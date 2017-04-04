Piyasa Teorisi - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden 2 zaman aralığı örtüşmek zorunda? Tanım gereği asla kesişmezler. Örneğin, 20 günlük çubuklardan bir örnek alalım (20. dönem). Fiyatları açarak seviyeleri belirliyoruz. Ertesi günün başlangıcına kadar değişmeden kalırlar. Ancak, kapanış fiyatlarından inşa edersek, bir dakika ve / veya bir onay işaretinden sonra bile değiştirebilir veya mevcut günün kapanışına kadar hiç değiştirmeyebiliriz. Bu , gösterge ayarlarında ayarlanmalıdır .
Hesaplamayı iki örnek için yapabiliriz, örneğin 01/01/2015-01/20/2015 ve 01/10/2015-01/30/2015 sınırları ile. 01/10/2015 ile 01/20/2015 arasında ortak bir örtüşme bölgesine sahiptirler. İşte bu örtüşme bölgesinde, seviye değerleriniz hangi örnekte hesaplandığına bağlı olarak farklı olacaktır.
Peki, bir gösterge gelene kadar bekleyelim ve nasıl çalıştığını görelim, o zaman daha net olacak.
piyasa esnekliği? Teneke ....
Neye göre piyasa esnekliği? Ve pazar nasıl ölçülür?
Piyasa katılımcılarının gelirlerinin cari fiyata göre esnekliği. Fiyat hareketinin her noktası belirli bir miktar fon tarafından gerçekleştirilir. Fiyat farkını kullanarak dolaylı olarak hacimlere gideriz veya onları değerlendiririz. Hesaplanan eğri ile fiili kâr değerlerinin pratik olarak çakışması, yaklaşımın doğruluğunu gösterir. Şu anda piyasanın türünü belirlemek için tahmini kâr eğrisine ihtiyacımız var. Görünüşü "duran" bir yumurtanın projeksiyonuna benziyorsa, rekabetçi bir pazar olduğu sonucuna varırız ve pazar seviyelerine inanabiliriz. Görünüşü "ters çevrilmiş" bir yumurtanın projeksiyonuna benziyorsa - bir tekel piyasası ile uğraşıyoruz ve fiyat, bacchanalia'nın sonuna kadar seviyelerin üstünde veya altında olabilir. Ondan sonra belki zorlanmadan belirlediğimiz seviyeler güncellenerek piyasa tekrar normale döner. Piyasa seviyelerinin fiyat hiyerarşisinde baskın rol Tsopt'a aittir. ve CR, gerçekten:
Ц1 = Цр - (Цр^2 - Сopt^2)^0.5 - Pivot seviyelerine benzer şekilde destek hattı;
Ts2 = Tsr + (Tsr^2 - Tsopt^2)^0.5 - direnç çizgisi.
Üçüncü tür piyasa teorik olarak bir tekel satıcısının sınırlı miktarda malları tekel fiyatlarında satması durumunda ortaya çıkabilir. Daha sonra hesaplanan kar doğrusu bir başabaş noktası (doğru) ile düz bir doğruya dönüşür ve bu durum bu teori çerçevesinde dikkate alınır. Reel mal piyasasında böyle bir durum olabilir, ancak finansal piyasalarda. Forex gibi, böyle bir durumu yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle, uzlaştırma çizgisinin kendisi otomatik olarak düz bir çizgiye dönüşecek ve piyasada aniden benzer bir şey olursa ne olduğunu bildirecek olsa da, bu durum ciddi olarak dikkate alınmaz. Bu nedenle, tahmini kâr çizgisi, piyasa çizgileri göstergesinin (piyasa pivot seviyeleri) yanında ayrı bir gösterge olarak gösterilmelidir. Yaklaşık görünümünü fiyat tablosuna yansıtmaya ve sergilemeye çalışacağım. Fiyat tablosunda zar zor fark edilen bir çizgi şeklinde mevcut olabilir.
Hesaplamayı iki örnek için yapabiliriz, örneğin 01/01/2015-01/20/2015 ve 01/10/2015-01/30/2015 sınırları ile. 01/10/2015 ile 01/20/2015 arasında ortak bir örtüşme bölgesine sahiptirler. İşte bu örtüşme bölgesinde, seviye değerleriniz hangi örnekte hesaplandığına bağlı olarak farklı olacaktır.
Peki, bir gösterge gelene kadar bekleyelim ve nasıl çalıştığını görelim, o zaman daha net olacak.
Yusuf.
Dikkatini dağıtma. eurusd_D1_zpt hesaplamalarını bekliyoruz.
Toplamda işlenecek 240 satır var ... bir saatlik zaman)))
Düşünürken, lütfen, ne yapmayı başardım.
1. Emisyonlar - kaldırıldı (ikinci ekranda, noktanın olmadığı yerde c1, kaldırıldı)
2. C1 (sarı) Açıklığın (beyaz) 1 bar ilerisindedir)))
Hesapta bir yerde...
TAMAM. Yeter. Ne olduğunu görün.
1. Emisyonlar - kaldırıldı (ikinci ekranda, noktanın olmadığı yerde c1, kaldırıldı)
2. C1 (sarı) Açıklığın (beyaz) 1 bar ilerisindedir)))
Hesapta bir yerde...
TAMAM. Yeter. Ne olduğunu görün.
1. Emisyonlar - kaldırıldı (ikinci ekranda, noktanın olmadığı yerde c1, kaldırıldı)
2. C1 (sarı) Açıklığın (beyaz) 1 bar ilerisindedir)))
Hesapta bir yerde...
Evet özellikle dönüşlerde seviyenin fiyatın 1 adım önünde olduğunu görüyorum. Geri dönüş yoksa, C1 yanlış sinyaller vermez ve 1 bar öncesinde fiyata sakince eşlik eder. Bunun yerine fiyat 1 adım gecikmeyle C1 seviyesini takip ediyor . Doğru mu düşündün? İlk izlenimleriniz neler, algoritma bir kez tökezledi, bu olmamalıydı. Döndü, üç kez yeniden yaptı, sonuç aynı. Yani, tüm hesaplama formüllerinin çökmesine neden olan bir tür mücbir sebep vardı. Bu öfkenin kaynağıyla ilgileneceğim ve sonucunu söyleyeceğim. Doğru, bu olayın öncüleri, seviyelerin güçlü bir şekilde genişlemesi şeklinde önceden ortaya çıktı. C1 seviyesi negatif alana mı gitti? Ancak, yukarıda bahsettiğim gibi, C1 ve C2, Tsopt ve Tsr'yi oluşturur. Bu temel piyasa fiyatlarının kareleri arasındaki farktan oluşan zor bir kök vardır. Henüz tam olarak keşfetmedim. öğreneceğim.
Hayır yapamaz. Gecikmelerle kafanız karışmış gibi görünüyor (ileri geri kaydırma)
Formülleri karıştır...
İlk önce neyi hesaplarsın? Ona bak ve sonra
zaten şehir bahçesi (diğer hesaplamalar) ...
Hayır, olumsuz değil. Ortaya çıkan tabloya daha yakından bakın.
Hayır yapamaz. Gecikmelerle kafanız karışmış gibi görünüyor (ileri geri kaydırma)
Formülleri karıştır...
İlk önce neyi hesaplarsın? Ona bak ve sonra
zaten şehir bahçesi (diğer hesaplamalar) ...
SSCB döneminde (1992) öğrenciyken, Karlamarx'ın SERMAYE'sini inceleme fırsatım oldu. Artı değerle ilgili her şey orada yazılıydı.
Ve burada bir şeye benziyor. :)))