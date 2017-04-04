Piyasa Teorisi - sayfa 70
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Beyler, lütfen çok basit bir prensibe göre çalışan bu teoriye göre tam otomatik TS'yi değerlendirin: "Boğalar Ayılardan daha güçlüyse, AL'a gireriz, aksi takdirde - HÜCRE veya Boğalar piyasaya öncülük ederse, sonra SATIN AL, aksi takdirde HÜCRE " gireriz , her seferinde 2010 için açık bir pozisyonu kapatırız:
Maksimum düşüş yaklaşık 900 puan, kâr yaklaşık 1500 puandır. Şimdiye kadar, en iyi sonucu elde edemedim.
Beyler, lütfen çok basit bir prensibe göre çalışan bu teoriye göre tam otomatik TS'yi değerlendirin: "Boğalar Ayılardan daha güçlüyse, AL'a gireriz, aksi takdirde - HÜCRE veya Boğalar piyasaya öncülük ederse, sonra SATIN AL, aksi takdirde HÜCRE " gireriz , her seferinde 2010 için açık bir pozisyonu kapatırız:
Maksimum düşüş yaklaşık 900 puan, kâr yaklaşık 1500 puandır. Şimdiye kadar, en iyi sonucu elde edemedim.
Yusufkhodzha, fiyat hareketini tahmin ediyorsanız, o zaman size iyi tavsiyem, TÜM hareketleri yakalamaya çalışmayın, bir haftadan birkaç aya kadar kısa vadeli bir hareket yönü var, bu yüzden ona odaklanın, 50 için fırlatın -100 pip iyi bir şeye yol açmaz. Bu zaman. İkincisi, hiçbir "tam otomatik araç", Moskova'ya sahip olmadığı için sabit ve istikrarlı bir kar getirmeyecek, bir kez çalıştığında bir diğeri kaybedecek ve sonunda birleşecek.
Şimdi euro için burası satış yapmak için en iyi yer değil.
Konunun başındaki akıllı insanlar, işlem hacimlerine dikkat etmenizi tavsiye etti, ekleyeceğim, euro vadeli ve türevlerinin işlem hacimlerine, Halt finansal piyasaların yapısına bir link verdi, olmaz. kendinizi tanımak için de gereksiz. Tavsiyeme uyup uymamak sana kalmış)))
Boğalar için an geldi.
Boğalar için an geldi.
Ve gebepeyusde)))