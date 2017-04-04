Piyasa Teorisi - sayfa 210
Satıcıların hiçbirinin tencerelerini gerçek olarak test etmediğini unutmayın - bu bir sent hesabı için 10 dolar için üzüldüklerinden değil - tencerelerinin gerçekleri kaynatmadığı gerçeği... birleştirme...
ve çılgınca bir ısrarla, yarattıkları hikayelerde hata ayıklamaya çalışıyorlar ...
gerçek hayatta olması gerektiği gibi...
ve bu, zayıf bir analize ve fiyat davranışının piyasa mekanizmalarını anlama konusundaki yetersizliğine işaret ediyor ...
1. Hesaplama yönteminin makalede tam olarak açıklanması pek olası değildir (bence öyle...)
Eğer öyleyse, Matkad'da programlamaya ve yukarıda önerdiğim model fonksiyonları üzerindeki çalışmayı göstermeye hazırım. Bir adımdan başlayıp sinüzoidler / testereler / ve diğerleri ile biten
Anlıyorum. Farklı davranacağım. Dün satıcı olarak kaydoldum. Daha önce onaylandı mı bilmiyorum. Bir aylık sürenin olduğunu okudum. Bu sırada ticaret yapmanız ve yüzde 70 veya daha fazla bir düşüş göstermemeniz gerekir. Bu aydan sonra satış sinyali açmak mümkün olacak. Ancak bu ay boyunca gerçek bir cent hesabında neler olduğunu herkese göstermek istiyorum. Ve ondan sonra sinyali satmaya başlamak mümkün olduğunda. Gerçek hayatta kalıcı (satış anında) testi olmayan - bir kuruş bile - saksı satan herkesin ve herkesin yetiştirildiğine tamamen katılıyorum. Gerçekten yanlış insan yoktur.
izleme için servisler var - moft, maifhbuk. - ve birkaç tane daha.
Onlardan günlük ekran görüntüleri keselim, isteyenlere link verelim.
sadece sinyal imzacılara güvenmek aptalca. gelmeyecekler
Neden dağınık? 5 bine gerçek başladım.Onlar onay verir vermez kornaya basacağım. Dün sinyalin bir ay boyunca görünmeyeceğini düşündüm, ancak bunun zaten iptal edildiği iddia edildi.
Sinyalle ilgili herhangi bir tartışma, yalnızca sinyale ilişkin "İncelemeler" bölümünde gerçekleştirilir. Forumda ne Pazardan gelen sinyaller ne de ürünler tartışılır.
Bu arada, henüz mevcut olmayan, ancak yalnızca planlarımı açıklayan sinyali tartışmıyorum. Sinyal ne zaman incelemelerde tartışılacak. Yusuf nereye gitti?
Buradayım. TS'de çalışıyorum. Bu 4 ve 5 işaretleri ile kafam karıştı ve birkaç gün boyunca yanlış ticaret yaptım. SL ve TP 100 yerine 10 puan koydu. 27 07'den bugüne olması gereken buydu. TF M5'te 0.01 sabit lot ile zaman, ama aslında, küçük TP ve SL ayarlayarak, gerçek hayatta bir kayıp aldım, zaten düzelttim. 2 hafta içinde depozitoyu ikiye katlayabileceğiniz görülebilir:
3299 testindeki çubuklar
6479 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 2595,81
Brüt kar 4265,92
Brüt zarar -1670.11
Kar faktörü 2.55
Beklenen getiri 1.55
Mutlak düşüş 76.97
Maksimum düşüş 974.12 (%40.57)
Göreceli düşüş %40,57 (974,12)
Toplam işlem 1677
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 674 (%56.82)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 1003 (%38.58)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 770 (%45,92)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 907 (%54.08)
En büyük
kar ticareti 10.00
zarar ticareti -10.00
Ortalama
kâr ticareti 5.54
zarar ticareti -1.84
maksimum
ardışık kazanç (parasal kar) 106 (1007.93)
ardışık kayıplar (para kaybı) 125 (-199.72)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 1007.93 (106)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -325,54 (117)
Ortalama
art arda galibiyet 12
ardışık kayıplar 15