Piyasa Teorisi - sayfa 77
M15 pazarının değiştiğine dair bir zamanım var. Birkaç demo bip sesi, alttan satın alma kazandı. Şimdi yine ayılar piyasaya çıktı.
şimdiden bir milyon mu yaptın?
Şimdi boğalar geldi, ayılar kapının dışına kadar eşlik edildi. Satın almak.
M15 pazarının değiştiğine dair bir zamanım var. Alttan satın alarak kazanılan birkaç demo bip sesi . Şimdi yine ayılar piyasaya çıktı.
Orada bok kazandınız, 1.14'ten satıp burnunuzu karıştırmak yerine, sahada çıplak bir popo ile koşuyorsunuz ... ah, İşhim'e bunun neye yol açtığını sorabilirsiniz.
Yousufkhodja Sultonov :
ipin içinden geçti. İlginç. Sorular:
1 - Ayıların / boğaların gücü nasıl belirlenir, metinde veriler vardı (ayılar (518 puan) boğalar (444 puan).
2 - tekel, rekabetçi piyasa nedir - nasıl tanımlanır?
3 - formüllerde "kapak veya ev" işareti vardır - bu, örneğin Ts1 = Tsr - (Tsr ^ 2 - Tsopt ^ 2) ^ 0,5 anlamına gelir;