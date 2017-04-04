Piyasa Teorisi - sayfa 199

her şey bizim kârımızdır.
 
Her şey plana göre gitti! hehe
 
Yorumlarda her şey güzel, ancak gerçek ticarette tam bir kapetler - ne Piyasa Teorisi2'ye göre, ne Piyasa Teorisi1'e göre - inandırıcı bir şekilde birleşiyor.
 
sibirqk :
Çünkü kötü bir TK ile işlem yapan aptal bir bot var. Aklına getirmek gerek!
 
MASTERXAYS :
Doğal olarak. Orada her şey çok kaba. Bir danışmanda.
 
Norm eğilimi. Kapalı zararlar ve kâr için ileri.
 
sibirqk :
Birkaç gün önce yazdıklarını kelimesi kelimesine yazmak istedim ama sildim.

Görünüşe göre burada insanlar paralel gerçeklikte tartışıyorlar.

Sinyaller berbat, pozisyon sayısı berbat.



0.01 lot ve bu tür kayıplar pozisyonları. Özellikle kuma dökülür.


Bütün konu sadece Piyasadaki PR göstergeleri uğruna erteliyor .




 
Gerg.Greg :

Gerçek hayatta aracın çeşitli varyantlarının araştırılması ve aynı zamanda test edilmesi vardır. Şimdi bu mod, M5'te Temmuz ayının başından bu yana, bugünden itibaren başlatıldı:

5743 testindeki çubuklar
Modellenmiş keneler 11359
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 10000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 5454,55
Brüt kar 10508.03
Brüt zarar -5053,48
Kar faktörü 2.08
Beklenen getiri 0.98
Mutlak düşüş 1317.33
Maksimum düşüş 1777.51 (%16.99)
Göreceli düşüş %16,99 (1777,51)
Toplam işlem 5538
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 2890 (%44.81)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 2648 (%50,15)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 2623 (%47,36)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 2915 (%52,64)
En büyük
kâr ticareti 15.56
zarar ticareti -11.34
Ortalama
kâr ticareti 4.01
zarar ticareti -1.73
maksimum
ardışık kazanç (para olarak kar) 295 (2717.52)
ardışık kayıplar (para kaybı) 353 (-737.63)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 2717.52 (295)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -950,72 (272)
Ortalama
art arda galibiyet 22

ardışık kayıplar 24


Eleştirmek her zaman kolaydır, ancak yeni fırsatlar aramak daha zordur. Gerçek ticaret, test ile gerçek arasındaki boşluğu gösterir.

 
Yousufkhodja Sultonov :

Gerçek hayatta aracın çeşitli varyantlarının araştırılması ve aynı zamanda test edilmesi vardır. Şimdi bu mod, M5'te Temmuz ayının başından bu yana, bugünden itibaren başlatıldı:


Eleştirmek her zaman kolaydır, ancak yeni fırsatlar aramak daha zordur. Gerçek ticaret, test ile gerçek arasındaki boşluğu gösterir.

Öyleyse, gerçek hayatta en az iki veya üç ay en az bir tahliye olana kadar tantana-bravura açıklamalarından kaçınabilir mi?
 
Temmuz kısa. 01/01/2013 tarihinden 08/01/2015 tarihine kadar M5'te göster.
