Piyasa Teorisi - sayfa 116
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
03-17 Moskova saati 08 06 15 Tebrikler için hepinize teşekkür ederim! Market koşulları:
Tüm seviyeler dar bir aralıkta paralel hareket ediyor, kimse geri adım atmak ve fiyat hareketinin kapsamını artırmak istemiyor. Piyasa (P) Bulls'a, Fiyat (C) ise Ayılara aittir:
Momentum göstergesini vidalayabilir miyim?
1.1350'de bir SATIŞ gösteriyordu, ancak hala stratejide ince ayar yapıyorum ve buna hemen inanmadım.
Teşekkür ederim!
dosyayı düzenleyin ... tanımada herhangi bir hata görünmemesine rağmen ... belki de hata 2010_11'deydi.
"Algoritma tarafından değerlendirilen , piyasanın maksimum sanal geliri " - neden negatif bölgede? Sonuçta, her zaman olumlu olmalı, değil mi?
Bu, rekabetçi bir piyasa için doğrudur, ancak bir tekel piyasası için olumsuz olabilir.
"Rekabetçi ve tekelci piyasalar" nasıl tanımlanır?
03-17 Moskova saati 08 06 15 Tebrikler için hepinize teşekkür ederim! Market koşulları:
Tüm seviyeler dar bir aralıkta paralel hareket ediyor, kimse geri adım atmak ve fiyat hareketinin kapsamını artırmak istemiyor. Piyasa (P) Bulls'a, Fiyat (C) ise Ayılara aittir:
Şimdi bir karar vermek için - nereye açılmalı?
Teşekkür ederim!
O zaman max.virt.income değil ve isim yanıltıcı.
"Rekabetçi ve tekelci piyasalar" nasıl tanımlanır?
Y<0 ve S>0 ise - rekabetçi piyasa;
Y>0 ve S< (=) 0 ise - özel pazar ;
Yukarıdaki piyasa türlerinin tartışılmasında sayısız örnekte örnekler verilmiştir.
Ve hangisi daha önemli - Pazar mı, Fiyat mı?
Şimdi bir karar vermek için - nereye açılmalı?
Teşekkür ederim!
Fiyat, alıcı ve satıcıların eylemlerinin sonucudur, Piyasa ise (şimdiye kadar) bu eylemlere piyasanın tepkisidir. Fiyat ve Pazar iki karşıt taraftır ve eşit derecede ana taraflardır. Her şey Tsopt'un (Aslan) ve Tsr'nin (Leopard) hangi tarafta olduğuna ve ayrıca Fiyatın nerede çabaladığına bağlıdır - Ts1 veya Ts2'ye. Sabah, Fiyat C1'e hafif bir düşüş eğilimi gösterdi, ancak koridor küçüktü. Şimdi piyasanın durumunu analiz edeceğim ve içinde neler olduğunu öğreneceğim.
Saat 11:00'e kadar Fiyat yükselişe geçti ve Piyasa düşüşe geçti.
Ancak, saat 14:00'te fiyat tekrar düşüşe geçti. ve piyasa yükselişte:
14-30'a kadar her şey tekrar geri döndü, tüm seviyelerin birleştiği Leo seviyesinde tarafların yoğun istişareleri (toplantıları) var, Fiyat tüm seviyeler tarafından çok güçlü bir şekilde sıkıştırıldığında durum Zugzwang'a yakın:
Atış herhangi bir yönde olabilir. İki tarafın da somut bir avantajı yok. Tekelcilerin müdahale etmesi için çok uygun bir an, ancak şimdiye kadar müdahale etmiyorlar ve piyasa rekabetçi olmaya devam ediyor:
İşte beklenen gol 14-50! Çekimin hai'sinde:
Fiyat, alıcı ve satıcıların eylemlerinin sonucudur, Piyasa ise (şimdiye kadar) bu eylemlere piyasanın tepkisidir. Fiyat ve Pazar iki karşıt taraftır ve eşit derecede ana taraflardır. Her şey Tsopt'un (Aslan) ve Tsr'nin (Leopard) hangi tarafta olduğuna ve ayrıca Fiyatın nerede çabaladığına bağlıdır - Ts1 veya Ts2'ye. Sabah, Fiyat C1'e hafif bir düşüş eğilimi gösterdi, ancak koridor küçüktü. Şimdi piyasanın durumunu analiz edeceğim ve içinde neler olduğunu öğreneceğim.
Saat 11:00'e kadar Fiyat yükselişe geçti ve Piyasa düşüşe geçti.
Ancak saat 14:00'te fiyat tekrar düşüşe geçti . ve piyasa yükselişte:
14-30'a kadar her şey tekrar geri döndü, tüm seviyelerin birleştiği Leo seviyesinde tarafların yoğun istişareleri (toplantıları) var, Fiyat tüm seviyeler tarafından çok güçlü bir şekilde sıkıştırıldığında durum Zugzwang'a yakın:
Atış herhangi bir yönde olabilir. İki tarafın da somut bir avantajı yok. Tekelcilerin müdahale etmesi için çok uygun bir an, ancak şimdiye kadar müdahale etmiyorlar ve piyasa rekabetçi olmaya devam ediyor:
İşte beklenen gol 14-50! Çekimin hai'sinde:
Satmam gerektiğini düşünmekte haklı mıyım?
Teşekkür ederim!
İyi hareket. Boğalar açıkça piyasaya öncülük ediyor.
Teşekkür ederim!
Satmam gerektiğini doğru anlamış mıyım?
Teşekkür ederim!