Herkese selam !
oturuyorum işemek. M1 zamanında fiyat oturdu. Hedefler akrabalarım)) 5-10 puan norm))
Eurodolar aldım.
türkiye nedir?
Evet, Cauchy teorisine göre yaptım. ))
PoundDoll da satın aldı. Sinyal mükemmel.
Pound +700 ruble verdi))))
PoundDoll'a ikinci ziyaret.
%90 emindim, bu yüzden satın alma işlemlerini birkaç kez açtım. +5000 ruble daha kazandı.
Fırtınanın habercisi mi (11:00-11:30'da aniden piyasa fiyatının yükselmesi)? https://www.mql5.com/ru/charts/4306604/eurusd-m5-e-global-trade :
evet, bir şey var. Bu yükselişle (11:00-11:30) pazarın büyük bir bölümünün satışa çıktığını pazar ortaya koymuş görünüyor. Ve bazı fonlar hemen satın almaya girdi. Bunun gibi bir şey. Sonuçta, Forex'te %90 mevduat kaybetmeli. Ve aldık :)
Evet, piyasa fiyatı bu durumu gösterdi ve mevcut fiyat sakinliğin yüksekliğini gösterdi! Ancak kendileri (gösterinin organizatörleri) birkaç dakika tereddüt ettiler ve göstergemiz piyasadaki huzursuzluğu düzeltmeyi başardı. Sonra akıllarına geldiler ve piyasa fiyatı da yerine döndü. Güzellik.
Ve pound için, Boğalar (piyasa fiyatı) çılgına döndü ve seansın başında 22:00 ile 01:00 saatleri arasında Ayıları nakavt etti https://www.mql5.com/en/charts/4306817/gbpusd- h1-e-global-ticaret :
kesinlikle böyle bir şey :) Yırtıcı fonların da muhtemelen öyle bir aracı vardır - piyasanın durumunu gözlemleyebilirler.