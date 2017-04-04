Piyasa Teorisi - sayfa 29
Bay Sihirbaz aleyhindeki İddialar
Yusuf. Sayfa 26'daki gönderilerimi daha dikkatli okuyun.
1. Çizimler gerekli değildir, tefekkür gerekli değildir)))
2. Araç kurallarını resmileştirin. Mantık, sınıflandırma vb.
3. ts'ye gidin ve eş değeri görün.
4. Benzer yöntemler uzun yıllardır kullanılmaktadır)))
ve "Cauchy farkı"))) diğer formüllerle kolayca değiştirilir (s. 28)))
Ve ona dokunmak zorunda değilsin
Bedava Angela Davis
Yoksa resim falan da gösterebilirim...
Çalışma prensibi, tasarım, yönetim, fiyat hiyerarşisi, oluşum mekanizması, trendlerin akışı ve değişimi, destek ve direnç seviyeleri, Boğalar ve Ayılar arasındaki mücadele anları, fikir birliği oluşturma ve daha fazlasını gösteren ve açıklayan bir grafik yayınlıyorum. Forex piyasası örneğinde mevcut fiyatın geliştirme stratejisi ve davranışı (yöneticilerin fiyatı yükseltmek için Boğaları yukarı çektiği ve Ayıları piyasayı korumak için aşağı çektiği anın bir dökümü):
Yöneticiler, Ayıları fiyattan güvenli bir mesafede tutarken Bulls'un yeni zirveler kazanması için pazarı genişletti:
Yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor: yöneticiler iki seviye düştü - piyasa yöneticisi 1.087273 seviyesine, optimal yönetici 1.043802 seviyesine ve Ayılar genellikle 0.782905 seviyesine kaçtı. orada da bu minimum seviyede olan marjinal yönetici tarafından yönlendirilir, ancak grafiğin neden bu durumu göstermediği ve onları ikiye ayırdığı açık değildir. Tspr için gereklidir. rütbeye bir menajer daha yükseltin, ancak belki de CPR benden menajerden daha yüksek bir rütbe isteyecektir, bu arada Bulls'un fiyatı hiçbir şey olmamış gibi tuttuğunu fark ediyoruz, ancak aşağıdaki mevcut savaşların farkında olduklarından eminim . Görünüşe göre, herhangi bir ciddi geri dönüş çok acı verici bir şekilde hazırlanıyor. Ancak, tüccar, dikkatli olmasına rağmen, şu ana kadar AL'ı kapatmak için nedenler bulamıyor:
Bir sonraki adım, Ayıların piyasa tarafından negatif fiyat alanına atılması nedeniyle bir trajediydi, algoritma çöktü. Algoritmanın çöküş koşulları altında, sadece 2 fiyat hayatta kaldı: - (eksi) -3.65078 düzeyindeki Kontrol eden piyasa fiyatı ve -(eksi) -9.70165 düzeyindeki Sınırlayıcı kontrol fiyatı, fiyatların geri kalanı öldü. Ancak, size piyasanın seviyelerini, durumunu ve türünü (rekabetçi veya tekel) göstermek için algoritmayı çöküşten daha önce tarif ettiğim şekilde çıkardım. Bu durumda, AL'yi hemen kapatın ve piyasadan çıkın:
Fiyat seviyeleri:
Kâr fırsatları açısından piyasanın durumu ve türü. Teoriye göre, piyasa, katılımcıların euronun dolar karşısındaki fiyatına karşıt görüşleri ile aşırı rekabetçidir. Bazı katılımcılar o kadar karamsarlar ki, euroyu dolar başına 0,1 euro seviyesinde görmek isterler, bu da iddiaya göre maksimum kârın çıkarılmasına yol açar (kâr eğrisinde eustromum), gerçek ticaret ise minimum getiri ile yapılır ( göreli olarak) 1,3 - 1,4 (mavi hesaplanan kâr eğrisi etrafındaki kırmızı noktalar) bölgesindeki fiyatlarda:
Bir sonraki adımda, Limit Yöneticisi Bulls'a ölümcül bir enjeksiyon yapar, onları kendisiyle birlikte 4.27967 seviyesine sürükler, Piyasa Yöneticisini 2.8339 seviyesine ve Optimal Yöneticiyi - 2.43736 seviyesine iter. ve 1.38813 seviyesindeki cari fiyat, fiyatı önceki günkü 1.40008 seviyesinden düşürmeyi başaran Ayılara teslim edildi, bu nedenle seans açılışında boğalar 1.38813 seviyesine geldi, bu nedenle, boğaların ayılara dönüşmesiyle ilgili ana olaylar dün gerçekleşti:
