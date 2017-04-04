Piyasa Teorisi - sayfa 41
Burada (burada, bu cümlede) her şeyi fazlasıyla karmaşıklaştırıyor, karıştırıyor ve sorunu çözmenin yolunu hemen basitleştiriyorsunuz. Her şey daha basit: Kapitalizm var - bankalar (hepsi) finansal balonlar yarattığı için bankaya daha yakın olanların zenginleşmesi. Sosyalizm var - bu, bir başkasına sahip olma izni olmadan "bir merkezi görüş". Ve dünyanın yaratılışından beri var olan ve ANLAŞMACILIK, yani sözleşme hukuku olarak adlandırılabilecek "sevgi, dostluk ve sempati" ilkesi vardır. Ronald Reagan'dan devletin düzenli olarak sözleşmeciliği nasıl yok edip yerine idareyi koyduğuna dair kesinlikle harika alıntılar var:
= Devlet, ne kadar olursa olsun, parayı nereye harcayacağını her zaman bulur. (Devlet her zaman aldığı paraya ihtiyaç duyar.)
= Devlet sorunları çözmez, onlara sübvansiyon sağlar. (Hükümet sorunları çözmez, onları sübvanse eder.)
= Özünde, devletin ekonomi politikası birkaç kısa cümleye indirgenebilir: Bir şey hareket ederse, vergilendirin; hala hareket ediyorsa, düzenleyin; ve hareket etmezse, onu sübvanse edin. (Devletin ekonomiye bakışı birkaç kısa cümleyle özetlenebilir: Hareket ederse vergilendirin. Hareket etmeye devam ederse düzenleyin. Hareket etmeyi bırakırsa sübvanse edin.)
= Komünistler kimlerdir? Bunlar Marx ve Lenin'i okuyanlar. Anti-komünistler kimlerdir? Bunlar okuduklarını anlayanlardır. (Bir komüniste nasıl söylersiniz? Peki, Marx ve Lenin'i okuyan biridir. Peki bir anti-komüniste nasıl söylersiniz? Marx ve Lenin'i anlayan biridir.)
= Açık (bütçe) konusunda endişelenmiyorum. Kendine bakabilecek kadar büyük. (Açığı dert etmiyorum. Kendi kendine yetecek kadar büyük.)
= En korkunç sözler: "Ben hükümettenim ve size yardım etmek için buradayım." (İngilizce dilindeki en korkunç kelimeler: Ben hükümettenim ve yardım etmek için buradayım.)
Ben insan yüzü olan kapitalizme, yani sermayenin toplum yararına doğru kullanılmasına karşı değilim, organik ve ana bileşenleri düzgün bir şekilde organize edilmiş rekabetçi bir piyasa olan, toplum ve piyasanın çıkarlarını dengelediği, böyle bir piyasa çalışır. Toplumun ve toplumun yararına, Cevapta, böyle bir piyasayı mümkün olan her şekilde geliştirmesidir. Makro piyasaların işleyişinin yapısında ve mekanizmasında, yani arz ve talep yasalarını göz ardı ederek, aksi halde içinde yaşadıkları ve faaliyette bulundukları toplumun çıkarlarını göz ardı ederek tamamen farklı bir durum bulmak mümkündü. Ne de olsa, bulmayı başardık: - bu hain öz ve bu başlıkta defalarca gösterdiğim gibi, bir grup finans kralı tarafından rekabetçi bir piyasayı tekele dönüştürme olasılığı, üstelik bunu organize edebiliyorlar. herhangi bir zamanda kötü niyetli operasyon, ana, şüphesiz, piyasa katılımcılarını uçurumun eşiğine getiriyor. Rekabetçi bir gerçek piyasada diğer piyasa katılımcıları veya bir bütün olarak toplum pahasına oldukça kârlı bir durumun organizasyonu ile bu numarayı yapmaya çalışırlarsa, hangi kaynaklara sahip olurlarsa olsunlar gerçek piyasa onları derhal iflas ettirirdi. Hayır, piyasanın gizliliğinden ve cehaletinden yararlandılar ve ne isterlerse yapıyorlar. Piyasa sonsuza kadar sadece rekabetçi kalsaydı ve topluma zarar vermeseydi, fiyatların seyrinin farklı olacağından eminim. Yakında, tüm algoritmadan adım adım geçerek, böyle bir devasa pazar yolunu nasıl kolayca devirmeyi başardıklarını öğreneceğim. Tam da şimdi böyle bir durum yaratıldı: Daha önce de belirttiğim gibi, 550 puanlık ve her iki taraf potansiyeli olan, piyasanın yanlış katılımcılara 500 puanla karşılık verme kabiliyetine sahip, son derece rekabetçi, doğru bir pazar yapay olarak oluşturuldu. eksi 85 puan potansiyeli ve sağda 50 puanlık bir anti-grev uygulama olasılığı ile tekel piyasasının durgun bir işleyiş biçimine transfer edildi, inatçı, hala euronun yükselişine inanan piyasa katılımcıları. Bu, durgun fiyat hareketinde fark edilir. Bazılarına göre euronun güçlenmesi kabul edilemez görünüyordu. Eminim ki piyasayı tersine çevirebilecekler ve sonra piyasayı tekrar rekabetçi bir moda sokacaklar ve sonra diyecekler ki, görüyorsunuz, piyasa rekabetçi!
