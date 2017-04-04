Piyasa Teorisi - sayfa 11
Pes ediyorum)))
Alnına sığdırmak mümkün değildi + az veri
+ Bir şey çizdiğine dair şüphe eklenmiş.
Görünüşte özel bir şey görmedim.
Formülleri ortaya koyun - bırakın insanlar kurcalasın...
Dosyayı arşive ve sürgülü pencereye alıyorsunuz
hesaplamaları yaparsın.
Örneğin 5 için pencere (kendi takdirinize bağlı olarak herhangi birini alırsınız) -
Tarih Açık Ts1 Ts2 Tsr Tsopt Tspr Tf
01/04/2010 1.43259
01/05/2010 1.44102
01/06/2010 1.43616
01/07/2010 1.43998
01/08/2010 1.43044 - alınanları hesaplayıp buraya koyarsınız -
1 satır kaydır - şimdiden al -
01/05/2010 1.44102
01/06/2010 1.43616
01/07/2010 1.43998
01/08/2010 1.43044
01/11/2010 1.44123 - alınanları hesaplayıp buraya koyarsınız -
vs... bitene kadar...
Ortaya çıkan tabloyu burada yayınlıyorsunuz ve birlikte güzelleri hayal etmeye devam ediyoruz...
Yusuf. Ya da programcılara işkence yapmamak.
Puanlar - çünkü sistemde yapılandırdım ve benim için çok uygun.
Peki, virgülle. İkinci soruyu anlamadım.
Excel'de açın ve doğrudan oradan alın (eurusd_D1_zpt)...
kendi içine ekle - hesapla - sonucu eurusd_D1_zpt... sütunlarına ts1, ts2, vb. içine ekle...
kontrol etmelerine izin verin ve VDNKh'de SSCB'nin bilim ve teknolojisinin en iyi başarısı olarak gösterilen AS 1035571 "Akış Düzenleyicisine" dayandığını öğrenir öğrenmez sakinleşecek ve benden özür dileyecekler, çünkü Rusya hala buluşum için bir patent satıyor. Ve mümkün olan en yüksek ödülü aldım ama sen kendini zayıf mı hissediyorsun?
Yusuf, Privalov'un tartışma düzeyine inme. Kendi yolunuza gidin, kindar eleştirmenleri dinlemeyin, sadece iyi niyetli kişilerin kibar eleştirilerini dinleyin. İstenilen sonuca ulaşmanın tek yolu budur. Ve alçakgönüllü olmalısın. Ve ticaret sisteminizin başarısı hakkında hemen sonuçlara varmayın.
Ama içimden bir ses doğru yönlere giden yollar aradığını söylüyor. Tabii ki, evet - bazı gerekçeleriniz aceleci, ancak yalnızca kibirli talihsiz bir teorisyen veya ... Privalov, onlara bilim dışı diyebilir. Alçakgönüllülükle ilgili: burada forumda sadece 2-3 sertifikalı ekonomist-matematikçi var (ben dahil). Bu bir gösterge değildir. Hem radyo operatörleri hem de ekonomistler tarafından kullanılan en iyi olasılık teorisi formülleri, bir kelebek popülasyonunu incelerken genel olarak psikologlar veya botanikçiler tarafından icat edilmiştir. Ne olmuş?
Şahsen, Forex teorisine gösterdiğiniz ısrarı seviyorum. Ayrıca, zengin bir kelime hazinesi ile mükemmel bir Rusça doğru bilimsel dilde yazıyorsunuz. Hatalar yok. Ve sizden 1000 km'lik bir yarıçap içinde muhtemelen böyle bir uzman olmadığını düşünüyorsanız, o zaman sadece bir elmassınız. Lütfen devam edin. Sizi dikkatle dinliyoruz. Bir sonraki teorin tamamen tutarlı olmasa bile, sorun değil. Bu bilimsel araştırmadır.
Prival-2 :
1. Bir Tacik üniversitesinde öğrenci olma teklifiniz için teşekkür ederiz. Ama bunun geçmiş profesörün ilgisini çekeceğini sanmıyorum başkanım. departman, son iş yeri Moskova Zhukovsky Akademisi iyi, yüzden fazla bilimsel makale ve buluşun yazarının yığınına, bazı patentler dünyaca ünlüdür ...
ZY Bu yüzden gelecek için çok çalışın, diğer bilim adamlarının görkemine tutunmayın ve çıplak terimler ve açıklamalar (bilimsellikle meşgul olun) ortaya atmayın. stüdyo için formüller
Privalov, sevgili Yusuf, sana böyle söyledi, çünkü bilimsel bir konferansta bilim insanı gibi değil, çocuk gibi davranıyorsun, işte bu tartışma. Ve alçakgönüllü olmalısın. Burada hepimiz matematikte biraz iyi olduğunuzu biliyoruz. Fourier ve ben hakkında kendi kuruntularınızdan bazılarının - örneğin, LProgrammer - size defalarca gösterilmesine rağmen, burada koştuğunuz kahrolası Fortran MatLabe'inizdeki yanlış otokorelasyon hakkında, aptalca tüm bunları görmezden geliyor ve ezmeye devam ediyorsunuz. bağırışlarla bilimsel tartışma.
Bu arada, burada forumda ve kod tabanında, QPWR yol boyunca, neredeyse yeni ve bilinmeyen bir sinüzoid takmak için neredeyse benzersiz bir yöntem (ve bu sizin uzmanlık alanınız) yayınladı. Bu arada, bir tez üzerinde çalışıyor. 2007'de Reshetov, Kolmogorov olmayan olasılık teorisi üzerine düşüncelerini ve önerilerini ortaya koydu ve bu yaklaşımlar uzun zamandır Frickens-İyonistler tarafından geliştirildiği için doktora tezine yol açacaktır. Siyonistler) 1930'larda Musa gibi. Ve bu arada, DSP ile aynı zamanda sizin uzmanlık alanınız olan teori arasında güvenilir bir köprü oluşturuyor. Privalov, anla, burada matematikten, radyo mühendisliğinden ve tabii ki ekonomiden senden daha kötü anlayan insanlar var (kendimden bahsetmiyorum). Kibiriniz (telsiz operatörleri için yaygın) sizi mor gösteriyor.
Burada biraz abartacağım: kendim hakkında - Moskova'da elektrik var ve bu satırları okuyorsunuz, çünkü eski RADYO MÜHENDİSLİĞİ icadım (patent) Sibirya HES'lerinde - Moskova otoyollarında kullanılıyor. Ve Rusya'nın Gökhranı, Yakutya'dan düzenli olarak ve kesintisiz elmas alıyor, çünkü şu anda Yakutya'da elektrik kesintisi yok (genelde orada topraklama yapmak imkansızdı). Bu yüzden, tüm bunlar için para almıyorum, kabaca konuşursak, Rusya topraklarından geçen tüm elektronların telif hakkına sahibim. Bir saniyeliğine.
Bunu gösteriş için değil, sonunda buradaki en havalı radyo operatörü ve en havalı matematikçi olmadığınızı anlamanız için söylüyorum. Ve kesinlikle bir ekonomist değil. Bu nedenle, bir çocuk gibi değil, bir bilim adamı gibi davranın.
Bilimsel temelli fiyat tahmin yöntemlerini biliyorsanız buraya yazın, yoksa Yusuf hakkında söyledikleriniz sadece tükürüp böğürmektir.
Yusuf.
Şimdi her şey yolunda, her biri 20 gün sürmeyi öneriyorum - bu neredeyse 1 aydır (bu durumda, Ocak 2010'un tamamı). İşte 20. dönemde (01 04 - 01 29 2010) yaşananlar:
Yayılmayı hesaba katmadığımızda (ve henüz hesaba katmadığımızda - bunlar sabit maliyetlerdir), her zaman, tanım gereği, C2 = Cpr, bu nedenle C2'nin görünür olmayacağı (bunlar) akılda tutulmalıdır. bir satırda birleştirin).
Bu grafiği nasıl yorumlamam gerektiğini bir kez daha açıklayayım: Piyasa, hesaplanan mavi çizgiye doğru bazen keskin hareketlerle, bazen daha sakin hareketlerle hep kendine özgü yöntemlerle dengeyi sağlamaya çalışıyor. Bu durumda hareket, büyük bir işaretleyici ile başlar ve hareketin sonunda tam olarak hedefe ulaşmıştır. Biraz rahatsız edici olsa da takip edebilirsiniz.
Ve fikrinin etkinliğinden emin olmadan ticarete atılan bir bilim adamı, akıllı bir dolandırıcı mı yoksa saygın bir insan mı?
Ve buradaki mesele teorilerin yanlışlığı değil, herkesin buna hakkı var, pamm bile buldozerden ticaret ve stratejiler hakkında hiçbir fikri olmayan herkes tarafından tamamen açılabilir.
Ve herkes yapabilir ve insanları, dolandırıcıları cezbetmek için her şey söylenebilir - onlardan ne alınır.
Ancak sonuçta burada tamamen farklı bir şey ilan ediliyor, yayınlara göre bilimden bir kişinin konuştuğu, itibarına değer verdiği belirtiliyor.
Ve eğer öyleyse, o zaman kendine saygılı bir bilim adamı, "kendi" teorisinin karlılığı hakkında bu tür açıklamalar yapmayacak ve önce pratikte kişisel olarak kontrol etmeden başkalarına sunmayacaktır.
Onun gibi bir toplulukta böyle bir bilim adamına teorisinden utanılırsa ne olacak ve nasıl davranacaklar?
Aslında, basit bir kullanıcı için başka bir konu olsaydı, her şey daha basit ve daha yaygın olurdu. Ama anlatıdaki vurgu bilim dünyasında isme yönelik olduğu için beni suçlamayın. Sayıları az olan bu dünyadan insanların bir insandan istemeye hakkı vardır. Ve bir bilim adamının otoritesini pamms ve sinyallere çekmek için kullanmak mümkün, ancak bu otoriteyi baltalayan önceki faaliyetleri eleştirmek imkansız.
Hesapladığınız ilk 20 satırı (başlıklar hariç - 1-20) alıyorsunuz... sonucu dosyanın 20. satırına ekliyorsunuz.
Sonra 2-21 satır alır (başlıkları saymazsınız) ve hesaplarsınız ... dosyanın 21 satırına ekleyin ...
ve böylece bitene kadar. O zaman sonucu zaman serisi şeklinde görelim...
Burada söylediğin her şeye katılıyorum. Peki ya Yusuf? Burada ondan mı bahsediyorsun?
Az önce yeni bir teorinin yaratıldığını DUYURDU ve bu teori veya diğerleri için bazı UCUZ ücretli sinyaller aldı. PAMM'lerini bulmak genellikle zordur, muhtemelen onları aramanız gerekir. Sinyal satıcılarının veya PAMM yöneticilerinin en az %1'i ticaret sistemleri için en azından BÖYLE gerekçeler vermiş olsaydı, o zaman Khvorex uzun zaman önce mağlup edilmiş olurdu.
"A" harfli komisyoncu Ivan Petrov ve avp555, PAMM-schiks olarak, ticaret sistemlerini ifşa etmeden 3 ekşi USD diğer insanların parasını döktü - ve onlar hakkında hiçbir şikayetiniz yok. Ve Yusuf'a - var mı?
Bir grup Londralı-İrlandalı profesör "ticaret teorisi" üzerine bir sürü kitabı perçinliyorlar, sıradan bir insanın sadece bir aşağılık kompleksi edindiği neredeyse matematiksel anlamsız saçmalıktan sonra "algo ticareti" kursları için GÜNLÜK 1000 USD alıyorlar. Ve sonra kişi, fiyat için az çok bilimsel bir gerekçeye sahip olduğunu ve ardından bir dizi kısır saldırı olduğunu mutlu bir şekilde ilan eder.
Doğulu Yusuf'a hemen sonuca varmaması gerektiğini kibarca söylemek yerine, burada sadece saldırılar görüyorum.