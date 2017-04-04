Piyasa Teorisi - sayfa 254

Yousufkhodja Sultonov :
Teşekkürler, Artem ve yorumlarınızı mutlaka dinleyeceğim. Ve artı olarak kârsız hesapları göstermeye çalışıyorum. Çalışmazsa silerim.
Güzel, artıya götürün (bu şubeyi takip edenler için çok iyi), ancak alıcılar için %31'den fazla bir düşüş bir gösterge değildir. Çıkarsa, ispatla, dalı takip ederek (bir bilim adamı olarak seni çok iyi anlıyorum) gerçekten inanıyorum - ama asıl amaç farklı. Sadece söylemek istedim, gecikmeyin, bunun nedenleri var.
 
Yousufkhodja Sultonov :

1. Ürünlerde ortak ödülüm var (%5), eğer ciddiysen belki arttırılmalı. Farklı türde bir ortaklık nasıl geliştirilir?


Oops, üzgünüm, ödülü gözden kaçırdım. yükseltmeliyiz. Belirtilen takma adı ........ ile danışmak gerekir. (ama bunu bilmiyor - sürpriz :)

 
Herkese selam! Teoriyi test ediyorum. Sonuçlar varken.
 

Herkese hoş geldiniz!

Teori değiştirildi, sanki artık boğaların veya ayıların neyin peşinde olduğunu %90 oranında tahmin edebiliyormuşsunuz gibi. Gösterge çizgilerinin durumuna göre, artık piyasada kimin yığılacağını "görebilirsiniz".

 
Teorinin takipçileri nereye gitti?
 

Teorinin olasılığı şu şekildedir: Cüzdanda (depoda) olması = 3000 ruble. Üç yaklaşım için bir günde 350 ruble kazanabilirsiniz. Günde toplam = yaklaşık 1000 ruble.




 
Bu göstergeyle, aralarla daha iyi işlem yapmanız gerekir. Kâr aldı, piyasa yeniden şarj olana kadar işine devam etti. Ardından 3 saat sonra terminale geliyorsunuz.
 
Oturup sürekli bir sinyal beklerseniz, kafanız %100 karışacaktır. Garantili.
 

İkinci yaklaşım:



 
Cauchy'nin teorisinin taraftarları nereye gitti? Sarhoş mu oldun?
