Üstelik reel piyasada çalışırken de reel gelirden çok daha yüksek olan sanal geliri belirlemeden yapmak mümkün değil. Sanal gelir kavramını tanıtmazsanız, girişimcinin karı hesaplanamaz.
Kabul ediyorum. Forex bir piyasa olduğu için tek fiyat kavramını empoze etmek imkansızdır. Doğal olarak, fiyatın hem yukarı hem aşağı bir deltası vardır. buna göre, planlanan kâr da aynıdır.
1. Haftalarca test edin (en az 20 hafta).
2. Birden fazla girişten (piyasada olmak veya önceki siparişe göre en kötü fiyatla aynı yönde bir açılışı sabitledikten sonra) tek yönde iyileşme, birçok strateji bundan zarar görür. Daha iyi 1 yüksek kaliteli giriş, aşırı durumlarda 2 ve şu anda ellerle ticaret yaparken olduğu gibi 10 değil, %100'lük güzel istatistikler uğruna kayıpları oturtmak. Şu anda, sinyal istatistiklerine göre, her şey kumar gibi görünüyor ve psikoloji ile ilgili sorunlar, açık pozisyonlara bakılırsa, el ticareti yapamazsınız.
3. Modelleme için kayma muhasebesini etkinleştirin (günlük işlem sayısı 4'ten fazla ise).
4. Pazara 04.00-20.00 UTC arasında devrilmeden girin, yani. 20.00 UTC'de sabitleme.
Tüm noktaları dikkate alırsanız, karlı haftaların% 90'ından fazlasını, 3'lük bir kar faktörünü elde ettikten sonra, gerçek bir hesaba yeniden yatırım yaparak kısa sürede dolar milyoneri olun.
İyi şanlar!
Henüz anlamıyorum, bir şey var: Piyasa fiyatı, oranlarımı bozmadan fiyata ulaşmadan önce nasıl hızlı bir şekilde düşmeyi başarır. Sanki camın üzerinden koşuyor, gücünü gösteriyor. Hatta oluşum modelini bozmadan negatif değerlere bile ulaşabilir. Kısacası, yönlerini doğru bir şekilde belirlediğimi umduğum yeni kalıpların araştırılması ve keşfedilmesi için bir alan var.
Göz atmak yok. CPR, önceki 20 Açık çubuğu temelinde hesaplanır (veya belki mevcut çubuğun Açıklığı da dikkate alınır). Sadece karları hesaplarken, IMHO'da bir hata girdi.
Onlar. danışmanın karar verme algoritması zaten biliniyor, danışmanın çalışmasını (1-al, -1-sat) zaten tekrar tekrar yayınlanan veriler (2010-2011) üzerinde gösterebilir misiniz?
Lütfen, TF D1'de TP = SL = 300pp., Lot 0.01 ile bu dönem için danışmanın çalışması:
1434 testindeki çubuklar
1954 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (25)
Toplam net kar 2533,39
Brüt kar 6546,84
Brüt zarar -4013,45
Kar faktörü 1,63
Beklenen getiri 6.98
Mutlak düşüş 87.62
Maksimum düşüş 1351,77 (%41,60)
Göreceli düşüş %41,60 (1351.77)
Toplam işlem 363
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 222 (%65.32)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 141 (%59.57)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 229 (%63,09)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 134 (%36,91)
En büyük
kâr ticareti 29.99
zarar ticareti -30.68
Ortalama
kâr ticareti 28,59
zarar ticareti -29,95
maksimum
art arda kazanç (parasal kar) 27 (775.98)
ardışık kayıplar (para kaybı) 45 (-1357.08)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 775,98 (27)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -1357.08 (45)
Ortalama
art arda galibiyet 12
ardışık kayıplar 7
Şimdi aynı parametrelerle devam edelim ve şimdiye kadar ticarete devam edelim:
2354 testindeki çubuklar
3794 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (25)
Toplam net kar 7258,61
Brüt kar 16707,40
Brüt zarar -9448,79
Kar faktörü 1,77
Beklenen getiri 8.30
Mutlak düşüş 87.62
Maksimum düşüş 1936.04 (%42.94)
Göreceli düşüş %42.94 (1936.04)
Toplam işlem 875
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 544 (%66.91)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 331 (%60,42)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 564 (%64,46)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 311 (%35,54)
En büyük
kâr ticareti 29.99
zarar ticareti -35.13
Ortalama
kâr ticareti 29,62
zarar ticareti -30,38
maksimum
art arda kazanç (para olarak kar) 45 (1332.11)
ardışık kayıplar (para kaybı) 45 (-1361,40)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 1332.11 (45)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -1361,40 (45)
Ortalama
art arda 13 galibiyet
ardışık kayıplar 7
Lütfen, TF D1'de TP = SL = 300pp., Lot 0.01 ile bu dönem için danışmanın çalışması:
"Tüm onaylar" modunda çalıştırılsın mı?
Expert Advisor oldukça yenidir, henüz uygun şekilde optimize edilmemiştir. Basitçe, SL=TP ile bir istatistik avantajı sağlayıp sağlamayacağını görmek istedim. Şimdi "Tüm tikler" başlatıldı, bakalım. Ancak %64'lük avantaj, umut veriyor. TP=SL=3000pp. 5 karakter.
Test kullanıcısı şikayet ediyor: 2015.07.19 14:46:17.737 TestGenerator: eşleşmeyen veri hatası (2010.01.04'te 9116 hacim sınırı 00:00 aşıldı)