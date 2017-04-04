Piyasa Teorisi - sayfa 254
Teşekkürler, Artem ve yorumlarınızı mutlaka dinleyeceğim. Ve artı olarak kârsız hesapları göstermeye çalışıyorum. Çalışmazsa silerim.
1. Ürünlerde ortak ödülüm var (%5), eğer ciddiysen belki arttırılmalı. Farklı türde bir ortaklık nasıl geliştirilir?
Oops, üzgünüm, ödülü gözden kaçırdım. yükseltmeliyiz. Belirtilen takma adı ........ ile danışmak gerekir. (ama bunu bilmiyor - sürpriz :)
Herkese hoş geldiniz!
Teori değiştirildi, sanki artık boğaların veya ayıların neyin peşinde olduğunu %90 oranında tahmin edebiliyormuşsunuz gibi. Gösterge çizgilerinin durumuna göre, artık piyasada kimin yığılacağını "görebilirsiniz".
Teorinin olasılığı şu şekildedir: Cüzdanda (depoda) olması = 3000 ruble. Üç yaklaşım için bir günde 350 ruble kazanabilirsiniz. Günde toplam = yaklaşık 1000 ruble.
İkinci yaklaşım: