Mikhael Isakov :
Özür dilerim. Evet, Oleg-makine ile karıştırdım. Ancak sorun çözülmedi. Traktörler değil, danışmanlar kazanıyorsanız, o zaman - ve nerede?
Anahtar kelime: "sipariş vermek". Bu da herhangi bir siparişle ilgili veri dağıtma hakkım olmadığı anlamına geliyor.
 
khorosh :

Mesaj oluştururken resim eklenir ve site sayfasında ekle düğmesine bastığınızda veya güncelleme düğmesini düzenlerken artık orada değildir.

İnanmıyorum. Olamaz.
 

Başka bir bilgisayardan denedim, Win 7'ye sahip. Aynı şey.

 
Mikhael Isakov :

Daraga, seni üzdüğüm için gerçekten üzgünüm, özellikle de saflığını göz önünde bulundurarak ama... Platon benim arkadaşım, ama Gerçek daha değerli. Kazanmak için "sıradan MA" yardımıyla - yapamazsınız. Bir kez daha: YAPMAYIN. Kızartma tavasında bir yılan gibi nasıl kıvrılırsanız oynayın - YAPMAYIN. Nokta.

PS "a" birliğinde ne tür bir muhalefetiniz var? MA'nın DSP olmadığını düşünebilirsiniz.

Rave. Bu tür açıklamalar yapmadan önce, en azından orijinal sürecin özelliklerini dikkate almak gerekir. Basitten: döngüsellik veya tekrarlama - ve ah, bir mucize, Masha çalışmaya başlar.
 
Artyom Trishkin :
Anahtar ifade, yorumda bir virgül değiştirirseniz, farklı bir Uzman Danışman olacağıdır.
 
Vasiliy Sokolov :
Giriş. Mashek'in yandaşları sadece bir mucize umabilirler.
 
Mikhael Isakov :
Anahtar ifade, yorumda bir virgül değiştirirseniz, farklı bir Uzman Danışman olacağıdır.
Dünya görüşünüz, kendi sözünüze ve ahlakınıza karşı tutumunuz için çok mutluyum, ama bırakın efendim, benim için neyin önemli olup neyin olmadığına, neyin sözümü ihlal edip etmeyeceğine kendim karar vereyim, tamam mı? ?
 

Explorer'dan bir resim eklemeye çalıştım. Olmuş. Yani tarayıcı yüzünden.

 
khorosh :

Explorer'dan bir resim eklemeye çalıştım.

Peki, bir resim var ama neden resmin etrafında bu kadar büyük beyaz alanlar var?

Eklendi (bir süre sonra): Ekran görüntüsü almak için bir program öneriyorum - http://en.screenpresso.com/

Paint'te oluşturdum. Ve orada ölçek ne %50 ne de %100 düzgün bir şekilde değişmez. %100'de dahil değil, %50 kullanıyorum. Ve bu tür alanlar elde edilir.

Amigo tarayıcısında denedim, resimler de normal şekilde ekleniyor.

