Serqey Nikitin :
Sizin tarafınızdan önerilen plan mücbir sebepleri dikkate almamaktadır ve bu durumda %100 olumlu bir sonuca güvenmek gerekli değildir. Ancak analizde hala mücbir sebepleri hesaba katan seçenekler var, ancak bu noktaya dikkat etmediniz ve bu nedenle planınız henüz gerçek ticarete dönüşmedi...
Evet, boş gevezelik yaparken, her şey ilk tahminlerle belirlenecek. ve diğer forex malzemeleri)
 
Alexander Ivanov :

benim seviyelerim. )))

Bence 1.21'e kadar devam edecek.
 
Ishim :
Geçmiş fiyatlar gelecekteki fiyatları etkilemeseydi, destek/direnç seviyeleri işe yaramazdı. Ve çalışıyorlar.
 
khorosh :
Her zaman olduğu gibi zirvelere ulaşıyor, durma kayıplarını deviriyor.
 
Alexander Ivanov :
Uzman Danışmanım kesintisiz çalışır. Bakiyenin %25'inden fazla ise zararı kapatır.
 
Cauchy eşitsizliğini inceleyerek, piyasadaki baskın gücü belirleyebilirsiniz - Ayılar veya Boğalar.
 

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren sistem testi var. Devam edeceğim.

 
Alexander Ivanov :

konunuzu açar mısınız
 
khorosh :
Uzman Danışmanım kesintisiz çalışır. Bakiyenin %25'inden fazla ise zararı kapatır.
Bakiyenin %25'i çok fazla IMHO, eğer bir dizi kaybetme işlemi 3'ten fazlaysa kaput.
 
Evet, başka bir konu açsam iyi olur - ama aynı zamanda Cauchy'nin eşitsizliğine göre.
