Piyasa Teorisi - sayfa 64

12-00 Moskova saati, Ayılar yeniden bir saldırı hazırlıyor:

Piyasa rekabetçi, yükselişte, piyasa sınırları genişliyor:

Moskova saatiyle 17:00'ye kadar durum hiç değişmemişti, fiyatı düşüren Bulls'un kendisiydi. Piyasa yükselişini sürdürüyor.

 
Daniil Stolnikov :
bir gerçek değildir. Ayılar için hala yer var - 1.1-1.08
Belki de haklısın, Ayılar yeniden saldırmaya hazırlanıyor.
 
Yousufkhodja Sultonov :
ayılar

Genel olarak, gözlemlerime göre Evra'nın kendisi çok fazla gitmiyor. Düşerse, bu sadece yeşili güçlendirme hatasındandır.
 
Daniil Stolnikov :
ayılar

Haklıydınız, Ayılar tekrar Bulls'u devirdi ve fiyatı ele geçirdi, bir tekel piyasası organize etti, BAI'yi kapatmanız ve SATIŞ üzerinde durmanız gerekiyor, görünüşe göre, bu uzun bir süredir, çünkü Boğalar saldırganlık göstermiyor ve bir destek çizgisi oluşturun (Bulls'un fiyata paralel olarak yükselen kırmızı çizgisi):


 
Yousufkhodja Sultonov :

Haklıydınız, Ayılar tekrar Bulls'u devirdi ve fiyatı ele geçirdi, bir tekel piyasası organize etti, BAI'yi kapatmanız ve SATIŞ üzerinde durmanız gerekiyor, görünüşe göre, bu uzun bir süredir, çünkü Boğalar saldırganlık göstermiyor ve bir destek çizgisi oluşturun (Bulls'un fiyata paralel olarak yükselen kırmızı çizgisi):


Tuhaf, hesaplamalarının günlük bir grafiğe dayandığını sanıyordum... Peki tahminlerin neden gün boyunca bu kadar değişken ve değişken?
 
Daniil Stolnikov :
Tuhaf, hesaplamalarının günlük bir grafiğe dayandığını sanıyordum... Peki tahminlerin neden gün boyunca bu kadar değişken ve değişken?
En son verileri "bir sonraki işlem seansı geldi" gibi giriyorum. Doğru yapıp yapmadığımı bilmiyorum ama biraz verim sağlıyor. Önerilerin zamanını ve kalitesini gösterecektir. Kendimizi kârda bulursak, o zaman, eğer değilse, daha fazla düşünürüz.
 
Alexander Laur :
Tüm teorileri ortaya atan Doll'a hoş geldiniz! :)
Henüz akşam değil, Doll'a döneminin sona erdiğini gösterecek ve kanıtlayacağız ve sonunda herkes "Sanal piyasa seviyelerinin göstergesi" ile silahlandığında sona erecek.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Yusufkhodzha bir önceki sayfadaki soruma bakın... Teşekkürler.

 

Johanga, peyotemen!

Teşvik edici nasıl, Yusuf uzun zaman önce 10 dolara serbest çalışma emri verdi, gerçekten daha yapmadılar.

 
Yousufkhodja Sultonov :

Yusuf, yine terminolojiyle karıştırılıyor. Destek çizgisi her zaman fiyatın altındadır ve yaratılmasından boğalar sorumludur ve fiyatın üstünde direnç çizgisidir ve bundan ayılar sorumludur. Hattınıza farklı bir ad verin veya ortak bir terim kullanın. Ancak ikinci durumda, bu terimin içerdiği anlamı ihlal etmeyin. Unutmayın: zemin sizi destekler - bu destektir, ancak tavanın üzerine atlayamazsınız - bu dirençtir.
