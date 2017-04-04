Piyasa Teorisi - sayfa 179

azfaraon :
Rapora baktım... Uzun ve şortta bir çarpıklık görüyorum... Bir de karlı işlemlerin yüzdesini arttırmaya çalıştığını görüyorum. -%53 ve sistem uzun yıllar istikrarlı olacak...

Burada durakları seviyelendirdim ve SL = 9p., TP = 10p alıyor. ve kazanç yüzdesi düştü, ancak kâr arttı:

3560 testindeki çubuklar
7005 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 10000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 13402.54
Brüt kar 19016,46
Brüt zarar -5613,92
Kar faktörü 3.39
Beklenen getiri 4,75
Mutlak düşüş 556.35
Maksimum düşüş 4938,93 (%29,29)
Göreceli düşüş %29,29 (4938,93)
Toplam işlem 2821
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 2114 (%83.16)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 707 (%56.15)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 2155 (%76,39)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 666 (%23.61)
En büyük
kar ticareti 10.00
zarar ticareti -9.12
Ortalama
kâr ticareti 8.82
zarar ticareti -8.43
maksimum
ardışık kazanç (para olarak kar) 637 (6337.78)
ardışık kayıplar (para kaybı) 289 (-2605.17)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 6337,78 (637)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -2605.17 (289)
Ortalama
ardışık galibiyet 269
ardışık kayıplar 95

 
Roman Shiredchenko :

Yusuf izin verirse yayınlarım.

Veya size özel veya burada BASIC robotu.
Duck, kodun içine üssü koyduğunu yazdı. tama aldığını sanıyordum
 
Yousufkhodja Sultonov :

Yusuf yeni-rena göndermek için kod yazabilir/yok mu? Kişisel olarak.
 
new-rena :
Ördek, üsse koyduğunu yazdı. tama aldığını sanıyordum

hayır. orada değil.

 
azfaraon :
Rapora baktım... Uzun ve şortta bir çarpıklık görüyorum... Bir de karlı işlemlerin yüzdesini arttırmaya çalıştığını görüyorum. -%53 ve sistem uzun yıllar istikrarlı olacak...
Uzun ve şortta ön yargıdan kurtulmak mümkün değil, anlaşılan piyasa böyle gitti.
 
Roman Shiredchenko :

hayır. orada değil.

O zaman henüz ihtiyacın yok. Kendim yapacağım. Henüz vakit yok, bir çip daha bitiriyorum
 
Roman Shiredchenko :
Yusuf yeni-rena göndermek için kod yapabilir/yok mu? Kişisel olarak.
Piyasada Danışman, gösterge serbestçe kullanılabilir.
 
new-rena :
O zaman henüz ihtiyacın yok.
TAMAM.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Piyasa Danışmanı
anladım.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Piyasada Danışman, gösterge serbestçe kullanılabilir.
Evet, bir göstergeden bahsediyorum. Bağlantıyı paylaşın lütfen.
