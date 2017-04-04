Piyasa Teorisi - sayfa 46

Yousufkhodja Sultonov :
Teşekkürler, akademisyenleri ikna etmek kolay olmasa da Tacikistan Bilimler Akademisi'nin ekonomi dergisinde deneyeceğim.
Evet, aydınlar yabancıların piskoposluklarına girmesine izin vermekten hoşlanmazlar. En kötü ihtimalle, internette bazı bilimsel ekonomik forumlarda yayınlayabilirsiniz.
 
Bu dalı bir rezerv ilan etmeyi öneriyorum)

Ve forumun kültürel mirasına ekleyin))

Teşekkürler, o zaman bu rezervin karakterlerini tanıtmaya başlayalım ve onlara ön özellikler verelim:

Fox - o cari fiyat , rezervimizde ilginç bir yaratık. Ejderhanın iradesinin hareketinde tam olarak yerine getirilmesini izler ve Boğaların ve Ayıların hareketlerinde başa baş noktasına kadar eşlik edecek sapmalar fark ederse, hayvanat bahçesindeki tüm katılımcıları cezalandırır ve her şeyden önce Boğalar ve Ayılar, kendisi bir Ejderhaya dönüşüyor, çünkü Ejderhanın kendisi bir destek hattı düzenlemek için Ayılarla meşgul. Bulls and Bears'ı şu şekilde izliyor: (Fox - Bulls) * (Fox - Bears) = 0 (Forex dahil herhangi bir piyasada başa baş koşul).

 

Şimdi 21-00 Moskova saati itibariyle şu andaki duruma bir göz atalım:

Bulls ve Fox'un pazarlık yapmak için acele ettiğini ve Dragon ve Bears'ın biraz daha hızlı gittiğini görüyoruz. Ayrıca toplantının yerini (seviyesini) kabaca tahmin edebilirsiniz. Şimdiye kadar, hareketin doğası barışçıl.

 
Güncel fiyat ile gerçek fiyat aynı şey mi?
 
Yousufkhodja Sultonov :

Böylece Ayılar (Ejderhanın yeşil gölgesi tarafından gizlendiler, Ejderha artık sadece Ayılarla meşgul, aynı seviyeye sahipler) Ejderha ile birlikte, işleri halletmek için Boğalar yönünde, Aslan ve Bufalo konsültasyona gidiyor, ayrıca Aslan (1.086455) Bufalo'nun (1.085769) 7 puan önünde, bakalım ne olacak. Müzakereler barışçıl olursa ve Ayılar Bulls'tan belli bir mesafede durursa, bir destek hattının oluşmasını ve BAY'a girmesini bekliyoruz. Ayılar Bulls'a yaklaşırsa, müzakerelerin sonuçlarını bekliyoruz:


Ama meseller söyledi, peri masalları bilmiyor. Hepsi folklor! (çocuklar için bir kitapta toplamak gerek! - "Borsaya nasıl gittim")
 
khorosh :
Güncel fiyat ile gerçek fiyat aynı şey mi?
Evet.
 

22-00 Moskova saatinde şu oldu - Ayılar tekrar Bulls'a saldırdı ve fiyatı devraldı! Ve Ejderha, Ayıları bir bedelle bırakarak Boğaları gökyüzüne sürükledi. Aslan ve Bufalo, Ejderhaya yardım eder. İşte müzakereler. Tekelciler sakinleşmez, unutmayın ki, intikam niyetiyle kinle ayrıldılar dedim:

Varsa, herkesin Bai'yi kapatması gerekiyor. Ve piyasadan boşuna çıkmadık. Ve böyle güzel bir boğa piyasası göz açıp kapayıncaya kadar düşüşe geçti. Dürüst olmak gerekirse, Bykov'lar için üzüldüm, sakince barış görüşmelerine gittiler, piyasayı yükseltmediler, tam tersine, hayvan topluluğunun ruh halini rezervde hissederek aşağı kaydırdılar. Bize not: Ejderhanın herhangi bir ani hareketi tehlikelidir. Yıldırım çizgilerinin solunda Dragon'un (yeşil çizgi) yörüngesini görebilirsiniz, sakin bir piyasada sakince hareket eder ve bir destek hattı sağlar ve burada keskin bir açıyla hareket eder.

Ve piyasa klasik bir tekel haline geldi:


 
Yusuf bak çarşı ne güzel baş ve omuzlar çizmiş. Belki de sonuna kadar zhahnim. Ellerim zaten kaşınıyor. Artık yapamam.
