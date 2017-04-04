Piyasa Teorisi - sayfa 195

MASTERXAYS :
Yusuf böyle bir piyasa fiyatı nedir açıklarmısın Normal fiyatın piyasa fiyatı yönünde gittiğini fark ettiğimden beri.
Normal fiyat, satıcılar ve alıcılar tarafından oluşturulan, şu anda oluşturulmuş fiyattır. Piyasanın arz ve talep durumunun dikkate alınması sonucunda oluşan piyasa fiyatı veya piyasa fiyatı, piyasanın maksimum sanal gelirinin bu gelirin esnekliğine oranı olarak tanımlanır. mallar. "Önemsiz bir fiyata mal satışından elde edilen maksimum sanal gelir (S)" kavramını, ticari bir yapının kârını hesaplamak için bu piyasa teorisi çerçevesinde kullanıma sokmak zorunda kaldım ve böylece bu hesaplandı. kâr, fiili gelir (burada sanal değil, lütfen bu iki gelir türünü karıştırmayın) ile her türlü gider arasındaki fark olarak tanımlanmasının klasik yöntemiyle örtüşmektedir. Diyelim ki, muzları kilogram başına 1 dolardan satıyorsunuz ve diyelim ki günlük işlem başına 1.000 dolar gelir elde ediyorsunuz. Piyasa koşullarında daha ucuza satarsanız geliriniz artar (henüz kârdan bahsetmiyoruz). Satış fiyatı düştükçe, gelir artacak ve limit dahilinde Dwirt.max değerine yönelecektir. Esneklik (Y), malların satış fiyatının 1 dolar artmasıyla gelirin ne kadar (dolar cinsinden) azalacağı olarak anlaşılır ve piyasa koşullarında Y<0 her zaman ortaya çıkar. Piyasa fiyatı P, hesaplanan bu iki değerin P = - S/Y oranıdır.
 
Bir çift EURUSD satın almak tehlikelidir. Net sinyaller yok.
 
Alexander Ivanov :
Bir çift EURUSD satın almak tehlikelidir. Net sinyaller yok.

Yusuf'un teorisine göre, var!

Şimdilik 1. 1. 1100-1.1102 EUR/USD

 
MASTERXAYS :

Yusuf'un teorisine göre, var!

Şu anda 1.1100-1.1102 EUR/USD

ve tekrar satıyorum.
 
Alexander Ivanov :
ve tekrar satıyorum.
boşuna
 
MASTERXAYS :
boşuna
Boşuna? Niye ya?
 
Alexander Ivanov :
Boşuna? Niye ya?

Salıncak ile! Vira trendi!!!!

EURUSD'ye bakmak

 
Alexander Ivanov :
ve tekrar satıyorum.

Sen doğru şeyi yapıyorsun. Küresel trend aşağı. Fiyat daha da artarsa, ortalama alırız.

 
khorosh :
Sen doğru şeyi yapıyorsun.
Yanlış!
Yükseliş trendi!!!!!!
 
MASTERXAYS :
Yanlış!
Yükseliş trendi!!!!!!
Şimdi sat!!!
