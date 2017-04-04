Piyasa Teorisi - sayfa 95

Yeni yorum
 
kosta1211 :
Ve normal olmadığında, böyle bir eksi yakalayabilirsiniz. Nasıl tahmin edilir? Yine, düzeltme uzun sürerse, takas etmeniz ve deponun nasıl düştüğünü izlememeniz gerekir!
"parçalar halinde" ticaret yapacak, o zaman bir eksi için düşeceksin.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Sonuçlar:

Sonunda, günlük sabitlemeden 4 kat daha iyi olmasına rağmen, pozisyonları tutmanın fizibilitesi hakkında düşündüren ayık bir tablo, ancak dezavantajlar da iyi.

Trend arama:


İlk tablo ilginç. Anlaşma bir gün sürer, değil mi? Burada düşüş ve PV zaten temiz. MO 20 puanları da zaten daha gerçekçi.
 
Алексей :
İlk tablo ilginç. Anlaşma bir gün sürer, değil mi? Burada düşüş ve PV zaten temiz. MO 20 puanları da zaten daha gerçekçi.

Evet. İşte 2 yıllık grafikler:


[Silindi]  
Yusuf, bunu neden yapıyorsun, spor için mi yoksa sempatik bir kodlayıcı bulmak için mi?
 

02 06 15 tarihinde seansın açıldığı andaki piyasanın durumu:


[Silindi]  
Yousufkhodja Sultonov :

02 06 15 tarihinde seansın açıldığı andaki piyasanın durumu:


Ve senin dışında görünen ne?
 
Yousufkhodja Sultonov :
Endişelenme, dediğim gibi ve şimdi onaylıyorum, her şey kontrol altında ve her şey yolunda. Piyasa, karakterlerimizin iradesine karşı gelemez!
Karakterlerde biraz karışıklık var gibi. Belki şaşırırım ama - piyasa kaz ve kerevitle pek ilgilenmiyor. Kolya Amca ve Elk tarafından sürülürler.
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
Karakterlerde biraz karışıklık var gibi. Belki şaşırırım ama - piyasa kaz ve kerevitle pek ilgilenmiyor. Kolya Amca ve Elk tarafından sürülürler.
Bu doğru)
 
Vladimir Zubov :
Ve senin dışında görünen nedir?
En azından piyasa düşüşte. Grafiğin yorumu onlarca kez tartışıldı, bu yüzden grafiğin görünümünü veriyorum.
 
Vladimir Zubov :
Ve senin dışında görünen ne?
sat beklet + boğalar bile buna katılıyor
1...888990919293949596979899100101102...288
Yeni yorum