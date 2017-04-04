Piyasa Teorisi - sayfa 283
Özür dilerim. Evet, Oleg-makine ile karıştırdım. Ancak sorun çözülmedi. Traktörler değil, danışmanlar kazanıyorsanız, o zaman - ve nerede?
Mesaj oluştururken resim eklenir ve site sayfasında ekle düğmesine bastığınızda veya güncelleme düğmesini düzenlerken artık orada değildir.
Başka bir bilgisayardan denedim, Win 7'ye sahip. Aynı şey.
Daraga, seni üzdüğüm için gerçekten üzgünüm, özellikle de saflığını göz önünde bulundurarak ama... Platon benim arkadaşım, ama Gerçek daha değerli. Kazanmak için "sıradan MA" yardımıyla - yapamazsınız. Bir kez daha: YAPMAYIN. Kızartma tavasında bir yılan gibi nasıl kıvrılırsanız oynayın - YAPMAYIN. Nokta.
PS "a" birliğinde ne tür bir muhalefetiniz var? MA'nın DSP olmadığını düşünebilirsiniz.
Anahtar kelime: "sipariş vermek". Bu da herhangi bir siparişle ilgili veri dağıtma hakkım olmadığı anlamına geliyor.
Rave. Bu tür açıklamalar yapmadan önce, en azından orijinal sürecin özelliklerini dikkate almak gerekir. Basitten: döngüsellik veya tekrarlama - ve ah, bir mucize, Masha çalışmaya başlar.
Anahtar ifade, yorumda bir virgül değiştirirseniz, farklı bir Uzman Danışman olacağıdır.
Explorer'dan bir resim eklemeye çalıştım. Olmuş. Yani tarayıcı yüzünden.
Explorer'dan bir resim eklemeye çalıştım.
Peki, bir resim var ama neden resmin etrafında bu kadar büyük beyaz alanlar var?
Eklendi (bir süre sonra): Ekran görüntüsü almak için bir program öneriyorum - http://en.screenpresso.com/
Paint'te oluşturdum. Ve orada ölçek ne %50 ne de %100 düzgün bir şekilde değişmez. %100'de dahil değil, %50 kullanıyorum. Ve bu tür alanlar elde edilir.
Amigo tarayıcısında denedim, resimler de normal şekilde ekleniyor.