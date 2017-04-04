Piyasa Teorisi - sayfa 60
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Formüller her zaman doğru çalışır. Sanırım kendimiz çok kaba ve aptalca berbat ettik (her şeyden önce, benim açımdan). Yayılmayı doğru bir şekilde tahmin edemedik. Tüm Forex'in cirosundan 2 puanın maliyeti birkaç on milyarlarca dolar. Az önce algoritmaya sabit maliyetlerimizin maliyetinin tam olarak bu tutar olduğunu söyledik. Saçmalığı kalıcı bir masraf olarak tanıtmadım mı? Tabii ki Forex bu tür harcamalara dayanamadı ve çöktü. Teorik olarak gerçek giderlerimizi dolar cinsinden değerlendirmemiz, bunları Forex puanına dönüştürmemiz ve ancak ondan sonra bu giderleri algoritmaya girmemiz gerekiyor. Bir noktanın yaklaşık yüz milyarda biri olacak. Ne kadar saçma bir hata yaptığımızı gördün mü?
Yayılma = 2 ise (5 işareti için), bu, alış ve satış fiyatı arasındaki farkın 0.00002 olduğu anlamına gelir. Teorinizde, mevcut alış ve satış fiyatlarını bir şekilde ayrı ayrı hesaba katarsanız, bu miktara göre farklılık göstermelidir. Bütün aritmetik bu.
İlk olarak 4. işarete 2 puan girdim. 0.2 puan olsun. Ardından, sabit giderlerimin maliyeti = 0,2*10.000.000.000.000 = 2.000.000.000 ABD Doları. İşte başka bir matematik. Can=bu harcamalardan kar edebilir miyim?
Bu notta bir yenisi başladı. günlük. Salı günü işlem seansı - piyasa fiyatları (Kıpti ve Cr) hala piyasanın yönetimini Bulls'a emanet ediyor. ve Ayılar çok uzağa gönderildi, yakında böyle bir manevranın amacını öğreneceğiz, büyük olasılıkla, Bulls'a güçlü bir darbe verilecek, öngörülemeyen sonuçlarla, belki Bulls, sonuncusu gibi Ayıları geri püskürtebilecek zaman. Https://www.mql5.com/en/forum/58256/page31'e bakın: meydan okuyan, bu durumda, Ayılar, pazarı ele geçirmeyi başarıp başaramadığında
Sonunda, Ayılar Bulls'a çarptı ve sabah 4'te piyasayı ele geçirdi:
Muhtemelen, artık piyasadaki önemli olayları önceden tahmin edebileceğimizden kimsenin şüphesi yoktu. Şimdi bakalım Bulls bu gerçeği kabul edecek mi? Piyasanın türüne bakalım, eğer rekabetçiyse, katlanmak zorundalar, ama tekelse, o zaman savaşmaya devam edecekler.
Patlama! Tekel piyasası! :
Bu notta bir yenisi başladı. günlük. Salı günü işlem seansı - piyasa fiyatları (Kıpti ve Cr) hala piyasanın yönetimini Bulls'a emanet ediyor. ve Ayılar çok uzağa gönderildi, yakında böyle bir manevranın amacını öğreneceğiz, büyük olasılıkla, Bulls'a güçlü bir darbe verilecek, öngörülemeyen sonuçlarla, belki Bulls, sonuncusu gibi Ayıları geri püskürtebilecek zaman. Https://www.mql5.com/en/forum/58256/page31'e bakın: meydan okuyan, bu durumda, Ayılar, pazarı ele geçirmeyi başarıp başaramadığında
Sonunda, Ayılar Bulls'a çarptı ve sabah 4'te piyasayı ele geçirdi :
Muhtemelen, artık piyasadaki önemli olayları önceden tahmin edebileceğimizden kimsenin şüphesi yoktu. Şimdi bakalım Bulls bu gerçeği kabul edecek mi? Piyasanın türüne bakalım, eğer rekabetçiyse, katlanmak zorundalar, ama tekelse, o zaman savaşmaya devam edecekler.
Patlama! Tekel piyasası! Boğalar kesinlikle savaş alanına dönecek ve savaşmaya devam edecek, dedikleri gibi henüz akşam değil:
Yusuf, bravo!!! Mükemmel tahmin.
Yusuf, bravo!!! Mükemmel tahmin.
teşekkürler herkesi piyasadan çıkması için uyardım https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page60
Bir şey anlamadım, Yahudiler için bir tahminde bulunur musunuz? Ve euro gerçekten iyi düştü, şu sözlerinizi doğruladı: " Ayılar Bulls'a çarptı ve sabahın 4'ünde piyasayı ele geçirdi." Yani bu sonbaharda girmek gerekli değil miydi?
SATIN AL modundan piyasadan çıkın . Aslında, piyasa Ayılar tarafından ele geçirildiğinde SATIŞ'a girmek mümkündü, ancak kural olarak, piyasa sakinleşene ve Ayıların gücü tam olarak onaylanana kadar beklemeniz gerekiyor. Ayılar uzun süredir ve iyice hazırlandıkları için ve defalarca belirttiğim gibi, Boğalardan 250 üzerinden 10 puan daha güçlü oldukları için burada açıktı. Ayılar tarafından fiyat yakalama mesajından sonra olanlar , girdi
SATIŞ'ta.
SATIN AL modundan piyasadan çıkın . Aslında, piyasa Ayılar tarafından ele geçirildiğinde SATIŞ'a girmek mümkündü, ancak kural olarak, piyasa sakinleşene ve Ayıların gücü tam olarak onaylanana kadar beklemeniz gerekiyor. Ayılar uzun süre ve iyice hazırlandıkları ve defalarca belirttiğim gibi, 250 üzerinden 10 puanla Bulls'tan daha güçlü oldukları için burada açıktı. Ayılar girdi
SATIŞ'ta.