Piyasa Teorisi - sayfa 12
Tüm göstergeyi excel'de 17 sütuna sığdırdım, ancak bu seçeneğe aşina değilim. Excel programlamada kimseye boyun eğmeyeceğimi düşünüyorum ama bazı fonksiyonları bilmiyor olabilirim.
Sihirbaz_ :
Yusuf. Ya da programcılara işkence yapmamak.
Dosyayı arşive ve sürgülü pencereye alıyorsunuz
hesaplamaları yaparsın.
Örneğin 5 için pencere (kendi takdirinize bağlı olarak herhangi birini alırsınız) -
Tarih Açık Ts1 Ts2 Tsr Tsopt Tspr Tf
01/04/2010 1.43259
01/05/2010 1.44102
01/06/2010 1.43616
01/07/2010 1.43998
01/08/2010 1.43044 - alınanları hesaplayıp buraya koyarsınız -
1 satır kaydır - şimdiden al -
01/05/2010 1.44102
01/06/2010 1.43616
01/07/2010 1.43998
01/08/2010 1.43044
01/11/2010 1.44123 - siz hesaplayın ve sonucu buraya koyun -
vs... bitene kadar...
Ortaya çıkan tabloyu buraya yayınlarsınız ve birlikte güzelleri hayal etmeye devam ederiz...
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------
Sihirbaz_ :
Herhangi bir dönem. 20 yani 20.
Hesapladığınız ilk 20 satırı (başlıklar hariç - 1-20) alıyorsunuz... sonucu dosyanın 20. satırına ekliyorsunuz.
Sonra 2-21 satır alır (başlıkları saymazsınız) ve hesaplarsınız ... dosyanın 21 satırına ekleyin ...
ve böylece bitene kadar. O zaman sonucu zaman serisi şeklinde görelim...
=========
Hayatım boyunca, Excel'de iyi programlama yeteneği ve kayar pencereyi nasıl çalıştıracağımı bilmeme veya bilmeme mantığını göremiyorum. Buradaki teoriler nelerdir, bu aşamada bilişsel uyumsuzluğum olsa bile
05 01 - 02 02 2010:
İşte bu yaptığım şey. Burada sadece topluluk için seviyeleri yayınlayacağım ve sonunda sizin ve sizin için tüm sonuçları yayınlayacağım - uygun görürseniz burada . 2010 yılında günden güne dengeye doğru piyasa hareketi için bir zaman çizelgesine ihtiyacımız olup olmadığını katılımcılara sormamız gerekiyor?
Seviyelerin ekran görüntüleri için zaman kaybetmeye gerek yok))) Ne olduğu ilginç değil (20 gözlem önce) ... Ne olacağını merak ediyorum ... hesaplanan nokta ....
Sadece e- tabloyu buraya gönderin ve hepsi bu. Örnekleme periyodu tesadüfi olmamasına rağmen tarih özellikle önemli değildir.
Yusuf.
Seviyelerin ekran görüntüleriyle zaman kaybetmeye gerek yok))) Ne olduğu ilginç değil (20 gözlem önce) ... ilginç olacak ... hesaplanan nokta ....
Sadece e-tabloyu buraya gönderin ve hepsi bu.
Örnekleme periyodu tesadüfi olmamasına rağmen tarih özellikle önemli değildir.
Paralel olarak buraya yazıyorum, hesaplamalar her zamanki gibi devam ediyor. Seviyelerin nasıl davranacağıyla kendim ilgilenmeye başladım.
Ugara))) Peki, Yusuf)))
O modeli nasıl test ettin... peki sonra bakalım... dünkü 2 puana göre ve ekran görüntülerinden önce modelde özel bir şey göremedim.... daha büyük bir örneğe bakalım...
1-Burada söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Peki ya Yusuf? Burada ondan mı bahsediyorsun?
Az önce yeni bir teorinin yaratıldığını DUYURDU ve bu teori veya diğerleri için UCUZ ücretli sinyaller aldı. PAMM'lerini bulmak genellikle zordur, muhtemelen onları aramanız gerekir. Sinyal satıcılarının veya PAMM yöneticilerinin en az %1'i ticaret sistemleri için en azından BÖYLE gerekçeler vermiş olsaydı, o zaman Khvorex uzun zaman önce mağlup edilmiş olurdu.
