Piyasa Teorisi - sayfa 179
Rapora baktım... Uzun ve şortta bir çarpıklık görüyorum... Bir de karlı işlemlerin yüzdesini arttırmaya çalıştığını görüyorum. -%53 ve sistem uzun yıllar istikrarlı olacak...
Burada durakları seviyelendirdim ve SL = 9p., TP = 10p alıyor. ve kazanç yüzdesi düştü, ancak kâr arttı:
3560 testindeki çubuklar
7005 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 10000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 13402.54
Brüt kar 19016,46
Brüt zarar -5613,92
Kar faktörü 3.39
Beklenen getiri 4,75
Mutlak düşüş 556.35
Maksimum düşüş 4938,93 (%29,29)
Göreceli düşüş %29,29 (4938,93)
Toplam işlem 2821
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 2114 (%83.16)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 707 (%56.15)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 2155 (%76,39)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 666 (%23.61)
En büyük
kar ticareti 10.00
zarar ticareti -9.12
Ortalama
kâr ticareti 8.82
zarar ticareti -8.43
maksimum
ardışık kazanç (para olarak kar) 637 (6337.78)
ardışık kayıplar (para kaybı) 289 (-2605.17)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 6337,78 (637)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -2605.17 (289)
Ortalama
ardışık galibiyet 269
ardışık kayıplar 95
Yusuf izin verirse yayınlarım.Veya size özel veya burada BASIC robotu.
Ördek, üsse koyduğunu yazdı. tama aldığını sanıyordum
hayır. orada değil.
Rapora baktım... Uzun ve şortta bir çarpıklık görüyorum... Bir de karlı işlemlerin yüzdesini arttırmaya çalıştığını görüyorum. -%53 ve sistem uzun yıllar istikrarlı olacak...
hayır. orada değil.
Yusuf yeni-rena göndermek için kod yapabilir/yok mu? Kişisel olarak.
O zaman henüz ihtiyacın yok.
Piyasa Danışmanı
Piyasada Danışman, gösterge serbestçe kullanılabilir.