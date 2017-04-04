Piyasa Teorisi - sayfa 263

Artyom Trishkin :

Teşekkürler ;)

Gözlemlerinizi görmek ilginç olurdu.

Hala nemli ve fazla zaman geçmedi, ama yine de, daha önce söylediğim gibi, kesinlikle tahıl var.
 
Server Muradasilov :
Hala nemli ve fazla zaman geçmedi, ama yine de, daha önce söylediğim gibi, kesinlikle tahıl var.
Büyümek için suya ihtiyacın var.
 
Artyom Trishkin :
Büyümek için suya ihtiyacın var.
Eh Artyom, en azından bir çeşit eğitimim olsaydı :) . Ve böylece, herhangi bir hipotezi, stratejiyi, göstergeyi vb. uyguluyorum. , hemen gerçek hayatta. İnanmayacaksınız ama test cihazını hiç kullanmadım, gerçek hayatta tüm kod tabanını çalıştırdım :)
 
Server Muradasilov :
Eh Artyom, en azından bir çeşit eğitimim olsaydı :) . Ve böylece, herhangi bir hipotezi, stratejiyi, göstergeyi vb. uyguluyorum. , hemen gerçek hayatta. İnanmayacaksınız ama test cihazını hiç kullanmadım, tüm kod tabanını gerçek hayatta çalıştırdım :)
Bir test cihazı kullanmak için eğitim almak için neye ihtiyacınız var?
 
khorosh :
Ve test cihazını kullanmak için bir eğitime sahip olmak için neye ihtiyacınız var?
Tabii ki hayır, şaka yapıyordum. Ben her zaman ticaret yolunda ilerliyorum - kurcalayarak. Benim için bu forum eğitimdir, hemen hemen her şeyi okurum
 
Dikkatli olun, bazen Soros çizgisi ortaya çıkıyor. Sonra kaput.
 
Alexander Ivanov :
Dikkatli olun, bazen Soros çizgisi ortaya çıkıyor. Sonra kaput.
Ayrıca mavi rengi de buldum, %90'ında bu kısa vadeli eğilimin bir teyidi. Ve neden ondan korkuyorlar))), başkentinden azar azar ısırıyoruz, yalnız onun için çok şişman olacak
 
Server Muradasilov :
Ayrıca mavi rengi de buldum, %90'ında bu kısa vadeli eğilimin bir teyidi. Ve neden ondan korkuyorlar))), başkentinden azar azar ısırıyoruz, yalnız onun için çok şişman olacak
Mavi çizgi ne cehennemde? Bir geliştirici olarak çok ilgileniyorum...
 
Server Muradasilov :
Ayrıca mavi rengi de buldum, %90'ında bu kısa vadeli eğilimin bir teyidi. Ve neden ondan korkuyorlar))), başkentinden azar azar ısırıyoruz, yalnız onun için çok şişman olacak
heheheheheh))))))))
 
Artyom Trishkin :
Mavi çizgi ne cehennemde? Bir geliştirici olarak çok ilgileniyorum...

EURGBP MT5 terminali

Bu mavi emisyonlar tarihte kalmaz, sadece gerçek zamanlı olarak çalışırlar. Mini, mikro trendin ek onayı