"A" harfli komisyoncu Ivan Petrov ve avp555, PAMM-schiks olarak, ticaret sistemlerini ifşa etmeden 3 ekşi USD diğer insanların parasını döktü - ve onlar hakkında hiçbir şikayetiniz yok. Ve Yusuf'a - var mı?
Bir grup Londralı-İrlandalı profesör "ticaret teorisi" üzerine bir sürü kitabı perçinliyorlar, sıradan bir insanın sadece bir aşağılık kompleksi edindiği neredeyse matematiksel anlamsız saçmalıktan sonra "algo ticareti" kursları için GÜNLÜK 1000 USD alıyorlar. Ve sonra kişi, fiyat için az çok bilimsel bir gerekçeye sahip olduğunu ve ardından bir dizi kısır saldırı olduğunu mutlu bir şekilde ilan eder.
Doğulu Yusuf'a hemen sonuca varmamasını kibarca söylemek yerine, burada sadece saldırılar görüyorum.
1-Sadece 2011'den beri dörtlüden beri Yusuf'un arka planına rastlamadınız. Belki de bu nedenle, bir kişiye böyle bir "eleştiri" nin aniden nereden geldiği size garip geliyor. Bana da garip gelebilir.
Pamm'lerini bulmak kolay olsaydı garip olurdu, doğal olarak bulmak zor çünkü son görkemli teorisinde ve tüm piyasanın büyük 18 hakkındaki formülünde birleştiler ve bu nedenle bir grup başka birleştirilmiş olanlar arasında sona erdiler, nerede (ki bu doğaldır) bulmak zordur. Ve çok az oldukları ve çekici olmadıkları gerçeğinden değil. Bu arada, bir zamanlar "paketlerde" bu şekilde damgalandılar, çünkü yazar hiçbirinden emin değildi. Ve nedense bir tanesine başlayıp onu yönetmemeye karar verdim, ama daha fazlasını açtım. Sinyallerde de durum aynı.
2-Sıcak ile yumuşak karıştırmayın en azından benim yazılarımı okudunuz.. Sizin Londra-İrlandalınızın bununla ne ilgisi var.. TEKRAR EDİYORUM (ki zaten son yazıda yazıyor) O da sizden başka bir İvanov olsaydı" A", başka bir konuyu çekmek veya bir şeyler anlatmaya çalışmak olurdu. AMA kendisi bilim dünyasındaki yerini ilan etti. Bir kitapta veya bir çitin üzerinde değil, Londra-İrlandalı profesörlerin bir forumda yapmadığı bir forumda. Yaparlardı, burada tartışırlardı. Bu nedenle, Londra-İrlandalı profesörler gibi, forumla hiçbir ilgisi olmayan üçüncü şahıs vakalarını “örme” mantığını hiç anlamıyorum.
neden tanışmadın O gösteriyi yandan takip ettim çünkü o sırada normal bir banyodaydım. Yusuf daha sonra dünya çapında BİNLERCE bilim adamının ve hatta profesörün 50 yıl önce yaptığı bir hatayı yaptı - hepsi piyasa ilişkilerinin birkaç basit formülle tanımlanabileceğini düşündüler.
Bir ticaret sistemi oluşturmaya başladığınızda, muhtemelen önceki bilimsel başarılarınızdan kalan gurur kalıntılarını bastırmanız, kibir kalıntılarını bastırmanız ve kendinize basit bir soru sormanız gerekir - elbette, büyük adamlar tarafından işe alınan DİĞER profesörler neden? Wall Street'teki finansal mafyadan, neden temelde başarısız olan hiçbir şeyleri yok? Ve neden benim için çalışmalı?
Böyle bir ayar elbette biraz iç karartıcıdır, ancak denemezseniz hiçbir şey işe yaramaz.
Şahsen ben Yusuf'ta bir kibir görmedim, onu tehdit ediyor gibi görünmüyor. Bugün Privalov'dan daha fazla şansı var. Sadece ateşli bir doğulu adam Yusuf acele ediyor.
