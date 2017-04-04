Piyasa Teorisi - sayfa 66
Kral! Algoritmanın işleyişi hakkında şüphelerim olduğu için, ayarlarda hiçbir şeyi değiştirmeden üzerinde bir deney yaptım ve ona 10 dolara bir ürün satın aldığında ve onu rekabetçi bir şekilde satmaya başladığında bir girişimcinin ticaret sürecini analiz etmesini söyledim. C fiyatlarında piyasa, gelir D alma. Algoritma, girişimcinin çalışmasının tam bir analizini yaptı ve testi mükemmel notlarla geçti, karı hem geleneksel yönteme göre, hem de gelir ve giderler arasındaki fark olarak ve benim göreme göre doğru bir şekilde hesapladı. kar formülü, ayrıca bizim bildiğimiz sanal fiyat seviyeleri C1, Tsopt, Tsr, Ts2 ve Tspr (! ):
Kar hesaplaması mükemmel bir eşleşmedir:
Ticaret süreci analizlerinin sonuçları: Girişimci hemen kar etmeye başlar. C > Cspok = $10 satış fiyatını belirledikten sonra, maksimum karı C = Copt = $10.91 olarak alır, alım satım C = Cpr = 11.90$'da durur, bu alım satım sürecinin mantığına tam olarak karşılık gelir ve Temel sunum tarafından onaylanır. gelir ile her türlü gider arasındaki fark olarak kâr.
Seviyelerin hesaplanması (sanal seviye tablomuz) gerçekten de fiyat arttıkça piyasanın Bulls tarafından yönlendirildiğini gösteriyor:
Sonuç: Algoritma piyasadaki durumu kesinlikle yeterli şekilde yansıtmaktadır ve sonuçlarına güvenilebilir .
Yusuf, algoritman girdi değişikliklerine karşı çok hassas. Bu aynı zamanda dolaylı olarak büyük dalgalanmalarla da gösterilir - küçük bir deltaya bölmenin etkisinin ne olduğunu hatırlayın - bu dalgalanmalar bu tür etkilere çok benzer. Verilerin herhangi bir ön işlemesini yapmıyorsunuz, ancak gürültüler var ve ilk ve bariz olanı örnekleme gürültüsü.
Algoritma, günlük bir mum üzerinde , ancak günün farklı saatlerinde hesaplanırsa, farklı, bazen zıt sonuçlar/öneriler üretir. Ve bu, algoritmanın pürüzlülüğünden veya başka bir deyişle, algoritmanın sağlamlık özelliğinin yokluğundan bahseder. Ancak algoritmanın pürüzlülüğünü sağlamak için yine gürültüyü ortadan kaldırmak/bastırmak ve sinyalin kendisini "sinyal + gürültü" karışımından ayırmak gerekir.
Bu Excel ile ilgili değil, şimdi ne zaman sinyal vermenin daha iyi olduğunu anlıyoruz. Benim önerim fiyat sarı çizgiden ayrıldığında, kırmızı çizgi fiyata ulaştığında satın almanızdır. Sinyalin önerdiğimden daha geç.
Asıl sorun, bahsettiğiniz olayın meydana geldiği an belirlemektir, bunun için piyasanın çevrimiçi gözetimini organize etmeniz gerekir.
2015.05.21 23:44 yazıdaki grafikte görünmüyor mu?
Şimdi sizi anlıyorum, mesele şu ki, sarı çizgi kırmızı olana çarpana kadar düşmeyecek, dahası sarı olan düşüyor, bir menteşe ile son verilere tutunuyor. Bu nedenle, aynı şeyden bahsediyoruz. Ana şey, Cuma gününden itibaren oturumun başında BAI örneğinde olduğu gibi giriş ve çıkış için yeterli sinyallerin tahsis edilmesinin hala mümkün olmasıdır https://www.mql5.com/en/forum/58256/page68 , şu anda işleniyor.
13-00 Moskova saatinde piyasa durumu. Sakin, rekabetçi, boğa piyasası:
Ayıların (sarı çizgi) çarpma anında Boğalar tarafından vuruldukları için fiyatı serbest bıraktığını ve düştüğünü (düşmediğini, düştüğünü) ya da çarpmadan hemen sonra verdiğimi size iletemem. ALMAK için bir sinyal. Aynı şeyden bahsediyoruz.
Kırmızı çizgi fiyata dokunduğunda grafiği yayınladınız. Değil mi? Aynı şeyden bahsediyor olsaydık, grafiği daha önce, fiyat sarı çizgiden ayrıldığında yayınlardınız. Gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum ama grafik bu olayların aynı anda meydana gelmediğini gösteriyor. Keşke yatay olarak zaman eksenimiz olsaydı.
Oleg, merhaba, kategorik olarak sinyalin ana sinyal ve gürültüye ayrılmasına karşıyım. Aynen öyle, milyarlarca dolar değerindeki "gürültüler" ortaya çıkmaz, belki de gürültü işe yarar bir sinyaldir.
Yusuf, milyarlarca dolar değerinde "gürültü" yok. Bu yok.
Ve eğer size göre " gürültü yararlı bir sinyal " ise, o zaman bu mantığa göre her tiki izlemelisiniz. Ve bu değil.
Bu resimle fikrimi açıklamaya çalışacağım:
Bu bölümde, bir sinyal açıkça ayırt edilir - AŞAĞI hareket çizgisi. Ancak sinyal hattında üst üste binen çubukların kendileri bir "sinyal + gürültü" karışımı gösterir.