Piyasa Teorisi - sayfa 76
İşte günün zirvesi (Ayılar için en büyük tehdit):
Ayıların ciddi bir tehdidi yok. Karar: HÜCRE yerinde kalır.
Bakın, grafiğin diğer bölümlerinden farklı olarak şimdi "savaş mevsimi". Piyasa hararetli ve biz de sakince tepki veremiyoruz, O yüzden Al-Sat-Al-Sat. Ama bir zaman gelecek ki HÜCRE-HÜCRE-HÜCRE-HÜCRE, SATIN AL-AL-AL-SATIN AL dediğimiz zaman, SATIN AL mı HÜCRE MİSİNİZ?
Yousufkhodja, sistemi mql4'te programlama hakkında herhangi bir fikriniz var mı?
26 Mayıs 15, 00-00 Moskova saatinde oturumun açılışı sırasında piyasanın durumu, tavsiyelerde herhangi bir değişiklik yok:
Evet, böyle bir fikir var. Şimdi, tüccarın katılımı hariç, TS'nin tamamen otomatik olması için giriş ve çıkış koşullarını formüle ediyorum. Geride gözlemcinin işlevini bırakacağız. ancak tüm açık pozisyonlar stoplarla kapatılacaktır. Altta yatan mantığa meydan okuyan durumlar ortaya çıktığında ne yapılacağını bulmak? Böyle bir durumun bir örneği, 14 Nisan ile 24 Nisan arasındaki dönemde grafikte görülebilir. 14 Nisan'dan 17 Nisan'a kadar, Ayılar piyasadaki gerçek durumun baskısı altında fiyatı düşürmeyi başaramadı. fiyatı yukarı çekmek zorunda kaldı. Daha sonra, 18-19 Nisan hafta sonu, tekelcilerin baskısı altındaki yöneticilerin Ayıların fiyatı biraz düşürmesine yardımcı olduğu her seviyeden bir konsey toplandı, çünkü tekelciler fiyatı barışçıl bir şekilde transfer etmek istemediler. Haklı olarak onlara ait olması gereken Bulls. Müzakereler sonuçsuz sona erdi ve yöneticiler, görünüşe göre bazı politik veya sosyal nedenlerden dolayı güçlü Boğaların tekelcilerin zayıf Ayılarına karşı savaşa gitmesine izin vermeye cesaret edemedi ve sonra bir mucize gerçekleşti - Fiyatın kendisi, seans sırasında 12 Mayıs koştu. kontrol seviyelerinin bariyerinden Bulls'a geçtiler ve 5 Mayıs Melvedy savaş yoluna girmeden onu doğru yöne götürdüler. 7 Mayıs'ta yöneticiler Ayıları savaşa hazırlamaya karar verdiler. Hazırlık, 12 Mayıs'tan 17 Mayıs'a kadar 5 gün sürdü ve Boğalara karşı Ayıların korkunç bir darbesi oldu, bunun olasılığı hakkında katılımcıları önceden veya daha doğrusu darbenin arifesinde uyardım. Ve savaşlar dönemi, çeşitli başarılarla başladı ve umarım 25 Mayıs'ta sona erdi. Tüm bunların bir koşullu geçişler zinciri tarafından resmileştirilmesi gerekiyor, ancak şimdilik olası kayıpları aptalca TS'nin giderleri olarak kabul etmeye hazırım, özellikle bu süreler toplam sürenin% 30'undan az olduğu için Mevduatın tam gücüyle ve savaş dönemi kayıplarını ve/veya standart dışı piyasa davranışını telafi etmekten fazlasıyla piyasada faaliyet göstermek. Öz sermayenin her zaman bakiyeyi aşacağı varsayıldığından, ilk mevduat geri çekilir ve pozisyonlardaki artış açık pozisyonların gücü ile gerçekleştirilecektir. Bakiyedeki fonlar hızlı bir şekilde geri çekilebilir. Bu nedenle, tüm programcılardan şubeyi ciddi bir şekilde incelemelerini, savaşlar sırasında piyasayı yönetmek için kendi seçeneklerini sunmalarını istiyorum, bunları inceleyeceğiz ve tartışacağız ve ardından en güçlülerine bir gösterge oluşturmak için bir algoritma göndereceğim ve bir danışman. Bu zamana kadar, yakında% 80 hazır olan makale yayınlanmalıdır.
Tabloyu kaybettim. Böyle mi amaçlanıyor?
Boğalar ve Ayılar'ın düşmanın gözünü korkutmak için güçlerini ve yeteneklerini sergiledikleri "kıyıları" içeren gerçek tablo burada. Piyasanın mevcut durumunu daha iyi görebilmek için kesilmiştir:
Eurodollar almanın zamanı geldi.
Yusuf, EUR/USD için durumun veya sinyalin nasıl değiştiğini bana bildirin.
Teşekkür ederim!
Primi Gastal