Yusuf , bu göstergeye aşina değil misin ? ( Şekil 7, IndicatorES.mq5 göstergesinin bir örneğini göstermektedir )
Değilse, makaleye hızlıca göz atabilir ve uygun gördüğünüzü düşündüğünüz bir şey yazabilir misiniz? Sanırım seninkiyle ortak bir yanı var...
Evet ve ifadeler birçok açıdan sizinkine benzer, örneğin,
" Göstergenin tek parametresi, minimum değeri 24 bar ile sınırlı olan işlenen dizinin uzunluğudur. Göstergedeki tüm hesaplamalar açık[] değerlerine dayanmaktadır. Tahmin ufku 12 çubuktur. GöstergeES .mq5 gösterge kodu ve CIndicatorES.mqh dosyası Files.zip arşivindeki makalenin sonuna yerleştirilmiştir."Gösterge çalışırken, tahminin %95 güven aralığı, model parametrelerinin bulunan optimal değerlerine karşılık gelen değerleri alacaktır. Düzeltme parametrelerinin değeri ne kadar büyük olursa, tahmin ufku arttıkça güven aralığı o kadar hızlı artar.
Basit bir değişiklikle, IndicatorES.mq5 göstergesi yalnızca doğrudan döviz kurlarını tahmin etmek için değil, aynı zamanda çeşitli göstergelerin veya önceden hazırlanmış verilerin değerlerini tahmin etmek için de kullanılabilir.
Burada - Makalenin temel amacı, okuyucuya tahmin için kullanılan toplamsal üstel yumuşatma modellerini tanıtmaktı, bir Evrensel regresyon modeliniz var. Bence ortak bir nokta var... https://www.mql5.com/ru/articles/318
Evet ve sonuçlar SİZİNkine benziyor gibi görünüyor ... " Bununla birlikte, makalede sunulan materyaller, yalnızca tahminle ilgili çok büyük bir sorun ve çözüm katmanına ilk dokunuş olarak kabul edilebilir."
Teşekkür ederim.
:-) Önce gülümsedi. Ve sonra bağlandı...
Üstelik Yusuf, boğalarla ayıların tek ve aynı karakterde olduğu, beyefendi, oyuncak bebek, piyasa yapıcı olduğu düşünülürse, o zaman HER ŞEY YERİNE DÜŞÜYOR! Ben Larry Williams'ın bir taraftarıyım, " Vadeli işlem piyasasında ticaretin sırları. İçeridekilerle hareket edin " adlı kitabında bu karaktere "Büyük Adamlar" diyor. Sana tamamen katılıyorum. Çalışacağım ve çalışmaya devam edeceğim, THEM tarafından düzenlenen piyasa hareketleriyle birlikte müzayedede biraz yer alacağım. Yardımınızla, piyasada ticarete yönelik felsefi yaklaşımımın doğruluğuna daha da ikna oldum. Sana minnettarım. Kalpten.
Rahim gerçeğini bile kesin.
Yağlı boya - genellikle İYİ, hatta Cord'un söylediği gibi "Süperİyi" diyebilirim.
Bu büyük adamların ana görevi var - kitlelerden biraz para almak.
Bu durumda, maksimum sonucu almanız gerekir.
Bu da demek oluyor ki kitleye karşı sürekli antifazda durmak mümkün olmayacak, piyasa donacak, belli bir gerilim sağlayarak kitlenin periyodik olarak piyasayı hareket ettirmesine izin vermek gerekiyor. Bu konuyu anlayın)
:-) Anlıyoruz ... anlamaya çalıştığımız anlamda ... :-)
Tablodan çıkardım ve çalışmam devam ediyor forumun 5. sayfasının ortasından sonuna kadar 4-ki... Dünya para birimlerinin sabun köpüğü endeksi.
8. sayfadaki ilk gönderi. :-)
Fin de la komedya!
Hayır, bu yanlış cevap!
Bence tam tersi - başlangıç harika bir iş! tüm bunlarda kesinlikle bir şeyler var...
Harika şeyler ve keşifler bekliyoruz!
keşfin eşiğindeyiz!
Piyasalarda ilginç ve harika bir çalışma ve ticaret bekliyoruz!
Fin de la komedya!
Eğer bir... )))
------------------------------------
Yusuf.
Birkaç formülünüz var (RK_2,RK_3).
İsimler size kalmış. Ama Koshy'ye dokunma! ))))
RK_1 = (Kapat+Gecikme_Kapat)/2 - (Kapat*Gecikme_Kapat)^0.5
RK_2 = Kapat*mutlak(Gecikme_Kapat - Kapat)^2/exp(Kapat + Gecikme_Kapat)
RK_3 = mutlak(Gecikme_Kapat - Kapat)^2/exp(Kapat + Gecikme_Kapat)
Gerisini görebilirsin...
korelasyonlar -
RK_1 RK_2 RK_3
1.0000 0.9995 0.9946 RK_1
1.0000 0.9974 RK_2
1.0000RK_3
Bu noktaya kadar, sopanın ayılardan boğalara aktarılmasıyla 97. noktada açılan BU pozisyonu için her şey yolunda gidiyor, ancak yöneticilerin ve ayıların davranışları endişe verici:
Op! Bir sonraki adımda, sakin boğalar için beklenmedik bir şekilde ayılar, yönlendirmek için kesin bir niyetle arenaya döndü. BY'yi kapatıyoruz ve olayların gelişmesini bekliyoruz:
Boğalar, yöneticilerin iradesiyle nakavt edilir. ve ayılar fiyatın zirvesine doğru gidiyor. SAT'a tıklayın:
Yusuf lütfen cevap ver (bir önceki sayfanın dokuzuncu gönderisi) . Sayesinde.