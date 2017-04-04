Piyasa Teorisi - sayfa 127
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne söylemek istediğini anlamıyorum?
................................
Yusuf. Göstergedeki aynı yerde, anladığım kadarıyla, 18. tipte bir tür tahmin penceresi var. On sekizinci yüzyıldaki gibi 20 barlık bir retrospektif gibi.
Yani burada böyle bir şey varsa. daha sonra pencerenin bu değerini değiştirerek aslanın aynı anda farklı yönlere bakabileceği ortaya çıkacaktır ...
Onlar. Bu araç üzerinde aynı anda hem alım hem de satım yapmak mümkündür. Sihirbazın sana yazdıkları hakkında. Anladığım kadarıyla, bu göstergede onunla işbirliği yapıyorsun... buna dayanarak, sana yazdı. Bu pencerenin değerini değiştirerek, Tanrı gibi hissedin ... :-) Pindos ve Oirozone ekonomilerinin nasıl yürütüldüğüne bakın ... :-)
Bunları çok iyi biliyorsun... :-)
Bu pencerede veya geçmişe dönük olarak ne kullandığınızı bize açıklayın ... çünkü makale henüz hazır değil. Ama bahane yazarak cevaptan kaçmayın: "Ne demek istediğini anlamadım"... :-)
Her şeyi mükemmel anladın.
Bir aydan fazla bir süredir bu konunun gelişimini takip ediyorum ve karşı koyamadım.
Vizard_ çok iyi bir mizah anlayışın var. Bu konuda tamamen ciddiyim :)
Muhtemelen burada değerli olan tek şey bu...................
Sihirbaz, Muhtemelen Yusuf'a bu göstergeyi yazması için yardım ediyor. Bu nedenle, buradaki konuda maksimum. Bu nedenle, bu göstergenin tüm giriş ve çıkışlarını bilerek ustaca espriler yapıyor. Yani burada şaşırtıcı bir şey yok. Hepsi IMHO. belki de ben hatalıyım. Lütfen kusura bakmayın. İyiyim...
Ne yorum yaptığınızı da okuyor musunuz?
Açık AL pozisyonlarım olduğunu nereye yazdım?
Tahminleriniz hakkında nerede herhangi bir iddiada bulundum?
Az önce (SİZİN sözlerinizle) SATIN ALMA POZİSYONUNUN AÇILIŞ FİYATINI sordum.
Tamam gidelim, asıl mesele Lev'in HÜCRE'nin yönünü belirlerken yanılmamış olması. Hata yapmak insana mahsustur, bu yüzden bir gösterge olduğu zaman her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. Ticaret sürecine insan müdahalesi hariç tutulmalıdır. Her şeyi Leo'nun iradesini yerine getiren danışmana emanet edeceğiz. Bırak olsun. Makale inceleme için gönderildi, yayınlandıktan hemen sonra bir gösterge ve danışman oluşturmaya başlayacağız.
İmleci her zaman alıntı alanına geri götürmeyi nasıl başarıyorsunuz? Forum: Cevap verirken, imleç orada sürekli olarak alıntıya atlar . Şu an mobildeyim. Faydasız. Alıntının dışına koydum. Alıntıdaki tuşa bastığınızda zaten. Ve böylece sürekli. Dün, üçüncü seferden beri, tekliften yoksundu. Bugün, sürekli alıntıda ...
Moskova saatiyle 11-51'de günün en düşük seviyesi bile Fiyatı Bulls'un imajını sıfırlamaya zorlamadı ve yükseliş trendinin düzeltilmesi devam etti:
16-00 Moskova saatine kadar, Piyasanın fiyatı düşürmeye hazır olmadığı ve Leo'nun fiyat düzeltmesinin düşme tehdidi olmadan devam edeceği ortaya çıktı:
Bu iyi. Malzemeyi onurlandırıyoruz. teşekkürler
Aleksey, şimdilik piyasada 4 fiyat seviyesinin oluşması için şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edin, neyse ki sıkılmamak için başka seviyeler yok:
1. Fiyat = C = C2 = B = Cr + A = Leopar + A;
2. Pazar = R = Ts1 = M = Tsr - A = Leopard - A;
А = (Цр^2 - Seç^2)^0.5;
veya:
A \u003d (Leop. ^ 2 - Leo ^ 2) ^ 0,5;
3. Tsr \u003d (C + P) / 2;
4. Tsopt \u003d (C * R) ^ 0,5
veya:
Leopar \u003d (B + M) / 2;
Aslan \u003d (B * M) ^ 0,5.
Ortalama beyler, u-s-r-e-d-n-i-i-t-e-s-s.) B dalgasını bekleyin.
İşte size B dalgası. Ortalamayı alanlar kârla kapandı.)