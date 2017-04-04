Piyasa Teorisi - sayfa 36
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu seviyeye inen boğalar gücü geri kazanacak.
Bu, sistemde açık olan bir çift USDJPY üzerindedir. Boğalar iktidarda.
Bana bir test yapacak mısın? Bir demoya asacağım ..24 işe yarayacak
Ve robotlarınız son derece karlı ve istikrarlı. Senin için mutlu.
Çok kârlı olduklarını söyleyemem ama istikrarlılar (yani 2006'dan beri kârsız yıl yok).
piyasadalar mı, buradalar mı? deneyeceğim.
Tabii ki hayır ... Aptal mıyım?)))) Scalper kullanmıyorum .. Sadece basit sistemler