Ancak sonraki süreçte gün, Bulls dirildi, sonra, Ave. Yönetici, Ayıları beraberinde 0.95975, Opt. yöneticiyi 1.155643 seviyesine, piyasa yöneticisini - 1.175638 seviyesine yerleştirir ve 1.39154 seviyesi ile fiyatı Bulls'a verir. fiyatı bir önceki günün seviyesinden yükseltmeyi başaran:
2 gün sonra fiyat yine Ayılar tarafından ele geçirildi (hikayeyi en aza indirelim), 3 gün boyunca tuttular ve 500 puandan fazla düşürdüler. sonra fiyat Bulls tarafından durduruldu ve ikinci gün Ayılar güvenli bir mesafeye nakavt edildi. BY üzerine tıklayın:
Saltanatlarının 3 günü boyunca, Bulls fiyatı önemli ölçüde artıramadı, ancak ayılar tehlikeli bir mesafeye yaklaştı. SATIN AL'ı sadece 50 puan kârla kapatıyoruz ve piyasadan çıkıyoruz:
Piyasadan çıkışımızdan sonraki gün, kontrolleri altındaki Boğalar fiyatın 86 puan düşmesine izin verdi, ardından Ayılar fiyatı ele geçirdi, 200 puandan fazla düşürdü, ancak pozisyonu tutmadı, Bulls fiyatı yönetmeye geldi, ancak Medveli fazla ileri gitmedi. İkinci gün biz de ayrılmadık, bu yüzden BAI'ye giremiyoruz:
Ayılar piyasayı ele geçirdi ve fiyatı 70 puan düşürdü. Bir sonrakinde Bulls'un geldiği gün ve hemen fiyatı 100 puan artırdı, ancak Bears bir daha ayrılmıyor ve bizi pazarın dışında bırakıyor. Ertesi gün, Boğalar fiyatı 90 puan daha yükseltiyor, Ayılar hala geri çekilmiyor, ertesi gün Boğalar, Ayıların gözetimi ve yakın mesafede bulunması altında fiyatı 102 puan daha yükseltiyor, bu da bizim dışımızda. bu kadar keskin artışlarla bile BAI'ye giriş:
:
Ertesi gün kontrolleri altındaki Bulls 160 puan kaybetti. Saçmalık. Gizli anlaşma dışlanmaz, bu da boğa piyasasında düşüşe yol açar. Fiyat ayılar tarafından ele geçirildi, ancak Boğalar uzaklaşmıyor, SATIŞ'a giremiyoruz:
Gerçeklerden kopmanın ne anlamı var? Şu anda neler olduğunu tartışmamız gerekiyor. Ve fiyatlarınız mevcut gerçeklere uymuyor. Teorinizi nasıl test edeceksiniz? "Pratik, gerçeğin kriteridir."
Sonunda şubenin gerçek amacını gördük. Sıradan reklamcılık için yasaklandılar, ancak her türlü saçmalıklarla önceden örtülmüş böyle bir şey için, değil mi?
Mekanlar var, pazar var, sinyaller var, neden burada cürufu teşvik ediyorsunuz.
Yusuf artık kendi başına ticaret yapmak istemiyor, daha akıllı hale geldi, şimdi analitik için aptalca 100K almak istiyor, hatta cürufunu MK'ya itmek istiyor, evet))))))))))))) ))))))))))))))
Zaten kaidenin altına düşmüş, otoriter bilim adamı Edren Somun. Bayram gününde bile kutsal bir şey yok.. O yaştaki bir insanın (avatarına göre) bunu yapabileceğine pek inanmıyorum.
Ama bu artık bir Diriliş değil, bir Yeniden Doğuş! :=((
Diriliş (bu durumda daha doğrusu diriliş bu durumda diriliş) ve Yeniden doğuş gibi kelimeleri Yusuf gibi böyle rezil ve alçak bir şeye uygulamak istemem.
İşte açıları ve görünüşleri değiştiren (icat edilmiş teoriler açısından) banal bir yalan, bunun arkasında avatardaki karakterin hiç durduğundan şüpheliyim. Eh, bir bilim adamı, birazcık bile olsa, böyle bir saçmalığı taşıyamaz. Bu ya çok ince bir trollemedir. Ya da birine bir şey satmaya yönelik açık sözlü, vasat ve ucuz bir girişim. Birisi ve bir şeydir, çünkü bu kişilerin kim olduğu, şimdiye kadar açıkça tanımlanmamış olan bu şeyi gagalamak için kimin bu kadar aptal veya cahil olması gerektiği belli değil.