacak bir öneriyle ayrı bir başlık açmayı öneriyorum. Ve açıklamak için bu teoride.
Çizim seviyelerine uzun süre bakmak...
Forex'in 17 tonu...)))
Akıllı bir bakışla, yüksekten bahsetmek ...
Çizim seviyelerine uzun süre bakmak...
Forex'in 17 tonu...)))
Shaw, Tanrı aşkına, küçük bir çocuk gibisin. Size açıkça söylendi (benden bahsetmekle birlikte). Burada hesaplamak yetmez, yine de nüfuz edebilmek önemli.
Yousufkhodja Sultonov :
Sevgili, başarısız olduğun için üzgünüm ve / veya eleştirdiğin makaledeki matematikte ortaya çıkan ve çözülen problemlerin tüm özünü ve süreçlerin akışının felsefesini ve özellikle formülleri (18) anlamak mümkün değildi, ben makaleyi yeniden okumanızı önermek dışında yardımcı olamam, diğer katılımcıların geri bildirimlerini okuyun ve bakış açınızı yeniden düşünmeye çalışın:
Artık bilimdeki pislikler sağduyu ve fiziksel duyu yasalarına dayanıyor. Şu anda, felsefe hesaplamalarda hüküm sürüyor. Ben de felsefi olarak tepki verdim, diyorum ki, bu bir ipucu değil, bu süper doğru tahminler, Yusuf çıktı.
Sana yirmi dolara bir kâse veriyor, ama sen mutlu değilsin.
Shaw, Tanrı aşkına, küçük bir çocuk gibisin. Size açıkça söylendi (benden bahsetmekle birlikte). Burada hesaplamak yetmez , yine de nüfuz edebilmek önemli.
Bunca yıldır - deniyorum, deniyorum ... ama yine de hiçbir şey)))
Ben de bunu şubenin 10. sayfasından 18'e kadar anladım...
Bunca yıldır - deniyorum, deniyorum ... ama yine de hiçbir şey)))
Hayır, olumsuz değil. Ortaya çıkan tabloya daha yakından bakın.
Hayır yapamaz. Gecikmelerle kafanız karışmış gibi görünüyor (ileri geri kaydırma)
Formülleri karıştır...
İlk önce neyi hesaplarsın? Ona bak ve sonra
zaten şehir bahçesi (diğer hesaplamalar) ...
Bunu çözmüş gibi görünüyor. ama sana açıklamam çok zor olacak. Ama deneyeceğim. Durumu netleştirmek için, örnekteki girdi, 21. 01 2010. sadece bir puanla 1,4387'ye düşürüldü ve 1,4386'ya girdi ve her şey netleşti: 20 günden birinde veya belki de 21 Ocak'ta, en büyük tekelci, denge eğrisinin tipiyle (mavi çizgi) gösterildiği gibi piyasaya girdi ve bu piyasa seviyeleri ile yaptığı ve süper kârlar için ideal koşullar yarattığı, bu da grafikten görülebilen Tsr ve Tsopt arasındaki farka eşit olan Cauchy farkının devasa değeriyle gösterilir. Bazı noktalarda haklıydım. zaman noktasında, piyasa Şimdi'nin eşiğindeydi, algoritmada bu tür durumları tahmin etmek için varsayımsal bir olasılık sağlamak gerekiyor. Bu gibi durumlardan korkmaya gerek yok, gerçekte piyasa bir bozulmaya izin vermeyecek , ama ortaya çıktı ki, teorik olasılık var ve hesaplamalarda bunun sadece programlama sırasında iyi bilinen koşullu geçiş yöntemleriyle dikkate alınması gerekiyor, ki sen beni daha iyi tanıyorsun. bu tür davalar hakkında önceden Çok beceriksizce açıkladı, ama bence sen anladın:
Hesaplamalarda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Algoritmanın değişikliklere o kadar duyarlı olduğu ortaya çıktı ki, piyasanın gizli akımlarını ve tuzaklarını ortaya çıkarabilir. Piyasanın bu kaprisli doğasıyla uzlaşmamız gerekiyor. Öte yandan, bu mükemmel bir doğrulayıcı ve ikna edici güçlü SAT sinyalidir! Çünkü, sadece 3 ay sonra, aldatıcı yukarı hareketlere rağmen fiyat 1.1900'e düştü.
Bunu çözmüş gibi görünüyor. ama sana açıklamam çok zor olacak.
Beyaz çizgi = ne hizmet ediyoruz, gerisi = ne alıyoruz.
İyi şanlar...
Yoldaş Yusuf, orta vadede eurodolar satmanın istendiği anlamına mı geliyor?