Piyasa Teorisi - sayfa 33

Владимир :
Bakiyenin %25'i çok fazla IMHO, eğer bir dizi kaybetme işlemi 3'ten fazlaysa kaput.
Test ederken, %6'dan biraz fazla bir maksimum düşüşe sahibim. Yedekle almıştım. Bu tür mücbir sebeplerin son derece nadir olacağını düşünüyorum.
 
khorosh :
Test ederken, %6'dan biraz fazla bir maksimum düşüşe sahibim. Yedekle almıştım. Bu tür mücbir sebeplerin son derece nadir olacağını düşünüyorum.
Sonra uygun.
 
Alexander Ivanov :
Evet, başka bir konu açsam iyi olur - ama aynı zamanda Cauchy'nin eşitsizliğine göre.
En azından, nezaket gereği, fikrin kaynağına bakın https://www.mql5.com/en/forum/43014 veya biliyorsanız daha öncekilere bakın.
Неравенство Коши
Неравенство Коши
  • www.mql5.com
Поэтому, пришла мысль попробовать выявлять ее роль и на рынке Форекс. - - Категория: общее обсуждение
 
khorosh :
Bence 1.21'e kadar devam edecek.

Hayır, olmayacak! Boynuzlara güçlü bir ayı darbesi alacak.


 
Yousufkhodja Sultonov :
Hayır, olmayacak! Boynuzlara güçlü bir ayı darbesi alacak.
:)) Ai şaman)) Harika.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Hayır, olmayacak! Boynuzlara güçlü bir ayı darbesi alacak.
Her durumda, sadece bilmediğimde gelecek.)
 

Yousufkhodja Sultonov :

Sevgili Sihirbaz. bu örnek brüt teknik hatamı bulmama yardımcı oldu ...

Yousufkhodja Sultonov :

Günlük gerçek piyasa yorumlarıma günde 100 bin dolar değer veriyorum.

% bana borçlu - ihtiyacı olanlara dağıtın)))
 
Benim de biraz ihtiyacım var :)) Daireyi tamir edecek kadar param yok.
 
ama Yusuf'un sinyallerini tüm depolarda alıp satarak, muhtemelen sermayemi ayda %3000 oranında artıracağım.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Hayır, olmayacak! Boynuzlara güçlü bir ayı darbesi alacak.


Şimdi pencereyi ikiye katlayın.
