Piyasa Teorisi - sayfa 62
Herhangi bir sistem matematiksel olarak tanımlanabilir. Ana şey, tüm faktörleri dikkate almaktır. Ne yazık ki, hepsini piyasa modelinin denklem sisteminde hesaba katmak gerçekçi değil!!! Biz sadece bu tür verilere sahip değiliz. Ve sadece elimizdekilerle devam edebiliriz. Yani hata hiçbir durumda hariç tutulmaz !!!
10-50'de düşüşün zirvesi vardı, Bulls çok uzağa atıldı ve geçen seferki gibi hızlı bir şekilde geri dönmeyecekler:
Ve piyasa tamamen tekelci olmaya devam ediyor:
Yavaş yavaş Bulls yaklaşıyor. ancak, piyasa katı tekeller tarafından yönetildiğinden, artık eski saldırganlığa sahip değiller:
Sonuç: Hiç kimse ve hiçbir şey, tekelcilerin ayıları piyasayı daha da aşağı hareket ettirmekten alıkoyamaz, eğer tekelciler isterse, piyasayı tekrar geri çevirebilirler, ancak her durumda, niyetlerini daha erken, belki de onlardan daha erken öğreneceğiz. kendileri.
Bir sonraki tahmin sabah mı yoksa trend değiştiğinde mi olacak?
Her durumda, sabah tahminini de görmek isterim.
Teşekkür ederim!
Ayrıntılı etkinlik programı için teşekkürler.
20 05 15 Çarşamba günü işlem seansının açılışındaki durum:
Boğalar müzakereler veya hesaplaşma için keskin bir şekilde geri dönerler, piyasa fiyatları tarafından engellenirler, çünkü bu kadar yakın bir mesafeden Ayılara çarpmanın bir anlamı yoktur. Boğaların eylemi için 3 seçenek vardır:
1. Piyasa rekabetçi ise Ayılar için bir destek hattı oluşturun.Ancak, pazarın tamamen tekel olduğunu görüyoruz, Ayılar (518 puan) Bykrv'den (444 puan) daha güçlü - herhangi bir müzakere veya müzakereden söz edilemez. bir destek seviyesinin oluşturulması. Boğalar, Ayılar ile savaşta;
2. Piyasa fiyatları, güç kazanmak için Boğaları en tepeye çıkarabilir ve ardından tekelcilerin Ayılarını vurabilir;
3. Tekelciler, aynı fikirde olmayanlarla savaşmaya yardımcı olmak için rekabetçi bir pazar yaratmaya çalışacaklar, ancak. diğer piyasa katılımcılarını çekmek için daha zayıf Boğalar, ancak şimdiye kadar başarılı olamadılar;
Durum yakında daha da netleşecek.
Tekel piyasası:
Sonuç: Piyasa Ayılar tarafından yönetildiğinden, işlem şekli SAT iken kalır .
Beyler, 12-00'de, belki, daha önce (işteydim), sonuçta Bulls, Ayıları vurmaya karar verdi ve piyasayı devraldı. Tüm HÜCRELERİ kapatın ve SATIN AL :
Boğalar hemen rekabetçi bir pazar düzenledi:
Yusuf, doğru - "Boğalar ayıları vurmaya karar verdi"
Yusuf, gösterge mi yapıyorlar?