Yousufkhodja Sultonov :

Bu arada pazarda bulutlar toplanıyor,

kalınlaştırdıkları doğrudur.

sinyalleşme biçimini değiştirin.

 
o_O :

Örneğin, Ayılar Boğalara saldırmaya hazırlanıyor - bu işe yarayacak mı? Önceki 2 ekran görüntüsünü kesip bir öncekiyle karşılaştırmak için önceki ve yeni olanları yapıştıracağım, bunu sayılarını önemli ölçüde minimuma indirmek için yapabilir miyim yoksa durum analizinin daha iyi anlaşılması için onları bırakabilir miyim?
 
Alexander Laur :
Komisyonun varsa demir etkisi vardır. Gün içi alım satım takası etkilemez ve pozisyonları bir sonraki güne devrederseniz de etkiler. Ayrıca, takas olumlu ve olumsuz olabilir, yani. hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. Komisyon her zaman sadece olumsuz etkiler.
Orta vadede meşgul olduğumuzu varsayalım, bir gösterge olduğunda gün içi ticaret ile ilgileneceğiz. Eğlenmek için, şimdi bunu 2 puanlık bir dağılımla yapacağım ve seviye grafiğinin kendisini nasıl belirlediğini göreceğim.
 
Saat 17:00'de, Ayıların tehdidi güçleniyor, ancak Boğalar, şimdilik, fiyatı biraz düşürmelerine rağmen, piyasayı yükselişte tutuyor. Bu şiddetli çatışma nasıl sona erecek (henüz bir kavga değil):

22-00 Moskova saatinde piyasa yükselişini sürdürüyor:

Ticaret, ikinci, yükseliş, başabaş seviyesi civarında gerçekleştirilir. Piyasanın türü rekabetçidir, piyasanın olası sınırları (iki başa baş seviye arasındaki fiyat alanı), görünüşe göre Boğalara saldırmak üzere Ayıların güçlü geri çekilmesi nedeniyle genişler. Ne için. 2., düşüş eğilimi olan, başa baş seviyesini sanal fiyatlar alanına düşürmek için gereken kontrol seviyeleri (piyasa ve optimal) (kimsenin euroyu bu kadar düşük bir fiyattan satmayı kabul etmesi olası değildir) bu tür senaryoların sonuçlarını inceleyerek bulmalıyız:


 

Beyler, tüccar için sabit bir maliyet olarak sadece 1,9 spread puanı girdim. Piyasanın yapısının, işleyişinin ve yönetiminin tam bir dökümünü alıyoruz. Spread kavramı Forex piyasasına yabancıdır, bunlar prensipte olmaması gereken kabul edilemez sabit maliyetlerdir! 2 noktada, kar genellikle negatife gider, tüm seviyeler fiyatı düşürdükten sonra, bu teori çerçevesinde zugzwang durumu adı verilen bir genel başabaş satırında toplanır. ki zamanım olduğunda sana söyleyeceğim:


 
Yousufkhodja Sultonov :

Teorinizin sadece forex için değil, aynı zamanda gıda, mal ve hizmetler için olağan piyasa için de uygun olduğunu yazdınız. Peki, ürün sattığınızda genel giderleriniz oluyor mu? Neden Forex'te olamıyor? Belki formüllerinizde bir şeyi dikkate almıyorsunuz veya bir yerde bir hata var mı? Burada döviz noktalarında, birileri size aynı fiyata dolar satıp alacak mı? Döviz bürolarının gelir elde etmesini sağlayan, kar eden ve bu döviz bürosunun bakımını ödeyen bir fark her zaman vardır.

Ancak prensipte, grafikleriniz spread'i hesaba katmadan doğru bir şekilde ticaret yapmanıza izin veriyorsa, o zaman onsuz yapabilirsiniz. Ancak şimdi teoriniz dikkate alınmadan yayılma tamamlanmış olmayacaktır. Şimdi asıl mesele hızlı bir şekilde pratik sonuçlar vermek ve ticarete başlamak. Ve yayılmayı boş zamanlarınızda düşünebilirsiniz.

 
khorosh :
Formüller her zaman doğru çalışır. Sanırım kendimiz çok kaba ve aptalca berbat ettik (her şeyden önce, benim açımdan). Yayılmayı doğru bir şekilde tahmin edemedik. Tüm Forex'in cirosundan 2 puanın maliyeti birkaç on milyarlarca dolar. Az önce algoritmaya sabit maliyetlerimizin maliyetinin tam olarak bu tutar olduğunu söyledik. Saçmalığı kalıcı bir masraf olarak tanıtmadım mı? Tabii ki Forex bu tür harcamalara dayanamadı ve çöktü. Teorik olarak gerçek giderlerimizi dolar cinsinden değerlendirmemiz, bunları Forex puanına dönüştürmemiz ve ancak ondan sonra bu giderleri algoritmaya girmemiz gerekiyor. Bir noktanın yaklaşık yüz milyarda biri olacak. Ne kadar saçma bir hata yaptığımızı gördün mü?
 
khorosh :

Ben zaten spread hesabını cevapladım ve nasıl doğru değerlendireceğimizi öğrendiğimizde yatıracağız. bu arada, doğru bir şekilde, bunun üzerinde durmanın bir anlamı yok, ancak durumu tahmin etme fırsatlarını belirlemek. Şimdiye kadar, Mart ortasından bu yana en zorlu hesaplaşmaların devam ettiğini ve fiyatın bunları size bildirmediğini ve euro için bazı kararların yaklaştığını görüyoruz.

Katılımcılara sormak istiyorum: Grafiğin formatı ve sanal seviyelerin hareketi net mi? Buna bakarak, giriş veya çıkış anının gelip gelmediğini kendiniz değerlendirebilir misiniz? Lütfen cevaplayın, çok önemli.

 
Yousufkhodja Sultonov :

Beyler, tüccar için sabit bir maliyet olarak sadece 1,9 spread puanı girdim. Piyasanın yapısının, işleyişinin ve yönetiminin tam bir dökümünü alıyoruz. Spread kavramı Forex piyasasına yabancıdır, bunlar prensipte olmaması gereken kabul edilemez sabit maliyetlerdir! 2 noktada, kar genellikle negatife gider, tüm seviyeler fiyatı düşürdükten sonra, bu teori çerçevesinde zugzwang durumu adı verilen bir genel başabaş satırında toplanır. ki zamanım olduğunda sana söyleyeceğim:


Sonra Yusuf GERÇEĞİ açıkladı.
 
Daniil Stolnikov :
Sonra Yusuf GERÇEĞİ açıkladı.
Evet, açıkladığı aptalca bir şey yaptı - yayılmanın maliyetini doğru bir şekilde tahmin etmedi, bu Forex puanlarına kıyasla gerçek bir önemsememek. Aptallığım şöyle bir şaka isteğinin sonucudur: "Sevgili Forex, 20 milyar dolarlık harcamamla beni kâra götür, yalvarırım söyle bana, lütfen ne zaman piyasaya gireyim ?" Tabii ki piyasa benim gibi şanssız bir tüccar için böyle saçma bir talebi reddetti. Beni reddettikten sonra, aynı zamanda diğer katılımcılarla çalışmak normal bir şekilde çalışıyor. Algoritmanın mantıklı olan sabit ve değişken maliyetleri ile her tüccar için sanal seviyelerin durumunu ayrı ayrı gösterdiğini birazdan açıklayacağım. Hırslarım ne olursa olsun.
