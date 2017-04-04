Piyasa Teorisi - sayfa 101
tutar mıyız?)))
bu replik ne için
bu replik ne için
Zopt, C1 ve C2 çizgileri tek bir düzeyde birleşti = anlaşma çizgileri - belki Zugzwang'dır - ve sonra düz - bakmanız gerekir, bu durum için harika bir kural var - emin değilim - "çite oturun. " Tek bir fiyat tablosu yeterli değildir, analiz için piyasanın türünü bilmek için bir kar grafiğine ihtiyacınız vardır.
Yousufkhodja Sultonov şunu yazdı: 1. Tsopt - maksimum kar elde etmenizi sağlayan en uygun fiyat ; - sayısal olarak Ts1 ve Ts2 geometrik ortalamasına eşit (Cauchy farkını hatırlıyor musunuz?)
Aslan = (Ayı* Boğalar) ^0.5
o zaman neden , "... piyasadaki fiyatın kaderini belirleyen tek kişi Aslan seviyesidir !" çünkü C1 ve C2'ye doğrudan bir bağımlılık vardır.
belki analiz için Cr'yi de hesaba katmak gerekir
...akademik derecem yok ve programcı değilim, ancak bu yeni teoriyi yazarla birlikte öğrenmekle ilgileniyorum, yazık ki sadece resimlerden ve sadece Forex'te, çünkü Kendisi de uzun süredir Forts'ta ve aralarında farklılıklar var. teknik analizde (bence).
ama merak ediyorum, eurodaki mevcut durumda satışları mı artırıyoruz yoksa alıma mı geçtiler?
04-00 Moskova saati ve her şey temizlendi:
Leo, pazarın Bulls'a barışçıl bir şekilde aktarılmasını sağlamak için Ayılar ve Boğaları bir araya getirdi. Birkaç saat boyunca Bulls piyasayı yönetmeyi başardı. Ancak geceleri belirttiğim gibi Ayılar ayrılmadı. Piyasayı tekrar ele geçirdiler. belki de vermediler, sadece birkaç dakikalığına barışçıl bir ikili güç vardı. Kısacası, Ayılar piyasayı devretmeyi kabul etmediler. Ama her neyse, Leo Ayılar ile aynı fikirde değil, yukarı bakıyor, Bulls'u daha da yükseltiyor ve yumuşak veya sert bir versiyonda bir savaş planı geliştiriyor. Ancak Leo'ya bağlı kalmaya karar verdiğimiz için, tüccarın durumu BYE . Gerçek şu ki, Leo piyasayı Bulls'a devretmeye ve fiyatı ciddi şekilde yükseltmeye karar verdiğinden, bunu her şekilde yapacaktır.
Evet, kendiniz görün, Leo, Boğalar ve Ayılardan daha az başarısız olur. Boğa ve Ayı çizgileri yalnızca bilgi amaçlı tutulur. Tek şey, tekel piyasası, tahminlerime göre şimdiye kadar Leo'ya uymuyor, ancak bu tür birkaç dönem var.
Nasıl kullanılacağını daha ayrıntılı olarak açıklayın. O da fiyata karşı çıkıyor. Son resimde mesela 23-25 Mayıs bölgesinde yükseliyor, fiyat düşüyor.
2010-2011 için pazar analizi Leo'nun görüşünün belirleyici olduğunu gösterdi. Hem Ayılar hem de Boğalar bizi hayal kırıklığına uğrattı, yanlış bilgilere izin verdi ve mevduatta ciddi hasara neden oldu. Artık onlara inanmıyoruz, bırakın Aslan'ın iradesini yapsınlar. Her şeye elbette Leopar ile birlikte Aslan tarafından karar verilir. Ancak katılımcıların kafası karışmasın diye bundan bahsetmiyorum. Ve 23-25 Mayıs'ın hesabında size bu dönem için Ayıların tekelcilerin aleti olduğunu ve 2 gün boyunca tekel piyasası düzenlemeyi başardıklarını söyledim. Tekelciler ayrıca Lev'i piyasayı yönetmekten de çıkardılar. Ancak artık piyasa son derece rekabetçi ve piyasa mekanizmaları işliyor. Leo, piyasayı kar amacı gütmeyen 2. nokta alanında - Bulls düzeyinde düzenlemenin daha iyi olacağına karar verdi ve şimdi bu seviyeyi göstermeye başlayacak ve bunu yapmaya başlayacak. Elbette yaşananlarda hatamı görüyorum. Öncelik verilemedi. Ancak, o kadar çok bilgi hemen düştü ki, ondan önce eller basitçe ulaşmadı. Şu andan itibaren, bir tür piyasa kodu formüle etmemiz gerekiyor: eğer öyleyse, öyleyse ve aksi takdirde, o zaman şöyle.
Yusuf, RBC'de analitik inceleme yapmayı denedin mi?
IMHO, belki denemek mantıklıdır? En azından uzaktan, serbest çalışan bir analist gibi...