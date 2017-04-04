Piyasa Teorisi - sayfa 22

Vizard_ :
Beyaz çizgi = ne hizmet ediyoruz, gerisi = ne alıyoruz.

İyi şanlar...


Bu verileri sunmak için başka bir seçenek, kalın mavi çizgi Zf'dir:


 
“Bugün, yarın herkes izleyemez. Daha doğrusu herkes bakamaz, çok azı yapabilir"(c)(17)
 
Yousufkhodja Sultonov :

Değişken piyasa özelliklerine sahip bir görüntü, elbette, seviyeli bir görüntüden daha gerçekçidir. 9-13, belki 0'a bölme bölgesinde neler oluyor?
 
khorosh :
Değişken piyasa özelliklerine sahip bir görüntü, elbette, seviyeli bir görüntüden daha gerçekçidir. 9-13, belki 0'a bölme bölgesinde neler oluyor?

Fantastik çıkıyor. Kendin için gör. İlk olarak, ayılar piyasada bir gün öncesinden piyasaya bir fiyat atayarak (veya belirleyerek) faaliyet gösterirler. Başlangıçta teoriye ve formüllere prognostik potansiyeli dahil etmemem daha da şüpheliydi. Sadece arz ve talep yasalarına ve malzeme dengesi ilkesine dayalı kuru hesaplama. İlk başta, son noktaya kadar bir gün önceden Forex'te bir fiyat belirlemenin mümkün olabileceğinden şüphelendim ve inanmadım. Aynı zamanda, boğalar "kayıtsız" kaldı ve ayıları yukarıdan gururla izledi. Ama doğru anda aşağı indiler ve karıkların kontrolünü ellerine aldılar ve şimdi kesinlikle bir gün öncesi için fiyat belirlemeye başladılar ve şimdi ayılar aşağıdan boğaların işini şaşkınlıkla izliyor! Ama unutmayalım ki Boğalar ve Ayılar'ın kontrol kolu yukarıda birkaç gönderide uygun formüller şeklinde gösterdiğim gibi piyasada ve optimal fiyatlarda. fantezi değil mi Grafiği düşünün. Fiyatı çok yükselteceklerinden şüpheniz olmasın. Sanırım kutsalların kutsalına bakmayı başardım - forex laboratuvarına veya "ofisi".


 
Yousufkhodja Sultonov :

GRAIL NAAAAAAAYEEEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))))))))))))))))))))))
 
Alexander Ivanov :
GRAIL NAAAAAAAYEEEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))))))))))))))))))))))
Uygulanabilir bir piyasa teorisinin yaratılmasına ve özellikle Bankalararası Emtia Borsası ve Forex Para Birimleri başta olmak üzere finansal piyasaların gizemlerinin çözülmesine kadeh kaldırmayı ve tüm yatırımcıları her yıl 6 Mayıs'ta Tüccarlar Günü olarak işaretlemeyi öneriyorum.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Yusuf. Varlığına müteşekkirim )))
 
Vizard_ :
Yusuf. Varlığına müteşekkirim )))
Zamanında teslim ettiğiniz için teşekkür ederiz! Size içtenlikle teşekkür ediyor ve sizi ziyarete davet ediyorum.
Yousufkhodja Sultonov : . ..Sanırım kutsalların kutsalına bakmayı başardım - forex laboratuvarına veya "ofisine".


Daha fazlasını da söyleyebilirsiniz: - Dirac'ın kalem ucuyla pozitronu keşfettiği gibi, siz de Forex'in DNA'sını kalemin ucuyla deşifre ettiniz.)
 
Yousufkhodja Sultonov :
Uygulanabilir bir piyasa teorisinin yaratılmasına ve özellikle Bankalararası Emtia Borsası ve Forex Para Birimleri başta olmak üzere finansal piyasaların gizemlerinin çözülmesine kadeh kaldırmayı ve tüm yatırımcıları her yıl 6 Mayıs'ta Tüccarlar Günü olarak işaretlemeyi öneriyorum.
:)) Bardak ve kupaları birayla kaldıralım ))
