birkaç saat sonra
açık bir şekilde boşalan hesaplarda bir hızlanma var.
Mantıklı görünüyor, ilk olarak, piyasadaki bir pozisyon karlı bir şekilde nasıl ticaret yapılacağını öğrenecek ve ancak o zaman çok fazla emir üretecek ...... her neyse, tek bir emirle bu aşama atlanamaz.
Ne kadar çok pozisyon damgalarsanız, gerçek hesaplardaki sonucunuz o kadar kötü simülasyondan farklı olacaktır.
Hepiniz tek bir cari fiyatla çalışıyorsunuz, ben iki fiyatla çalışmaya çalışıyorum - cari fiyat ve piyasa fiyatı. Burada yeni ticaret yöntemleri bulmanız gerekiyor. Başarılı olursam herkes iki fiyatla çalışmaya başlayacak. Karlı ticaret seçenekleri bulmak için yeni bir kapsam açılacak.
bu yüzden herkes başlamaz, bence, Forex'te, piyasa fiyatı kavramının kendisi bir ütopyadır. Teori başlangıçta piyasa koşulları altında geliştirildiyse, bunlar üzerinde test edilebilir ve kulaklardan "başabaş" Forex'e çekilmez.
Piyasa fiyatlarına bakın P (kırmızı çizgi), bu bir ütopya mı? Leo'nun orta çizgisinden (sarı çizgi), P piyasası ve mevcut C aynı uzaklıkta. R ve C'nin davranışı hem karakter hem de oynaklık açısından farklılık gösterir. Ancak, hem R hem de C için ortalama fiyattan uzaklık aynı kalıyor. Grafiğe bakıldığında, mevcut fiyat hareketinin seyri hakkında ilginç sonuçlar çıkarılabilir. https://www.mql5.com/en/charts/3754941/eurusd-m5-e-global-trade
bu yüzden herkes başlamaz, bence, Forex'te, piyasa fiyatı kavramının kendisi bir ütopyadır. Teori başlangıçta piyasa koşulları altında geliştirildiyse, bunlar üzerinde test edilebilir ve kulaklardan "başabaş" Forex'e çekilmez.
Test, düşüşün 50$'lık bir kâr elde etmek için 18$'a kadar çıkabileceğini gösteriyor. Ve iki hesabımda da toplamda 5 doları geçmiyor.
Garip bir cevabınız var.
İlk ekran görüntüsüne bakın, bunu görebilirsiniz...
Sabit zarar -214.60 $, cari zarar ( açık pozisyonlar ) -33.90 $
İkinci ekrana ve hesaba göre, görülebilir ki ....
Sabit kayıp - 213$, mevcut kayıp (açık pozisyonlar) - 2,60$
Bu da 0.01 lotluk siparişler içindir.
Diyelim ki bu hizmet tarafından sağlanan izleme rakamları doğru değil, ancak sizce hesaptaki kayıpların yüzdesi de doğru değil mi?
Bu hesapta 1 standart lot ne kadar eder?
Hatta sahip olduğunuz her pozisyonun, bazı durumlarda testçinin sonunda sizin için hangi fiyatları modelleyeceğinden en az 3 tikten 10-20 tike kadar yediğini anlıyor musunuz?
Uzman Danışmanınızı en iyi alış/satış fiyatlarında test ettiğinizi söylemeyin yeter! Piyasada günlük olarak açılan bu kadar çok siparişle, gerçek kayma basitçe göz ardı edildiğinden testleriniz boşunadır ve sonunda tüm pozisyonlardan muazzam olacaktır.
Bu, toplam düşüşü 5 dolardan az olan bir cent hesabıdır.
TAMAM. Hesaplara ne kadar para yatırıldı? 10 dolar için mi?
TAMAM. Hesaplara ne kadar para yatırıldı? 10 dolar için mi?
10 ve 20
İyi şanslar dilerim! Ona ihtiyacın olacak....