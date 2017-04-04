Piyasa Teorisi - sayfa 92
Peki, bu durumda, size büyük bir retro kazanç diliyorum)))
Optimizasyon gerektirmediği , herhangi bir üçüncü taraf göstergesi kullanmadığı ve esas olarak yalnızca piyasa fiyatına dayandığı için ticaret sisteminizin iyi bir geleceği var .
Peki, ne istersen yap? Herhangi bir yeni araç tarihin başında kontrol edilir, gerçek olana gelecektir. Yeni aracınızı hemen gerçek mi takıyorsunuz? Yoksa hala tarihteki test cihazında ilk kontrol ediyor musunuz?
Maalesef test modunda benim "makinelerim" tek bir işlem açmıyor))) O yüzden sadece gerçek hayatta test ediyorum)))
Eh, başkalarına TS'yi yaşamda uygulama deneyiminizi ( daha büyük riskleri olduğu için örnek olduğu söylenemez) empoze etmeye gerek yok.)
Sadece beni yanlış anlama, ama ben de koşulların kurbanıyım ve ayrıca ruhumda kendi Leoparım var)))
Göstergenin tavsiyelerini doğru bir şekilde takip ederek, tüccar Forbes'a göre milyarderler listesinde değilse, tüccarın kendisi suçludur.
Sonuçlar:
Sonunda, günlük sabitlemeden 4 kat daha iyi olmasına rağmen, pozisyon tutmanın fizibilitesi hakkında düşünmenizi sağlayan ayık bir tablo, ancak dezavantajlar da iyi.
Trend arama:
