Piyasa Teorisi - sayfa 205

Yousufkhodja Sultonov :

Aferin. Şimdi, ekran görüntüleriniz hakkında nasıl yorum yapacağınızı öğrenmeniz gerekiyor, böylece katılımcılar için şunun gibi bir şey anlaşılır:

1. Cuma seansının erken saatlerinde 30.07 Boğalar saldırdıktan sonra ayı piyasası yükselişe geçti;

2. Asya seansında piyasa birçok kez el değiştirdi ancak taraflardan hiçbiri piyasanın daireye olan havasını kıramadı;

3. Avrupa seansının başlangıcında, Lev piyasanın kontrolünü ele geçirdi ve önemli haberlerin yayınlanmasından önce sert bir düşüş yaşadı;

4. Haberin yayınlanmasından önce, piyasa yükselişe geçti ve gösterge, haberlerin yayınlanmasına hazırlanma sürecini doğru bir şekilde yansıtmaya hazır ve haberin piyasaya etkisinin seyrini yansıttı;

5. Haber bülteninin sonucu: Boğalar fiyatı keskin bir şekilde yükseltmek için acele ediyor, piyasa fiyatı P (Ayılar) desteklemedi ve bu, fiyatın daha sonra olan orijinal durumuna dönmesi gerektiği anlamına geliyor, bu fırsat için kullanılabilir yüksek fiyatlardan satın almayı artırmak;

6. Ayrıca, Ayıların kendileri fiyatı Aslan seviyesinde 19-00'da barışçıl bir şekilde aldı ve Amerika'nın sonuna kadar ve genel olarak gün seansı, piyasa düşüş eğiliminde kaldı;

7. 03 08 Pazartesi günü, 1-30'da kırmızı işaret civarında, Boğalar Ayılara saldırdı ve fiyatı ele geçirdi, piyasa yükselişe geçti.

Yaklaşık öyle. Bir gösterge yardımıyla yeni piyasa teorisini anlamayı öğreneceğiz.

Tünaydın! Genişletilmiş yorum için teşekkürler. :)) Daha ileriye bakalım.
 
Alexander Ivanov :
Tünaydın! Genişletilmiş yorum için teşekkürler. :)) Daha ileriye bakalım.

Aşağıdaki piyasa fiyatı davranışlarını incelememiz gerekir:

https://www.mql5.com/en/charts/3771692/eurusd-m5-e-global-trade

Chart EURUSD, M5, 2015.08.04 18:27 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: M5. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.08.04 18:27 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Aşağıdaki piyasa fiyatı davranışlarını incelememiz gerekir:

https://www.mql5.com/en/charts/3771692/eurusd-m5-e-global-trade

Yusuf! Tüm saygımla ... ama (!!!) - kırmızı çapraz zeytin - SAT

Ancak her iki çizginin de böyle bir tersine çevrilmesi - evet, izlemeye ve anlamaya değer.

 
Artyom Trishkin :

Yusuf! Tüm saygımla ... ama (!!!) - kırmızı çapraz zeytin - SAT

Ancak her iki çizginin de böyle bir tersine çevrilmesi - evet, izlemeye ve anlamaya değer.

Bulls isabetini takip etti: https://www.mql5.com/en/charts/3771922/eurusd-m5-e-global-trade , bu da yakında bir BAI olması gerektiği anlamına geliyor.
Chart EURUSD, M5, 2015.08.04 19:27 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: M5. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.08.04 19:27 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Bulls isabetini takip etti: https://www.mql5.com/en/charts/3771922/eurusd-m5-e-global-trade , bu da yakında bir BAI olması gerektiği anlamına geliyor.
O halde... önce bu mücadelenin sonucunu beklemeliyiz. Sonra sırada ne olduğuna bakın.
 
Artyom Trishkin :
O halde... önce bu mücadelenin sonucunu beklemeliyiz. Sonra sırada ne olduğuna bakın.
Aslında doğru, sonuç henüz belli değil, Ayılar karşı koyabilir ve piyasa fiyatı (1.128) ve Aslan (1.106) seviyelerine göre Boğaların tekrar yukarı atıldığı görülebilir.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Bulls isabetini takip etti: https://www.mql5.com/en/charts/3771922/eurusd-m5-e-global-trade , bu da yakında bir BAI olması gerektiği anlamına geliyor.
Evet, bu güzel olurdu!
Ve sonra biraz gergindim)
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page389

Teşekkür ederim!
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение)
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение)
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение). - Страница 389 - Категория: общее обсуждение
 

Moskova saatiyle 08:08'de ayılar fiyatı boğalara aktarmak istedi ama bir çocuk vardı!!! Boğalar evde değil. Sonuçlarını bekliyoruz.

8:47 İki veya üç kez arayabileceğinizi unuttum. İnatçı ayılar.....

 
MASTERXAYS :

Moskova saatiyle 08:08'de ayılar fiyatı boğalara aktarmak istedi ama bir çocuk vardı!!! Boğalar evde değil. Sonuçlarını bekliyoruz.

8:47 İki veya üç kez arayabileceğinizi unuttum. İnatçı ayılar.....

M1'de görüldüğü gibi boğalar yine Ayılara saldırıyor: https://www.mql5.com/en/charts/3773597/eurusd-m1-e-global-trade , Ayıları 0.9579 seviyesine geri itti, ancak Mücadele devam ediyor:

Chart EURUSD, M1, 2015.08.05 06:25 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Symbol: EURUSD. Periodicity: M1. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.08.05 06:25 UTC.
 
piyasa teorisini anlamayı öğreneceğiz

ders çalışmaktan kastım bu

ts, bir makineli tüfek hızında daha gevşek hesaplar ortaya çıkarır ...

ama slivator danışmanlarını 1500 dolar karşılığında takdir ediyor....

ben bile bu dünyada artık anlamıyorum...

belki bir devlet çizmek, onu karla izlemek ve kepçe satmak daha kolaydı?

