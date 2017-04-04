Piyasa Teorisi - sayfa 59
Yousufkhodja Sultonov :
Bu arada pazarda bulutlar toplanıyor,
kalınlaştırdıkları doğrudur.
sinyalleşme biçimini değiştirin.
kalınlaştırdıkları doğrudur.
sinyalleşme biçimini değiştirin.
Komisyonun varsa demir etkisi vardır. Gün içi alım satım takası etkilemez ve pozisyonları bir sonraki güne devrederseniz de etkiler. Ayrıca, takas olumlu ve olumsuz olabilir, yani. hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. Komisyon her zaman sadece olumsuz etkiler.
22-00 Moskova saatinde piyasa yükselişini sürdürüyor:
Ticaret, ikinci, yükseliş, başabaş seviyesi civarında gerçekleştirilir. Piyasanın türü rekabetçidir, piyasanın olası sınırları (iki başa baş seviye arasındaki fiyat alanı), görünüşe göre Boğalara saldırmak üzere Ayıların güçlü geri çekilmesi nedeniyle genişler. Ne için. 2., düşüş eğilimi olan, başa baş seviyesini sanal fiyatlar alanına düşürmek için gereken kontrol seviyeleri (piyasa ve optimal) (kimsenin euroyu bu kadar düşük bir fiyattan satmayı kabul etmesi olası değildir) bu tür senaryoların sonuçlarını inceleyerek bulmalıyız:
Beyler, tüccar için sabit bir maliyet olarak sadece 1,9 spread puanı girdim. Piyasanın yapısının, işleyişinin ve yönetiminin tam bir dökümünü alıyoruz. Spread kavramı Forex piyasasına yabancıdır, bunlar prensipte olmaması gereken kabul edilemez sabit maliyetlerdir! 2 noktada, kar genellikle negatife gider, tüm seviyeler fiyatı düşürdükten sonra, bu teori çerçevesinde zugzwang durumu adı verilen bir genel başabaş satırında toplanır. ki zamanım olduğunda sana söyleyeceğim:
Teorinizin sadece forex için değil, aynı zamanda gıda, mal ve hizmetler için olağan piyasa için de uygun olduğunu yazdınız. Peki, ürün sattığınızda genel giderleriniz oluyor mu? Neden Forex'te olamıyor? Belki formüllerinizde bir şeyi dikkate almıyorsunuz veya bir yerde bir hata var mı? Burada döviz noktalarında, birileri size aynı fiyata dolar satıp alacak mı? Döviz bürolarının gelir elde etmesini sağlayan, kar eden ve bu döviz bürosunun bakımını ödeyen bir fark her zaman vardır.
Ancak prensipte, grafikleriniz spread'i hesaba katmadan doğru bir şekilde ticaret yapmanıza izin veriyorsa, o zaman onsuz yapabilirsiniz. Ancak şimdi teoriniz dikkate alınmadan yayılma tamamlanmış olmayacaktır. Şimdi asıl mesele hızlı bir şekilde pratik sonuçlar vermek ve ticarete başlamak. Ve yayılmayı boş zamanlarınızda düşünebilirsiniz.
Ben zaten spread hesabını cevapladım ve nasıl doğru değerlendireceğimizi öğrendiğimizde yatıracağız. bu arada, doğru bir şekilde, bunun üzerinde durmanın bir anlamı yok, ancak durumu tahmin etme fırsatlarını belirlemek. Şimdiye kadar, Mart ortasından bu yana en zorlu hesaplaşmaların devam ettiğini ve fiyatın bunları size bildirmediğini ve euro için bazı kararların yaklaştığını görüyoruz.
Katılımcılara sormak istiyorum: Grafiğin formatı ve sanal seviyelerin hareketi net mi? Buna bakarak, giriş veya çıkış anının gelip gelmediğini kendiniz değerlendirebilir misiniz? Lütfen cevaplayın, çok önemli.
Sonra Yusuf GERÇEĞİ açıkladı.