Şahsen, bir ticaret sistemi oluşturmam (tam olarak) 9 yılımı aldı . Ancak ondan önce 5 yıllık birlik ve ekonometri , önde gelen bir enstitüde lisansüstü eğitim, bankalarda çalışma, radyo teknolojisi alanında çalışma ve kimsenin ticaret hakkında hiçbir şey bilmediği zaman zor kazanılan paramla ticaret yaptım. . Tekrar ediyorum: TÜM BU ÇALIŞMALARDAN SONRA, az çok bilimsel temelli bir ticaret sistemi kurmam tam 9 yılımı aldı. Lütfen, Yusuf'un, buradaki fizikçilerin ve elbette radyo operatörlerinin hiçbir fikri olmadığı, çünkü hepsi ekonomist olmadığı için, ekonominin matematiksel yöntemlerine aşina olduğumu unutmayın. Ve ekonomide, geleneksel fiziğin birçok yöntemi hiç çalışmıyor.
Tabii ki, Yusuf'a birkaç yıl içinde evrensel bir piyasa teorisi yarattığını düşündüğümde kişisel olarak biraz komik buluyorum. Yeni başlayanlar için, buraya başka bir ekonometrist tarafından getirilen repec.org posta listesini okumalı - ticaret teorisi ve genel olarak sözleşme hukuku teorisi hakkında düzinelerce çalışma var.
Buradaki ana soru, neden başarılı olamadılar? Nerede hata yaptılar?
Belki de bu, forumdaki tüccarların 2-3 yıllık başarısız veya tamamen başarılı olmayan bir ticaret sistemi geliştirmesinden sonra umutsuzluğa kapılmamalarına yardımcı olacak hikayemdir. Bu, ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla çaba gerektirir.
1-Neden denk gelmedi? O gösteriyi yandan takip ettim çünkü o sırada normal bir banyodaydım. Yusuf daha sonra dünya çapında BİNLERCE bilim adamının ve hatta profesörün 50 yıl önce yaptığı bir hatayı yaptı - hepsi piyasa ilişkilerinin birkaç basit formülle tanımlanabileceğini düşündüler.
2-Bir ticaret sistemi oluşturmaya başlarken, muhtemelen önceki bilimsel başarılarınızdan kalan gurur kalıntılarını bastırmanız, kibir kalıntılarını bastırmanız ve kendinize basit bir soru sormanız gerekir - neden DİĞER profesörler, tabii ki DİĞER profesörler tarafından işe alındı? Wall Street finans mafyası, neden temelde başarısız oldular? Ve neden benim için çalışmalı?
3-Böyle bir ayar tabii ki biraz bunaltıcı ama denemezseniz hiçbir şey olmaz.
1-Eh, şimdi ona 17 sütunda tanımlanabilecekleri görünüyor. Ne olmuş. Bu başka bir hata mı yoksa ne?
2-Gereklidir, ama bunu görmüyoruz, tıpkı modelin temel bir kontrolünü bile görmediğimiz gibi (yazarın kendisi nasıl davranacağını bilmiyor), yine de, ifadeler zaten umut verici, ve gerçek daha çok burada hakkında yazılmış başka bir şeye benziyor.
3-Nasıl yapılacağına bağlı olarak kimse bir daha denemeyin demiyor. Madem bunu bu şekilde ve halka açık olarak yapmaya karar verdi, o zaman neden davranışlarının dışarıdan bu kadar uygun bir şekilde eleştirilmesi utanç verici.
"Onlar için neden işe yaramadı" konusuna gelince... Kim söyledi size, belki işe yarayabilirdi ama onlar sadece gelip geçen gelişmeleri aktardılar. Burada da insanlar karlı araçlar yapar, ancak yalnızca tesadüfi tasarım detayları kamuya açık hale getirilir.
Sizin tecrübenizin yanı sıra 9 yıl boyunca size sonuç vermeyen farklı alanlardan birçok standart yöntemin bilgisinden kaynaklanan körlükten dolayı olabilir. Yani bu kesinlikle bir argüman değil. Bir bilim insanı için standart olmayan yaklaşımlarda 9 yıl sürebilen bir şeyi, gözünü kırpmayan bir kişi çok daha kısa sürede geçebilir ama bunun nadir olduğunu iddia etmiyorum. Tabii ki her şey zamanla gelse de.
Tamam, kendimi bir gönderiden diğerine tekrar etmekten yoruldum ve şimdiden çok fazla sel oldu. Bu kolay olmasa da daha az sel basmaya çalışacağım))) konu böyle ne yapabilirsiniz ki.