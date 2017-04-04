Piyasa Teorisi - sayfa 28
Bu noktaya kadar, sopanın ayılardan boğalara aktarılmasıyla 97. noktada açılan BU pozisyonu için her şey yolunda gidiyor, ancak yöneticilerin ve ayıların davranışları endişe verici:
Op! Bir sonraki adımda, sakin boğalar için beklenmedik bir şekilde ayılar, yönlendirmek için kesin bir niyetle arenaya döndü. BY'yi kapatıyoruz ve olayların gelişmesini bekliyoruz:
Boğalar, yöneticilerin iradesiyle nakavt edilir. ve ayılar fiyatın zirvesine doğru gidiyor. SAT'a tıklayın:
Bu bir peri masalı, yani bir peri masalı. :-) Tek başına cips ve bira ile kurtulamazsın gibi görünüyor... :-)
Yusuf , bu göstergeye aşina değil misin ? ( Şekil 7, IndicatorES.mq5 göstergesinin bir örneğini göstermektedir )
Değilse, makaleye hızlıca göz atabilir ve uygun gördüğünüzü düşündüğünüz bir şey yazabilir misiniz? Sanırım seninkiyle ortak bir yanı var...
Evet ve ifadeler birçok açıdan sizinkine benzer, örneğin,
" Göstergenin tek parametresi, minimum değeri 24 bar ile sınırlı olan işlenen dizinin uzunluğudur. Göstergedeki tüm hesaplamalar açık[] değerlerine dayanmaktadır. Tahmin ufku 12 çubuktur. GöstergeES .mq5 gösterge kodu ve CIndicatorES.mqh dosyası Files.zip arşivindeki makalenin sonuna yerleştirilmiştir."Gösterge çalışırken, tahminin %95 güven aralığı, model parametrelerinin bulunan optimal değerlerine karşılık gelen değerleri alacaktır. Düzeltme parametrelerinin değeri ne kadar büyük olursa, tahmin ufkunun artmasıyla güven aralığı o kadar hızlı artar.
Basit bir değişiklikle, IndicatorES.mq5 göstergesi yalnızca doğrudan döviz kurlarını tahmin etmek için değil, aynı zamanda çeşitli göstergelerin veya önceden hazırlanmış verilerin değerlerini tahmin etmek için de kullanılabilir.
Burada - Makalenin temel amacı, okuyucuya tahmin için kullanılan toplamsal üstel yumuşatma modellerini tanıtmaktı, bir Evrensel regresyon modeliniz var. Bence ortak bir nokta var... https://www.mql5.com/en/articles/318
Evet ve sonuçlar SİZİNkine benziyor gibi görünüyor ... " Bununla birlikte, makalede sunulan materyaller, yalnızca tahminle ilgili çok büyük bir sorun ve çözüm katmanına ilk dokunuş olarak kabul edilebilir."
Teşekkür ederim.
Evet, makaleyi inceledim, bulgularını çeşitli piyasa koşullarını değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Teşekkürler Roman.
Yöneticiler, ayıları fiyatla bırakarak boğaları yukarı çekti (neden yapsın ki? Yöneticileri anlamayı öğreneceğiz. Boğalara, fiyatla doğrudan temas etmeden fiyatı hafifçe yukarı çekme emri verildiğini görürken) :
Ayılar, boğaların fiyatı yakalama girişimini geri çevirdi ve onları yukarı çekti. kısaca, bir gün, fiyatı başarısız bir şekilde yöneterek ayıları aşağı çekmelerine rağmen (bu senaryo, ölçek nedeniyle sizin için görünmüyor, ancak bu dramayı gördüm):
Ancak, yine de, boğalar geri döndü ve fiyatın yakınında, SATIŞ'ı kapatıyoruz ve zor durum çözülene kadar piyasadan çıkıyoruz:
İşte bu, durum düzeldi, boğalar fiyatı baştan çıkardı ve yukarı çekti. BY tuşuna basın:
Son olarak, girişle birlikte, bir hata yapmadıklarına, yöneticilerin desteğiyle boğaların güvenle fiyatı yükselttiğine ve ayılara aşağıda kalmaları ve sürece müdahale etmemeleri emredildiğine inanıyoruz:
Tspr'nin rolünü öğrenmenin zamanı geldi - pazarın ticaret yapmaması gereken marjinal fiyat. İşte böyle bir fiziksel anlam, bu teori çerçevesinde, bu parametreyi koydum ve o ana kadar diğer parametrelerin rollerinin açıklığa kavuşturulmasına müdahale etmemek için grafiğe yansımadı. Şimdi, CPR'yi çizelgeye koyalım ve yöneticilerin bir bütün olarak piyasanın zararına yanlış kararlar vermesine izin vermeyen ve sorumlu olan bir tür piyasa "bekçisi" rolünü yerine getirip getirmediğini öğrenelim. piyasadaki likidite durumunu gözlemleyerek:
Aşağıdakiler ortaya çıkıyor:
1. Tsp. piyasanın koruyucusu olarak rolünü gerçekten yerine getirir ve piyasadaki likiditeye uyulmasını izler, ancak bunu tuhaf bir şekilde yapar, yani piyasa ayılar tarafından yönetildiğinde ve bunun tersi olduğunda boğalara rol verir, fiyat boğalara teslim edildiğinde ayılara. Cpr. şeklinde ayrı bir karakter piyasada yok.
2. Piyasada, bir Boğa - bir bukalemun ve bir Ayı - bir bukalemun olması nedeniyle piyasada "Destek" ve / veya "Direnç" kavramı ortaya çıkar ve sırayla piyasada likit ticareti destekler. Kendileri de, karmaşık bir modele, destek ve / veya direnç seviyelerine göre fiyattan sonra sürekli değişen dinamik bir rol oynarlar.
3. Piyasada "yatay" destek ve direnç çizgileri yoktur.
Yöneticiler, ayıları fiyatla bırakarak boğaları yukarı çekti (ne olurdu? Yöneticileri anlamayı öğreneceğiz . Boğalara, fiyatla doğrudan temas etmeden fiyatı hafifçe yukarı çekme emri verildiğini görüyoruz):
)))))))))) Bir yerde temassız bir savaş duydum ama Schaub temassız ticaret.
RBC berbat, Yusuf bizim her şeyimiz artık.
Hangi pazardan bahsettiğinizden emin değil misiniz?
EUREKA'ya göre ben böyle güncel fiyatlar görmüyorum.
x eksenindeki sayılar nelerdir?
04 01 2010, TF D1'den itibaren euro / dolardan bahsediyoruz. Apsis, 1 Şubat 2010 tarihinden itibaren işlem günlerini gösterir, Ocak ayının 20 işlem günü, 20 dönemlik bir başlangıç numunesi olarak kullanılmıştır, bu nedenle gösterilmemiştir. Aşağıdaki sayılar 01/02/2010 tarihinden itibaren ilgili işlem günlerine karşılık gelmektedir.Bu grafik, yılın başından bu yana tüm Açık fiyat verilerini göstermektedir:
Peki ya fiyatlar? Mevcut Euro 1.12577. Grafiğinizde mevcut fiyat (kırmızı çizgi) 1.34000 civarında.
Aylık zaman diliminin euro'sunun ekran görüntüsünü ekliyorum:
Kimseye bir şikayetim yok, tartıştığınız şeyi anlamaya çalışıyorum.
Gerçeklerden kopmanın ne anlamı var? Şu anda neler olduğunu tartışmamız gerekiyor. Ve fiyatlarınız mevcut gerçeklere uymuyor. Teorinizi nasıl test edeceksiniz? "Pratik, gerçeğin kriteridir."