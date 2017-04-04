Piyasa Teorisi - sayfa 149
03 07 15 Cuma kapanışında piyasaların durumu:
Euro/Dolar, durum biraz yükseliş hissi ile nötr:
Sterlin/Dolar, Leo, sterlin düşüş hızından memnun olmadığı için tekrar Bulls'a çarptı ve Fiyatı tekel Ayılara aktardı:
Piyasa tekel oldu
Audi/Dolar
Altın: Henüz altının davranışını yargılamak için fazla deneyimim yok, ancak mantıksal olarak Leo, 1175 ile 1185 arasındaki tüm seviyeleri getirecek:
Yousufkhodja Sultonov
Sana çok saygı duyuyorum ama neden bu kadar çok kelime var da 0 anlam var yoksa burada bir burç yardımıyla kendini öne çıkarmaya mı çalışıyorsun?
Tüm sinyallerin tükendi mi (hiçbir suç söylenmedi) yoksa tarikat için en çok bu mu?
not. Yazılarınızı baştan beri okudum.
altın düşüyor - zaten 1167 bir yerde. Belli ki bir gün tersine dönecek ve yükselecek...
-----------------
Orada, altın için hem ajansların hem de ekonomistlerin tahminleri yıl sonuna kadar 1050'ye düşecek.
ve pratik amaçlar için nasıl olduğunu bulmak için bir ve ikinci göstergeyle "oynardım" ...
Herhangi bir ticaret yöntemi, bir yazarın gelişimi ve "kafasında kendi hamamböceği".
Sayın Katılımcılar! Önemli bilgi içeriği kaybı olmadan göstergeyi büyük ölçüde basitleştirmeye karar verdim. Şimdi içinde sadece iki seviye var: mevcut C fiyatının seviyesi ve R piyasa fiyatının seviyesi. C gerçek bir seviyedir ve P sanaldır, ancak bundan, R'nin önemi C'den daha az değildir. C'nin tam olarak ikinci Kanat P'den dolayı oluştuğunu söylemek yeterli. diğer kısmı bize görünmez. Gösterge, bu görünmez, ancak gerçekten mevcut olan piyasa fiyatları seviyesini göstermek için tasarlanmıştır. Çok şey, C ve R hareketinin göreceli konumuna ve doğasına bağlıdır ve bunları özellikle karlı ticaret lehine nasıl yorumlayacağımızı öğrenmeliyiz. çünkü sürekli olarak karşılıklı olarak birini diğerine dönüştürüyorlar. 07/07/2015 itibariyle EUR/USD için bir örnek:
ayni:
ve kırpılmış bir sürüm:
2010-2011 için aynı:
. Gösterge nasıl görünecek? Çok basit - terminalde, mevcut mum çubuğuna paralel olarak, piyasa fiyatlarının bir mum çubuğu oluşturulacak ve bunların göreceli konumu, doğası ve hareket dinamikleri ile mevcut fiyat hareketinin durumunu ve yönünü değerlendireceğiz.