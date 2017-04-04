Piyasa Teorisi - sayfa 31
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bütün bunlar ilginç, ancak bir şekilde analiz ve özellikle piyasanın gelecekteki davranışı hakkındaki yorumlarınız kafa karıştırıcı.
birkaç yıl boyunca bitmiş programı görmek.
Bu görüşü tamamen destekliyorum.
PAMM veya SIGNALS'ın tartışılmaz bir avantajı vardır - analizde açıkça bir hata gösterirler (eksi para birimi ...).
Analytics , başarısızlıklarından herhangi birini son derece alaycı bir şekilde açıklıyor: "Olayların gelişmesi için olası senaryolardan biriydi ..."
Bu nedenle, "analitik" için tüm seçenekler ciddiye alınmamalı ve ayrıca bu para için ...
1. Roman, sağlığıma dikkat ettiğin için teşekkür ederim. Ne kendim ne de aile üyeleri, akrabalar, meslektaşlar, öğrenciler veya başka herhangi biri, mükemmel bir sağlıkta olmakla, zihinsel bir bozukluk belirtileri, davranış normlarından sapmalar, etik kurallara riayet ve ilişkilerde itaatsizlik belirtileri görmediğimi onaylıyorum. , ders metni olmadan vermeme rağmen konu derslerinin bozulması ve sorunun doğru formülasyonundan ve elde edilen çözümlerden emin olarak tahtada problem çözme örnekleri formüle ediyorum.
2. Size ve görünüşe göre birçok kişiye saçma sapan konuşuyormuşum gibi göründüğü için, görevdeyken gerçek mal ve hizmet pazarında ticaret sorunlarıyla uğraştığımı bildiririm. Yine de son 5 yılda, ekonomiden bilim adamlarının ne yaptığını merak ettiler, bazı "marjinal maliyetler" ve "marjinal gelir"in eşitliği ile "başa baş noktasına" ulaşmanın koşullarını ve optimal fiyatı açıkladılar - Satıcıların ve alıcıların yalnızca gelir arasındaki fark olarak açıkladıkları bir kar formülü türetmek yerine (malların maliyetini giderlerden hariç tutarak "gelir" demelerine rağmen) "arzularının" eşitliği ile büyük bir hata yaptı. basitlik adına) ve değişken ve sabit giderler. Basitlik, temellik ve omnivorluk ile birlikte, bu klasik kâr formülü, çok sayıda faktöre ve piyasa gerçeklerine bağlı olarak kâr davranışını doğru bir şekilde analiz etmeyi ve sınırlı miktarda bilgi kullanarak elde edilen sonucu tüm olası parametre değerleri aralığına dağıtmayı mümkün kılmaz. . Bu nedenle, kârı oluşturan parametrelerdeki tüm akla gelebilecek ve düşünülemez değişiklik aralıklarını kapsayan analitik bir kâr formülünün türetilmesiyle başladım. Bilgisayarda hesaplarken geleneksel yöntemle tamamen aynı sonuçları vermeye başladı, ancak katsayıların değerlerini doğru bir şekilde hesaplamanın bir yolu olmadığı için hesap makinesinde hesaplarken biraz hatalı. Aynı zamanda, okul çocuklarının diferansiyel matematik dersi alması göz önüne alındığında, ortaokul hacminde yeterli matematik bilgisi olduğu ortaya çıktı. Bu formül, şimdi ikna olduğum gibi, küçük bir dükkandan Forex'e kar oluşum modellerini açıklıyor.
3. Bir şey net değilse, neden sormuyorsunuz ki açıklayayım?
Bölmek istemedim ama özür dilerim.
Bütün bunlar ilginç, ancak bir şekilde analiz ve özellikle piyasanın gelecekteki davranışı hakkındaki yorumlarınız kafa karıştırıcı.
birkaç yıl boyunca bitmiş programı görmek. Bu satırları okurken öfkenizi anlıyorum, bunun dizden yapılması vb.
Program bugün ise daha sağlam görünecek ve buna göre yarın için yorumlar.
Bunu duymak hoş olmayabilir, ama ne yazık ki.
sabrınıza saygı duyuyorum. Ama yine de zamanı geçmeyin.
Sevgili Vladimir, size, Roman'a ve diğer katılımcılara aşağıdakileri aktarmaya çalışacağım, böylece tartışmasız (tarihsel veriler üzerinde sanal ticaret organize etmenin bir sonucu olarak ortaya çıktığı gibi) gerçeği size basit kullanarak getirmek istiyorum. Yeni stratejinin neden tarihsel veriler üzerinde gösterilmeye başlandığının hemen netleşeceği mantıklı örnekler:
1. Ben böyle olacak ve belki de böyle olacak (?!) gibi bir gelecek tahmini ve analitikle ilgilenmiyorum. Durumun saçmalığı, garip bir şekilde, bu talihsiz analistin her zaman haklı çıkması gerçeğinde yatmaktadır, çünkü (?) diye sorarsanız, "ama ben öyle olmayabileceğini söyledim (!), Ne? iddialar bana karşı mı?
