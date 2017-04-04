Piyasa Teorisi - sayfa 184
Yura, saçmalamayı kes.
Üzgünüm. Yardım etmek istiyorum. Sevgili yazar.
Tekrar özür dilerim, ocakta çalıştım, terimleri karıştırdım. Tabii ki karıştırmayın, ancak hesaplanan verilerin süresini artırın. Ve sen ne düşündün?
Aynı benim gibi! Üzülsem mi sevinsem mi bilmiyorum ama bağımlısı oldum. Konuyu yeniden düşünüyorum. Özellikle Cauchy eşitsizliği ile ilgili olarak.
Koshe ile neden bu kadar ilgileniyorsunuz?
Ona karşı dikkatli ol. Sonuç olarak, çok çelişkili veriler elde edeceksiniz.
Klasikleri tekrar gözden geçirin. Çok ilginç hesaplamalar var.
Bu piyasa teorisini gerçek mal ve hizmet piyasası için geliştirdiğimi ve nihai amacının optimal ticaret parametrelerini bulmak olduğunu daha önce söylemiştim, bu nedenle bazı terimlerin yeniden düşünülmesi gerekiyor. Tsopt'un optimal fiyatı dahil. Reel piyasada, Kıpti fiyatına mal satışı, girişimcinin diğer her şey eşit olmak üzere maksimum kâr elde etmesini sağlar.
Size gerçek mal piyasası örneğinde açıklamama izin verin, Ts1, Tsopt, TsR, Ts2, Tspr'nin anlamını daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde anlayacaksınız.
Diyelim ki Tspok fiyatına bir ürünü yeniden satma ve kar elde etme hedefiyle satın aldınız. Tspok fiyatından satarsanız, sabit maliyetlere eşit bir zarar alırsınız. Başabaş olmak için, Cspok'tan biraz daha yüksek bir C1 fiyatından satmalısınız. Ve kar etmek için daha da pahalıya satmalısınız - P > P1 fiyatına. C arttıkça kârınız önce belirli bir sınıra kadar büyür ve daha sonra malın yüksek maliyeti nedeniyle düşmeye başlar. Sonra bir an gelecek ki, C2 için belirlediğiniz fiyattan alıcılar o kadar az satın alacak ki, masraflarınızı karşılamaya yetecek. Fiyatta CPR'ye ilave bir artış, ticaretin tamamen durmasına yol açacaktır. Bu, C1 ve C2 arasında maksimum kâr sağlayan belirli bir Copt fiyatı olduğu anlamına gelir. Yani burada, C1 ve C2 başa baş iki kutuptur - Ayılar ve Boğa seviyeleri. Forex'te, C1 veya C2, C veya R ile çakışır. Yatırımcının masraflarını hesaba katmadığımızdan, Cpr = C2 olur.
Forex piyasasının alım satımı tam olarak bu iki başabaş noktası etrafında düzenlediğini, böylece teorik olarak hiç kimsenin döviz değişiminden kar elde edemeyeceğini varsaydım. Optimum fiyattan alım satımın kar elde etmeyi mümkün kılmadığı durumlarda 3. bir küresel başa baş noktası vardır - bu Aslan seviyesidir.
Basitçe söylemek gerekirse, Cpr = C1 - bu, satıcılar tarafından mal satmanın anlamsız olduğu fiyattır, Cpr = C2 - bu fiyata kimse yüksek maliyet nedeniyle malları satın almayacak. Forex'te, Zopt seviyesinde ticaret, fiyatı bir mengeneye sıkıştırmak ve genellikle trend veya trendde bir değişiklikten önce onu acımasız bir düzlüğe mahkum etmek gerektiğinde istisnai durumlarda düzenlenir. Bakın bugün bu aldatmaca ne kadar güzel uygulandı. Doğru anda, tüm fiyat seviyeleri C (ayılar), R (Boğalar) Tsopt (Lev) seviyesinde toplandı. Fiyat, birkaç kez Ayıların elinden boğalara ve tam tersi olarak geçti ve sonunda Bulls'a transfer edildi. Trend değişti https://www.mql5.com/en/charts/3716851/eurusd-m5-e-global-trade .
Bu M5 grafiğinde hangi hesaplama dönemini kullanıyorsunuz?
630
Optimizasyon sırasında mı belirlendi?
Evet, trend değişikliği varsayımı doğrulandı https://www.mql5.com/en/charts/3719466/eurusd-m5-e-global-trade :
Aslan (gri çizgi), C fiyat seviyeleri (Boğalar) ve piyasa fiyatı P'den (Ayılar, kırmızı çizgi) oluşan bir konseyi güzel bir şekilde toplar ve pratikte sabit 1,0880 seviyesinde kalır https://www.mql5.com/en/charts/ 3721285 /eurusd-m5-e-global-trade :