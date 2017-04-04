Piyasa Teorisi - sayfa 192
Bir göstergenin çalışmasının, taze pişmiş bile olsa, uzun zamandır iyi bilinen bir göstergeyle her zaman karşılaştırılabileceğini anlamıyor musunuz? Bu yüzden, bu göstergenin ticaret için normal MA'dan nasıl farklı olduğunu bulmaya çalışıyorum. Birçok kişi uzun süre kullanmadan öğrenilebilir . Nasıl anlamazsın. Siz öğrenci misiniz?
Öğrendi? Başkalarıyla paylaşın. Yusuf'tan örnek alın. Teoriyi geliştirdi ve herkesle paylaştı. Ve aynı şeyi başlattınız, birkaç gönderide papağan gibi tekrar ettiniz "... her zamanki MA'dan ne kadar farklı." Sizce bu, hızlı bir şekilde bulunabilirse, karşılaştırmalı bir çalışma yapın ve sonuçlar çıkarın. Ve yapılan iş için teşekkür ederiz.)
sen garipsin Üzgün değilim, bazı gerçekleri saçma sapan paylaşırdım. Hangisi on kat daha iyi. Ama mesele bu değil. Tamamen farklı bir programlama dilime sahibim. MT ile hiç çalışmadım . Ama mesele bu bile değil. Yaklaşımınız o kadar eski ki bilmiyorum??? Nereden başlayacağım konusunda kafam karıştı. Örneğin, aynı anda birkaç makinede çalışıyorum. Bu zaman. Aynı anda birkaç programda, şu anda beşte. Bu iki.
Hesaplamalar farklı bilgisayarlara, farklı programlara dağılmıştır. Peki nasıl yardımcı olabilirim?
Kimse sana cevap vermezse ne düşünüyorsun, o zaman:
1. Herkesin burnunu sildin...
2. Bir şeyi kanıtlamak gibi bir derdin yok...
3. Teorinizi geliştirdiniz ve toplumla paylaştınız...
??????????????????
Ama görünüşte masum sorularımı neden bu kadar agresif bir şekilde algılıyorsunuz? Bir tabuyu yıkıyor muyum? Birine hakaret mi ediyorum? Bir mucize olursa ve yazar eserini bir yerde yayınlamayı başarırsa, bu sorular muhtemelen hemen sorulacak. Ama bunlar yasak sorularsa, o zaman Nobel ödüllü potansiyel bir kişinin dahice kreasyonlarını bensiz daha fazla tartışın - ben zaten yoruldum.
Yura3512 :
... Peki nasıl yardımcı olabilirim?
Genel olarak, mesaj sizin için değildi.
Ama eğer öyleyse, o zaman: demoyu indirin, ifadesindeki kalıpları bulun, gözlemlerinizi paylaşın (fahişelerle ilgili değil)
Öğrendi? Başkalarıyla paylaşın. Yusuf'tan örnek alın. Teoriyi geliştirdi ve herkesle paylaştı. Ve aynı şeyi birkaç gönderide papağan gibi tekrar ederek başladınız "... her zamanki MA'dan ne kadar farklı." Sizce bu, hızlı bir şekilde bulunabilirse, karşılaştırmalı bir çalışma yapın ve sonuçlar çıkarın. Ve yapılan iş için teşekkür ederiz.)
Ama görünüşte masum sorularımı neden bu kadar agresif bir şekilde algılıyorsunuz? Bir tabuyu yıkıyor muyum? Birine hakaret mi ediyorum? Bir mucize olursa ve yazar eserini bir yerde yayınlamayı başarırsa, bu sorular muhtemelen hemen sorulacak. Ama bunlar yasak sorularsa, o zaman Nobel ödüllü potansiyel bir kişinin dahice kreasyonlarını bensiz daha fazla tartışın - ben zaten yoruldum.
Teneke. Agresifliğimi nerede fark ettin?
Görüyorsunuz ... mmmm ... size nasıl söyleyebilirim ... kendi gönderilerinizi "üçüncü taraf" görünümüyle yeniden okuyun. Teori tartışmasının 198. sayfasında, kimsenin size bunun hareketli bir ortalama teorisi olduğunu söylememesine gücenmeye başlıyorsunuz. Anlıyor musun?
Gösterge bile zaten hazır ve piyasada. Gösterge ile Mashka'nın karşılaştırmalarını bile yayınladılar - ekran görüntüleri var. Bu tartışmada. Ve sormaya devam ediyorsun.