Bunun aksine, aşağıdaki durumları değerlendirmek için şüpheye yer olmayan %100 bir eylem seçeneği arıyorum: söyle bana, bulutsuz yağmur mu yoksa ateşsiz duman mı? Elbette hayır derseniz haklı olacaksınız. Yani, eğer yağmur, Forex ticaretinde bir kayıp yapma olasılığıysa, o zaman bulutlar, çok sayıda grafiğimdeki fiyatı aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru kesen dikey çizgilerdir . Şimdi herhangi bir grafiğe bakın, tercihen sonuncusu, 2010'da çok fazla "bulutlu" işlem günü var mı? %20-30'luk bir güçle, "güneşli" günlerin geri kalanı tüccarlar için bir cennettir! Açık günlerde, Boğalar ve Ayıların piyasayı koruduğu, sırayla direnç ve destek hatları oluşturduğu ve bir kere ticaretimizi de korudukları görülebilir.Piyasaya en az her dakika ve herhangi bir hacimle girin. ! Dahası, sanal ticaret yaparak, bu çizgilerin gökyüzündeki bulutlar gibi aniden ve hemen ortaya çıkmadığını gösterdim. Onların (tehlikeli çizgilerin) önce belirdiğini, geri çekildiğini ve ancak o zaman fiyata ezici bir darbe indirdiğini gördük. Ancak, konuyu bir darbe noktasına getirmemeli, her zaman karlı olan pozisyonu kapatmalı ve "piyasa dışı" modunda bulutların dağılmasını beklemeliyiz. Özellikle, şubat ortasından ağustos ayına kadar, trendin aşağıdan yukarıya değiştiği an da dahil olmak üzere, sürekli bir dizi olumlu, bulutsuz gün olduğu görülebilir. Bundan sonra ne tür bir "öngörücü" ve/veya "analist" olurum? Ama bunu nasıl yaparım - bunlar zaten benim açımdan ikinci seviye açıklamaların ve sizin anlayışınızın sorunlarıdır. Tarafınızdan olumlu bir cevap alır almaz ikinci aşamaya geçeceğim. Aslında, gelecekteki gösterge, onu oluşturmaya karar verirsem, aşağıdaki tablo kadar korkutucu görünmeyecek - tüm dikey çizgiler silinecek, sadece destek ve direnç çizgileri kalacak ve gösterge yeni algılama modunda çalışacak. , tehlikeli çizgiler.
Herhangi bir kuruluş, Metaquotes'tan ödenmesi gereken tutarın düşülmesiyle bir anlaşma yaparsa, Piyasa hizmeti veya Metaquotes Yönetimi aracılığıyla gerçek piyasadaki günlük yorumlarıma günlük 100.000 ABD Doları değerinde değer veriyorum.
:)))
Tünaydın!
Seviyeleri ortaya konan Cauchy formüllerine göre kontrol ettim. Basit ve net. Hatta hesaplamaları derinleştirebilirsiniz.
sevgili Vladimir,
1. Ben böyle olacak ve belki de böyle olacak (?!) gibi bir gelecek tahmini ve analitikle ilgilenmiyorum. .........
Bunun aksine, aşağıdaki durumları değerlendirmek için şüpheye yer olmayan %100 bir eylem seçeneği arıyorum: ......
Tahmin, bir nesnenin gelecekteki olası durumları ve (veya) alternatif yollar ve bunların uygulanmasının zamanlaması hakkında bilimsel temelli bir yargıdır[1]. (WIKI'den).
Tahminsiz hareket, ticarette yeni bir trend. Oh iyi. Bundan sonra nereye gideceğiz?
Bizim durumumuzdaki eylem satın almak veya satmaktır (benden :)
Bu işlemlerden herhangi biri %100 olacaktır. Hatalar %101 oranında hariç tutulur! Şişman nokta.
Bulutlardan in, canım.
Tahmin, bir nesnenin gelecekteki olası durumları ve (veya) alternatif yollar ve bunların uygulanmasının zamanlaması hakkında bilimsel temelli bir yargıdır[1]. (WIKI'den).
Tahminsiz hareket, ticarette yeni bir trend. Oh iyi. Bundan sonra nereye gideceğiz?
Bizim durumumuzdaki eylem satın almak veya satmaktır (benden :)
Bu işlemlerden herhangi biri %100 olacaktır. Hatalar %101 oranında hariç tutulur! Şişman nokta.
Bulutlardan in, canım.
Ticaretin yıllık seyri gösterilir. kayıplar için yer olmayan yerlerde, özellikle neye katılmıyorsunuz? Her giriş ve çıkış, teori çerçevesinde açık piyasa sinyalleriyle gerekçelendirildi. Nefret dışında esas hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
Üzgünüm. Trollemek istemiyorum. Temiz.
not
Bu arada, tarih üzerinde ticaret yapmak kolaydır.
Bunun aksine, aşağıdaki durumları değerlendirmek için şüpheye yer olmayan %100 bir eylem seçeneği arıyorum: söyle bana, bulutsuz yağmur mu yoksa ateşsiz duman mı?
Sizin tarafınızdan önerilen plan mücbir sebepleri dikkate almamaktadır ve bu durumda %100 olumlu bir sonuca güvenmek gerekli değildir. Ancak, mücbir sebepleri hesaba katan analizde hala seçenekler var, ancak bu noktayı not etmediniz ve bu nedenle planınız henüz gerçek ticaret için kesinleşmedi ... ,