Piyasa Teorisi - sayfa 248
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kavga etmek
Pekala, bir sayfa yazabilirsin ... fiyat etiketi beni korkuttu, bu tür bir para için kesinlikle almayacaksam neden uğraşayım ki.
ve bu nedenle, kursun eğilimlerinin başka bir "öngörücüsü" olduğu ortaya çıktı, elbette, önerilen ticaret yönteminin neden buna benzer olduğu açık değil.
Neden drenaj? Burada, TF M15'te 09 08 15'ten 10 09 15'e kadar, basit, kapsamlı bir şekilde test edildi ve incelendi, ancak şu ana kadar istikrar sağlayamıyorum:
10961 testindeki çubuklar
21753 modellenmiş keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk depozito 3000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 6230.23
Brüt kar 8222,88
Brüt zarar -1992,64
Kar faktörü 4.13
Beklenen getiri 4.55
Mutlak düşüş 494.81
Maksimum düşüş 3319.29 (%56.99)
Göreceli düşüş %56.99 (3319.29)
Toplam işlem 1369
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 691 (%38.35)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 678 (%61.06)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 679 (%49,60)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 690 (%50,40)
En büyük
kâr ticareti 37,73
zarar ticareti -7.70
Ortalama
kâr ticareti 12.11
zarar ticareti -2.89
Maksimum
ardışık kazançlar (para olarak kar) 110 (1526.28)
ardışık kayıplar (parasal kayıp) 193 (-639.00)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 3341.04 (100)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -821.03 (186)
Ortalama
art arda galibiyet 34
ardışık kayıplar 35
Gösterge için uygun bir fiyat belirleyin, Market'te belirleyeceğim.
kendinle savaş.
kendinle savaş.
çay içerdi. Süt ve şeker ile...
Süt ve şekersiz tercih ederim...
Gösterge için uygun bir fiyat belirleyin, Market'te belirleyeceğim.
Fiyatınızı satmak istiyorsanız adil - sahibi bir beyefendi.
Kullanım için olası seçenekler ve genel olarak işlevselliği hakkında başkalarının fikrini alma arzusu varsa, takipçiler edinin - o zaman ücretsiz olarak, belirli bir süre için (örneğin bir ay).
Gösterge için uygun bir fiyat belirleyin, Market'te belirleyeceğim.
Selamlar, minimum ile başlayın, ardından ürünle ilgili incelemeler görünecektir (kesinleşmiş olabilir). Ayrıca, talebe bağlı olarak fiyatı zaten artıracaksınız - yine kademeli olarak
Samimi olarak
Selamlar, minimum ile başlayın, ardından ürünle ilgili incelemeler görünecektir (kesinleşmiş olabilir). Ayrıca, talebe bağlı olarak fiyatı zaten artıracaksınız - yine kademeli olarak
Samimi olarak