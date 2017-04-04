Piyasa Teorisi - sayfa 77

Alexander Ivanov :
M15 pazarının değiştiğine dair bir zamanım var. Birkaç demo bip sesi, alttan satın alma kazandı. Şimdi yine ayılar piyasaya çıktı.
Alexander Ivanov :
şimdiden bir milyon mu yaptın?
ayılar biraz ezildi, ancak boğalar bugün saldırmaya karar verdi - durumu düzeltmek için :))) gygy
 
Şimdi boğalar geldi, ayılar kapının dışına kadar eşlik edildi. Satın almak.
 
Alexander Ivanov :
Alexander Ivanov :
Orada bok kazandınız, 1.14'ten satıp burnunuzu karıştırmak yerine, sahada çıplak bir popo ile koşuyorsunuz ... ah, İşhim'e bunun neye yol açtığını sorabilirsiniz.
 
stranger :
Orada bok kazandınız, 1.14'ten satıp burnunuzu karıştırmak yerine, sahada çıplak bir popo ile koşuyorsunuz ... ah, İşhim'e bunun neye yol açtığını sorabilirsiniz.
Yousufkhodja Sultonov :

ipin içinden geçti. İlginç. Sorular:

1 - Ayıların / boğaların gücü nasıl belirlenir, metinde veriler vardı (ayılar (518 puan) boğalar (444 puan).

2 - tekel, rekabetçi piyasa nedir - nasıl tanımlanır?

3 - formüllerde "kapak veya ev" işareti vardır - bu, örneğin Ts1 = Tsr - (Tsr ^ 2 - Tsopt ^ 2) ^ 0,5 anlamına gelir;

 
Sergey Petruk :
2. dereceye
 
Sergey Petruk :
Derece Tsr^2=Tsr*Tsr
