Yousufkhodja Sultonov :

Beyler, lütfen çok basit bir prensibe göre çalışan bu teoriye göre tam otomatik TS'yi değerlendirin: "Boğalar Ayılardan daha güçlüyse, AL'a gireriz, aksi takdirde - HÜCRE veya Boğalar piyasaya öncülük ederse, sonra SATIN AL, aksi takdirde HÜCRE " gireriz , her seferinde 2010 için açık bir pozisyonu kapatırız:

Maksimum düşüş yaklaşık 900 puan, kâr yaklaşık 1500 puandır. Şimdiye kadar, en iyi sonucu elde edemedim.

Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum, ancak sonuçlar atasözü tarafından değerlendirilebilir: "dağ bir fare doğurdu."
 
Yousufkhodja Sultonov :

Yusufkhodzha, fiyat hareketini tahmin ediyorsanız, o zaman size iyi tavsiyem, TÜM hareketleri yakalamaya çalışmayın, bir haftadan birkaç aya kadar kısa vadeli bir hareket yönü var, bu yüzden ona odaklanın, 50 için fırlatın -100 pip iyi bir şeye yol açmaz. Bu zaman. İkincisi, hiçbir "tam otomatik araç", Moskova'ya sahip olmadığı için sabit ve istikrarlı bir kar getirmeyecek, bir kez çalıştığında bir diğeri kaybedecek ve sonunda birleşecek.

Şimdi euro için burası satış yapmak için en iyi yer değil.

Konunun başındaki akıllı insanlar, işlem hacimlerine dikkat etmenizi tavsiye etti, ekleyeceğim, euro vadeli ve türevlerinin işlem hacimlerine, Halt finansal piyasaların yapısına bir link verdi, olmaz. kendinizi tanımak için de gereksiz. Tavsiyeme uyup uymamak sana kalmış)))

 
Hesaplarıma göre, Piyasa H1 zamanında Boğa.
 
Sadece boğalar doğru anı bekliyor.
 
Boğalar için an geldi.
 
Alexander Ivanov :
Boğalar için an geldi.
Gastal'ı kabul et
 
;)) bekle ayı.
 
Alexander Ivanov :
Boğalar için an geldi.
 
Hesap doğruydu. Boğalar hücum bayrağını aldı.
 

Ve gebepeyusde)))


