Daha fazla para kazansa daha da iyi olurdu. Aksi takdirde, neden kanepe teknisyenlerinden daha iyidir.
Yine de, forumdaki faaliyetlerini bilmeden insanları rahatsız etmeyecek kadar nazik olun. Ya da en azından önce onlara sorun.
Bunlar, sizin belirttiğiniz gibi, forumun doğrudan uzmanlaşmasındaki koltuk teknisyenleri, bu forum ve bir bütün olarak mikrolitre için, sunulan ekonomist-matematikçiye kıyasla, yüzlerce olmasa da onlarca kez daha fazlasını yaptılar. Ve ortaya konan kodlar ve hataların belirlenmesi ve diğer şeyler açısından. Ve iktisatçı-matematikçi, eğer bir şey ortaya koyarsa, o zaman sadece, uzun bir aldatmacadan sonra, tamamen üçüncü şahıslar tarafından ücretsiz olarak kendisine yapılan önemli olanı. Yani "kanepe teknisyenleri" en azından bir damla saygı gösterilmesi konusunda ahlaki olarak daha büyük bir hakka sahipler.
Neden bu kadar gücendin, sadece eğitimli bir ekonomiste nefes nefese kalıyorlar - “zaten böyle bir göstergem var, zaten uzun zaman önce yaptım” vb. Kısacası, bir kişinin ana süreç olan piyasa vizyonunu yazmasına izin verin. :)) Ve koltuk teknisyenleri yüksek öğrenim görmeyenler, doçent veya doktorla tartışmaya başlıyorum.
TF D1'de 16 Mart 2015 tarihinden itibaren piyasa seviyeleri ve altın piyasasındaki durum:
16 03 2015'ten bu yana altın piyasasındaki durum ve piyasa seviyeleri:
Bugün görecek miyiz?
eurusd_D1_zpt hesaplamaları nasıl ilerliyor? Bekleriz...
Bir genç falan mısın? ... Burada, öğrenme açısından insanlara yardım edildikçe, daha az olmasa da, daha az değil, yeniden okunuyor. Ve onların bir şeyleri olmadığı fikrine nereden kapıldın? Ya da birine bir şey kanıtlamak için her şeyi gümüş bir tepsiye koymaları gerekir.
Ve başka bir eğitimli iktisatçı, bu iktisatçının tam da hayali olamayacağını doğrulamaktan çok uzaktır. Ve dahası, bir kümes hayvanı çiftçisinin ve bir profesörün kazanma şansının neredeyse eşit olduğu bir ticaret otoritesi değil.
Onlardan mevcut piyasa fiyatları seviyelerini ve "sıcak" piyasalardaki durumların değerlendirmelerini sağlamaları istendi. Geçici olarak bununla meşgulüm, kesinlikle devam edeceğim. Lütfen sabırlı olun, lütfen beni bağışlayın..
Mlyat ... Yazmak korkutucu şimdi burada oldu ...
Kendim 3. sınıf eğitimim var, patentim yok, sayamıyorum ve yazamıyorum)))
Kısacası Kase artık çok yakında bizlerle olacak :)))
Doğrusu, MT4 / 5 forumunda bunun hakkında yazmak daha iyidir, çünkü dünyada bilinen ve milyonlarca insan tarafından yıllardır hesaplamalar için kullanılan matematiksel paketlerin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Ve bununla gurur duyuyorum. Tebrikler. Matlab, matkad ve kendimin tüm hesaplamalarını kontrol ettim. Tüm sonuçlar eşleşiyor. ACF üç farklı şekilde (formüller) hesaplanabilir ve hepsi aynı sonucu gösterir .... ama nedense dünyada bilinen her şeyden farklısınız ....
İşte forum veritabanındaki ACF, indirebilir ve orada her şeyin nasıl hesaplandığını iki kez kontrol edebilir ve aynı zamanda iyi bilinen matematiksel paketlerin sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz (sonuçlar eşleşecektir)
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Ve patentler ve bilimsel bilgi hakkında ... ayrıca ölçmek istersiniz ... otoriteleri bastırmak gibi ... hadi - benim algoritmalarım tüm radar istasyonlarında ve gelecek vaat eden savaşçılarda kullanılır ve uygulanır, ülkeyi, sizi ve ailenizi korurlar, savundular ve koruyacaklar...
Ve şimdi Shirman , Stratanovich ve diğerleri hakkında, o zaman onların seviyesine çıkın ve bu büyük bilim adamlarına çamur atın.
Yusuf, bu forum konusunu işinden uzaklaştırdığım için özür dilerim, ama senin konularına histerik olarak girenlerin şarlatanlığını göstermeliyim.
Privalov tamamen yetersiz, Rus dilini bile anlamıyor. İnternette üstünkörü bir arama bile, ünlü bilim adamlarının derslerine - bir sinüsün otokorelasyonunun sadece bir COSINUS olduğu gerçeği hakkında - düzinelerce bağlantı verecektir (eğer onu sinüs tanımına göre sayarsak, yarıya indirilmiş bir genlikle). sinüs tanımı, ancak bazı modaya uygun spektral yöntemle , Fourier tipi).
İşte Purdue Üniversitesi derslerinden en az bir çizim:
http://www.chem.purdue.edu/courses/chm621/lecture/electronics/8.6%20Autocorrelation.pdf