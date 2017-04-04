Piyasa Teorisi - sayfa 95
Ve normal olmadığında, böyle bir eksi yakalayabilirsiniz. Nasıl tahmin edilir? Yine, düzeltme uzun sürerse, takas etmeniz ve deponun nasıl düştüğünü izlememeniz gerekir!
Sonuçlar:
Sonunda, günlük sabitlemeden 4 kat daha iyi olmasına rağmen, pozisyonları tutmanın fizibilitesi hakkında düşündüren ayık bir tablo, ancak dezavantajlar da iyi.
Trend arama:
İlk tablo ilginç. Anlaşma bir gün sürer, değil mi? Burada düşüş ve PV zaten temiz. MO 20 puanları da zaten daha gerçekçi.
Evet. İşte 2 yıllık grafikler:
02 06 15 tarihinde seansın açıldığı andaki piyasanın durumu:
Endişelenme, dediğim gibi ve şimdi onaylıyorum, her şey kontrol altında ve her şey yolunda. Piyasa, karakterlerimizin iradesine karşı gelemez!
Karakterlerde biraz karışıklık var gibi. Belki şaşırırım ama - piyasa kaz ve kerevitle pek ilgilenmiyor. Kolya Amca ve Elk tarafından sürülürler.
Ve senin dışında görünen nedir?
