Alexander Ivanov :
Bu seviyeye inen boğalar gücü geri kazanacak.
Dünün grafiğini ve Ayıların Bulls'un boynuzlarına en güçlü darbesinin hesabındaki ipucumu anlayan biri varsa, derhal tüm BAI'yi kapatmalıydı.
 

Bu, sistemde açık olan bir çift USDJPY üzerindedir. Boğalar iktidarda.

Bana bir test yapacak mısın? Bir demoya asacağım ..24 işe yarayacak
 
azfaraon :
Bir demo verelim. Diyelim ki ayın sonucu tamamen karlı olacak. S: Böyle bir sistem alır mıydınız? Veya test etmek için bir yıl daha mı istiyorsunuz?
satmaktan mı bahsediyorsun?))) Kendi yazdığım baykuşları kullanıyorum... En azından 1999'dan beri test etmen gerekiyor ki bir yıldan fazla zarar eden sabit 0.1 lot olmasın... Bir demo koy işlemlerin teste uygunluğunu kontrol etmek için bir ay boyunca.. Teste göre, 1000'deki düşüş kalıcı bir lotla% 30'dan fazla olmamalıdır..
 
Ve robotlarınız son derece karlı ve istikrarlı. Senin için mutlu.
Alexander Ivanov :
Çok kârlı olduklarını söyleyemem ama istikrarlılar (yani 2006'dan beri kârsız yıl yok).
 
azfaraon :
piyasadalar mı, buradalar mı? deneyeceğim. Yüksek hızlı scalpers dışındaki sistemler ve stratejilerle ilgileniyor.
Alexander Ivanov :
Tabii ki hayır ... Aptal mıyım?)))) Scalper kullanmıyorum .. Sadece basit sistemler
 
azfaraon :
Ne yani, pazarda sadece aptallar mı satar?