.... Makro piyasaların yapı ve işleyiş mekanizmasında, yani arz ve talep yasalarını göz ardı etmek, aksi halde içinde yaşadıkları ve faaliyette bulundukları toplumun çıkarlarını göz ardı etmek tamamen farklı bir durum bulundu. Ne de olsa, bulmayı başardık: - bu hain öz ve bu başlıkta defalarca gösterdiğim gibi, bir grup finans kralı tarafından rekabetçi bir piyasayı tekele dönüştürme olasılığı, üstelik bunu organize edebiliyorlar. herhangi bir zamanda kötü niyetli operasyon, ana, şüphesiz, piyasa katılımcılarını uçurumun eşiğine getiriyor. Rekabetçi bir gerçek piyasada diğer piyasa katılımcıları veya bir bütün olarak toplum pahasına oldukça kârlı bir durumun organizasyonu ile bu numarayı yapmaya çalışırlarsa, hangi kaynaklara sahip olurlarsa olsunlar gerçek piyasa onları derhal iflas ettirirdi. Hayır, piyasanın gizliliğinden ve cehaletinden yararlandılar ve ne isterlerse yapıyorlar. Piyasa sonsuza kadar sadece rekabetçi kalsaydı ve topluma zarar vermeseydi, fiyatların seyrinin farklı olacağından eminim. Yakında, tüm algoritmadan adım adım geçerek, böyle bir devi pazar yolundan nasıl kolayca devirmeyi başardıklarını öğreneceğim .....
İyi evet. Bu New York finans mafyası.
İşte gümüş yağlı boya :
Ve işte bunun yeni bir kanıtı: Uzun yıllar süren analizlerden sonra, dünyanın TÜM büyük bankaları suçlarını - Forex manipülasyonunda - kabul etmeye hazır.
JPM, Barclays, forex konusunda suçunu kabul etmesi muhtemel diğer bankalar: kaynaklar.
Konuya yakın kaynaklara göre, beş büyük bankanın ana şirketlerinin veya ana bankacılık birimlerinin, ABD'nin döviz kurlarının manipüle edilmesiyle ilgili suçlamalarını kabul etmesi bekleniyor.
İnsanlar, çok sayıda büyük bankanın daha küçük yan kuruluşları yerine ana şirketlerinin veya ana bankacılık birimlerinin, eşgüdümlü bir eylemde cezai suçlamaları kabul etmesinin benzeri görülmemiş olacağını söyledi.
http://www.reuters.com/article/2015/05/11/us-forex-rigging-pleas-idUSKBN0NW1SM20150511
Bu durumda, algoritmayı Metaquots Market Company hizmeti aracılığıyla belirsiz bir insan çemberine nominal bir ücret karşılığında dağıtmak için tüm ahlaki hakkım var. Ardından algoritma, makro piyasaları doğru yola döndürecek ve fiyat, çıkarlar dengesini koruyarak optimal değerini bulacak ve onun etrafında dalgalanacak ve ekonomi öngörülebilir bir gelişme ivmesi alacaktır.
