Alexander Ivanov :
kavga etmek
sadece izliyorum Artı bugün yapılan bir ticaret. Baykuşların başka nerede açılacağı umurumda değil çünkü. Ben benimkine güveniyorum! ;)
 
Sergey Petruk :

Pekala, bir sayfa yazabilirsin ... fiyat etiketi beni korkuttu, bu tür bir para için kesinlikle almayacaksam neden uğraşayım ki.

ve bu nedenle, kursun eğilimlerinin başka bir "öngörücüsü" olduğu ortaya çıktı, elbette, önerilen ticaret yönteminin neden buna benzer olduğu açık değil.

Neden drenaj? Burada, TF M15'te 09 08 15'ten 10 09 15'e kadar, basit, kapsamlı bir şekilde test edildi ve incelendi, ancak şu ana kadar istikrar sağlayamıyorum:

10961 testindeki çubuklar
21753 modellenmiş keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk depozito 3000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 6230.23
Brüt kar 8222,88
Brüt zarar -1992,64
Kar faktörü 4.13
Beklenen getiri 4.55
Mutlak düşüş 494.81
Maksimum düşüş 3319.29 (%56.99)
Göreceli düşüş %56.99 (3319.29)
Toplam işlem 1369
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 691 (%38.35)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 678 (%61.06)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 679 (%49,60)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 690 (%50,40)
En büyük
kâr ticareti 37,73
zarar ticareti -7.70
Ortalama
kâr ticareti 12.11
zarar ticareti -2.89
Maksimum
ardışık kazançlar (para olarak kar) 110 (1526.28)
ardışık kayıplar (parasal kayıp) 193 (-639.00)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 3341.04 (100)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -821.03 (186)
Ortalama
art arda galibiyet 34
ardışık kayıplar 35

Gösterge için uygun bir fiyat belirleyin, Market'te belirleyeceğim.

 
Alexander Ivanov :
kendinle savaş.
İyi ve kötü arasındaki savaşta kunduz kazanır...
 
Alexander Ivanov :
kendinle savaş.
Bu zaten bir kilometre taşı! :)
 
çay içerdi. Süt ve şeker ile...
 
Alexander Ivanov :
çay içerdi. Süt ve şeker ile...
Süt ve şekersiz tercih ederim...
 
Boris :
Süt ve şekersiz tercih ederim...
benim için sütsüz ekşi helluva.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Gösterge için uygun bir fiyat belirleyin, Market'te belirleyeceğim.

Fiyatınızı satmak istiyorsanız adil - sahibi bir beyefendi.

Kullanım için olası seçenekler ve genel olarak işlevselliği hakkında başkalarının fikrini alma arzusu varsa, takipçiler edinin - o zaman ücretsiz olarak, belirli bir süre için (örneğin bir ay).

 
Yousufkhodja Sultonov :


Gösterge için uygun bir fiyat belirleyin, Market'te belirleyeceğim.

Selamlar, minimum ile başlayın, ardından ürünle ilgili incelemeler görünecektir (kesinleşmiş olabilir). Ayrıca, talebe bağlı olarak fiyatı zaten artıracaksınız - yine kademeli olarak

Samimi olarak

[Silindi]  
Server Muradasilov :

Selamlar, minimum ile başlayın, ardından ürünle ilgili incelemeler görünecektir (kesinleşmiş olabilir). Ayrıca, talebe bağlı olarak fiyatı zaten artıracaksınız - yine kademeli olarak

Samimi olarak

Asgari fiyat ciddi değil ama 1500 çok fazla. 1500, birkaç yıl boyunca yapılan testler ve gerçeğin izlenmesi ile istikrarlı karlar getiren tam otomatik bir sisteme mal olabilir.
