12-00 Moskova saati, Ayılar yeniden bir saldırı hazırlıyor:
Piyasa rekabetçi, yükselişte, piyasa sınırları genişliyor:
Moskova saatiyle 17:00'ye kadar durum hiç değişmemişti, fiyatı düşüren Bulls'un kendisiydi. Piyasa yükselişini sürdürüyor.
bir gerçek değildir. Ayılar için hala yer var - 1.1-1.08
Belki de haklısın, Ayılar yeniden saldırmaya hazırlanıyor.
Genel olarak, gözlemlerime göre Evra'nın kendisi çok fazla gitmiyor. Düşerse, bu sadece yeşili güçlendirme hatasındandır.
ayılar
Haklıydınız, Ayılar tekrar Bulls'u devirdi ve fiyatı ele geçirdi, bir tekel piyasası organize etti, BAI'yi kapatmanız ve SATIŞ üzerinde durmanız gerekiyor, görünüşe göre, bu uzun bir süredir, çünkü Boğalar saldırganlık göstermiyor ve bir destek çizgisi oluşturun (Bulls'un fiyata paralel olarak yükselen kırmızı çizgisi):
Tuhaf, hesaplamalarının günlük bir grafiğe dayandığını sanıyordum... Peki tahminlerin neden gün boyunca bu kadar değişken ve değişken?
Tüm teorileri ortaya atan Doll'a hoş geldiniz! :)
Henüz akşam değil, Doll'a döneminin sona erdiğini gösterecek ve kanıtlayacağız ve sonunda herkes "Sanal piyasa seviyelerinin göstergesi" ile silahlandığında sona erecek.
Yusufkhodzha bir önceki sayfadaki soruma bakın... Teşekkürler.
Johanga, peyotemen!
Teşvik edici nasıl, Yusuf uzun zaman önce 10 dolara serbest çalışma emri verdi, gerçekten daha yapmadılar.
Haklıydınız, Ayılar tekrar Bulls'u devirdi ve fiyatı ele geçirdi, bir tekel piyasası organize etti, BAI'yi kapatmanız ve SATIŞ üzerinde durmanız gerekiyor, görünüşe göre, bu uzun bir süredir, çünkü Boğalar saldırganlık göstermiyor ve bir destek çizgisi oluşturun (Bulls'un fiyata paralel olarak yükselen kırmızı çizgisi):