Öğrendi? Başkalarıyla paylaşın. Yusuf'tan örnek alın. Teoriyi geliştirdi ve herkesle paylaştı. Ve aynı şeyi başlattınız, birkaç gönderide papağan gibi tekrar ettiniz "... her zamanki MA'dan ne kadar farklı." Sizce bu, hızlı bir şekilde bulunabilirse, karşılaştırmalı bir çalışma yapın ve sonuçlar çıkarın. Ve yapılan iş için teşekkür ederiz.)
Teorinin özünü birkaç cümleyle açıklamak zorunda kalacak:
1. Eskiden herkes piyasada sadece mal arz ve talebe bağlı olarak oluşan cari fiyat seviyesinin olduğunu düşünür ve arz ve talebi sayısal olarak hesaplamayı bilmezdi;
2. Yeni piyasa teorisinin bir parçası olarak, aslında 9 fiyat seviyesi olduğu ortaya çıktı, bunlardan sadece 4'ünü Forex için bıraktım ve birçok kez tanımladım:
a) - C - hem yükseliş hem de düşüş olabilen cari fiyat, satıcılar ve alıcılar tarafından oluşturulur;
b) - P - hem düşüş hem de yükseliş olabilen piyasa fiyatı, piyasa tarafından oluşturulur ve eğer C boğa ise, o zaman P düşüş olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir;
c) - Tsopt - optimal fiyat, Leo seviyesi, geometrik bir ortalama C ve R olarak oluşturulur, piyasadaki optimal ticaret modunun kurulmasını izler, piyasayı derhal C'den R'ye veya tam tersine değiştirir veya genel olarak piyasanın kontrolünü ele alır ve C'ye eşit olur;
d) - Tssr - ortalama fiyat, C ve R'nin aritmetik ortalaması olarak oluşturulur, C ve R'yi katı bir şekilde kendinden eşit uzaklıkta tutar, Aslan için bir yönetim aracıdır. Leo, piyasayı tek başına kontrol ettiğinde Leopar olabilir.
Sonunda, Leo, ticaret sürecinin optimalliği için piyasayı tek tek analiz ederek mevcut fiyatı oluşturur. C'yi 1 puan artırmak için Leo farklı şeyler yapabilir:
a) P'yi 1 puan artırın, Leo yerinde kalır;
b) P = Leopard - (+) (Leopard ^ 2 - Leo ^ oranına göre Leopar seviyesini kontrol ederek, fiyat alanında hareket ederek, P'de 1 puanlık bir artış sağlayarak, P'yi isteğe bağlı sayıda puan artırın veya azaltın 2) ^ 0,5.
Mevcut fiyat seviyesi C, Leopar seviyesinde merkezlenen P piyasa fiyat seviyesinin bir ayna görüntüsüdür ve Leo, Cauchy ilkesine veya eşitsizliğine göre her zaman Leopard'a yakındır.
Lion, Leopard ve R'nin bu hareketleri gelecekte pazar araştırmalarının nelere ayrılacağı konusunda çok şey söylüyor https://www.mql5.com/en/charts/3726824/eurusd-m5-e-global-trade , https: //www .mql5.com/en/charts/3724507/eurusd-m5-e-global-trade .
sen garipsin Üzgün değilim, bazı gerçekleri saçma sapan paylaşırdım. Hangisi on kat daha iyi. Ama mesele bu değil. Tamamen farklı bir programlama dilime sahibim. MT ile hiç çalışmadım . Ama mesele bu bile değil. Yaklaşımınız o kadar eski ki bilmiyorum??? Nereden başlayacağım konusunda kafam karıştı. Örneğin, aynı anda birkaç makinede çalışıyorum. Bu zaman. Aynı anda birkaç programda, şu anda beşte. Bu iki.
Hesaplamalar farklı bilgisayarlara, farklı programlara dağılmıştır. Peki nasıl yardımcı olabilirim?
Ama bence tam tersi - sen tuhafsın. Size hitap etmeyen bir gönderiye cevap veriyorsunuz.) Aynı anda birkaç şey yapma arzusu buna yol açıyor.)
İşinin tanımına bakılırsa, o bir trol.
Peki, tamam. Tüm formülleri anladım. Fiziksel anlamda anlaşılır.
Basit bir ifadeyle, fiyat yüksekse düşecek, düşükse yükselecek. Peki, burada sıra dışı olan ne?
Sonuçta, bir çubuğun yüksek veya alçakta kapanması çok nadirdir.
Aynı zamanda, herhangi bir formülü ücretlendirebilirsiniz, asıl mesele, yüksek ve düşük arasında herhangi bir fiyat değeri vermesidir ve böyle bir formül herhangi bir bilimsel kelime ve gösterge ile serpilebilir. Tarihte her şey işe yarayacak ama gerçek hayatta olmayacak!!!!