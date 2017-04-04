Piyasa Teorisi - sayfa 143
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
19-20'de Leo tüm seviyeleri tek bir yerde topladı, kendi seviyesinde bir danışma olacak:
24 Haziran 15 Haziran'da seansın açılışı sırasındaki istişare sonucunda durum Boğalardan Ayılara fiyat aktarılmadı, piyasa Aslan'ın acil kontrolü altında, yer yok hareket için, piyasa resmi olarak yükselişini sürdürüyor:
Pound/Dolar:
Oud/Dolar: Piyasa resmi olarak Bears'tan Bulls'a geçti, ancak Leo'nun kendisi piyasayı yönetmeye devam ediyor. Görüyorsunuz, Leo ve Leopard neredeyse aynı seviyeye sahip, bu Zugzwang'ın durumu, Fiyat yukarı veya aşağı hareket edemez, sonuç şudur: Daire devam edecek:
24 Haziran 15 Haziran'da seansın açılışı sırasındaki istişare sonucunda durum Boğalardan Ayılara fiyat aktarılmadı, piyasa Aslan'ın acil kontrolü altında, yer yok hareket için, piyasa resmi olarak yükselişini sürdürüyor:
Pound/Dolar:
Oud/Dolar: Piyasa resmi olarak Bears'tan Bulls'a geçti, ancak Leo'nun kendisi piyasayı yönetmeye devam ediyor. Sonuç: Daire devam edecek:
25, 15 Haziran'da seansın açılışı sırasındaki durum, istişare sonucunda, Fiyat Boğalardan Ayılara aktarılmadı, piyasa Aslan'ın acil kontrolü altında, yer yok hareket için, piyasa resmi olarak boğa olmaya devam ediyor, Aslan ve Leopar neredeyse aynı seviyede tutuluyor, ayrıca Leopar hem Boğaları hem de Ayıları kendisinden eşit derecede yakın mesafede tutuyor, bu da derin bir belirsizliğe işaret ediyor. Euro'nun kaderi Fiyat her an her yöne fırlayabilir:
Sterlin/Dolar: Boğa piyasası Aslan'ın uzaktan kumandası altında düşüyor, Boğalar daha enerjik bir şekilde düşmezlerse, Mayıs sonunda olduğu gibi muhtemelen zorunlu bir düşüş olacak:
Oud/Dolar: Piyasa resmi olarak Bulls'tan Bears'a geçti, ancak Leo'nun kendisi piyasayı yönetmeye devam ediyor. Görüyorsunuz, Leo ve Leopard neredeyse aynı seviyeye sahip, bu Zugzwang'ın durumu, Fiyat yukarı veya aşağı hareket edemez, sonuç şudur: Daire devam edecek:
26 06 15 Cuma günü seansın açıldığı andaki piyasaların durumu:
Euro / Dolar, Tüm seviyeler yine Leo seviyesinde bir danışma için toplandı:
Pound/Dolar, Boğalar "yaramaz" oldu, Ayılar onları vurmaya hazırlanıyor:
Aud / Dollar, piyasa Leo tarafından yönetilmeye devam ediyor, ancak resmi olarak tekrar Bulls'tan Bears'a transfer ediliyor:
Altın/Dolar:
26 06 15 Cuma günü seansın açıldığı andaki piyasaların durumu:
Euro / Dolar, Tüm seviyeler yine Leo seviyesinde bir danışma için toplandı:
Pound/Dolar, Boğalar "yaramaz" oldu, Ayılar onları vurmaya hazırlanıyor:
Aud / Dollar, piyasa Leo tarafından yönetilmeye devam ediyor, ancak resmi olarak tekrar Bulls'tan Bears'a transfer ediliyor:
Altın/Dolar:
Yusuf, Audi'nin resmi olarak neden dayandığını açıklıyor mu? Tüm çizgiler yukarı bakıyor
1. Sanırım bugün biraz aşağı inmeli, en azından seansın başında, çünkü dün biraz yükseldi. Bu, Leo'nun kendisi tarafından, Ayılar ve Boğalar gibi davranarak yapılır, çünkü algoritma, Leo'yu özellikle lider pazar olarak tanımlamaz. Bu nedenle algoritma, kuyruk azalacağından, çiftin son birkaç gündür içinde bulunduğu Zugzwang durumu nedeniyle Fiyatın gidecek hiçbir yeri olmadığından, lider piyasaya, yani Ayılara yanlış bir endeks atamalıdır. . Gerçek Ayılar ve Boğalar askıya alındı, ismen mevcutlar. Leo ve Leopard seviyelerine dikkat edin - fark 7. işarettedir, bu Fiyatın gidecek yeri olmadığında Zugzwang'ın bir işaretidir. Genel olarak, bu şimdi birçok çiftin başına geliyor. Euro/dolar için. örneğin, Leo tekrar bir konsey toplar.
2. Tüm çizgiler yukarı bakıyor, çünkü dün Leo, Bulls imajı altında hüküm sürdü. Ve bugün seansın başında Ayılar olarak reenkarne oldu. Veya Aslan, kuklalarda olduğu gibi Boğalar ve Ayılar tarafından oynanır.
26 06 15 Cuma günkü seans kapanışında piyasaların durumu:
Euro/Dolar parite aşağı yönlü hareket ederken:
Pound / Dolar, Boğalar "yaramaz" hale geldi, Ayılar onları vurmaya hazırlanıyor:
Aud/Dolar, piyasa Aslan tarafından yönetilmeye devam etti ve sonunda Ayılara geçti:
Altın/Dolar: