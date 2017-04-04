Piyasa Teorisi - sayfa 140
...khorosh'a bir çekirdek verin... yeniden çizim için çalışmasına izin verin, vb.
Alınan geçmişi s-th'den kaldırın. Daha mantıklı olacak. 10-11gg'yi ertelemeye devam etmeye değmez ... her şey IMHO, elbette ...
Leo'nun fiyat akışına girdiği ve uzun süre kaldığı dönemlerde düşüşler olduğunu fark ettim. Leo ile fiyat arasında izin verilen minimum mesafeyi belirleyerek düşüşleri ortadan kaldırmaya çalışacağım, ancak o zaman uzun bir süre hareketsizlikle eşdeğer olan piyasaya giriş olmayacak. Diğer araçları da deneyebilirsiniz. O zaman, belki de hesaptaki hareketsizlikten kurtulmak mümkün olacaktır.
Üzgünüm ama bunu yapmayacağım. Excel'im olması gerektiği gibi çalışmıyor (8 yıldır kullanmıyorum) ve fazla bir anlam görmüyorum. Bir gösterge olsaydı, onunla oynamak mümkün olurdu.
sepete başka bir süzgeç gibi gitti))) Ve net bir vicdanla Yusuf, satır satır hesaplamaların istismarlarına devam etti ...
Ama zaten "Süper Piyasa Teorisi ")))
Aslında hindiden bahsediyordum))) + hemen çekirdeği yeniden çizim için kontrol ediyorum. Her şey kontrol edilecek max. bir hafta boyunca ve sakince
Ma'nın kullanımında olduğu gibi, bir trend stratejisine sahip düşüşler, genellikle trendlerin kısa olduğu ve sıklıkla yön değiştirdiği yerlerde meydana gelir. Kayıplar artıyor. Uzun trendler olduğunda, herhangi bir teori olmadan iyi karlar elde edilir, Ma yeterlidir.
İşte makinede bir uzman. Ayrıca uzun süreli düşüşler.
Bu yüzden böyle uzmanlar kullanmıyorum. Yarı otomatik olmasına rağmen kullanılabilir. Uzun trendlerin olduğu dönemlerde çalıştırın.
19 06 15 Cuma seansının kapanışındaki durum:
Euro/dolar, Bai
Pazar türü - iki başa baş düzeyi ile rekabetçi:
Pound/dolar, Bai
Pazar türü - 2 başa baş seviyesi ile rekabetçi:
belki euro/dolar satışı,? hangi nedenlerle satın alıyor - herkes aşağı bakıyor
Bir miktar aşağı yönlü düzeltme olması mümkündür, ancak:
1 Piyasa yükselişini sürdürüyor +1;
2. Aslan fiyatı +1'in altında;
3. Ayılar Fiyata yönelmiyor veya fiyatı yakalamak için adımlar atmıyor, +1'den önceki gün görülen keskin düşüş hareketini durduruyor;
4. Aslan aşağı bakar -1;
5. Boğalar aşağı bakar -1;
6. Ayılar aşağı bakar -1.
Prensip olarak, bir beraberlik, yani. düz Durum, Nisan sonu - Mayıs başındaki durumu hatırlatıyor. Tabloya bakın. Ayrıca hafif bir aşağı düzeltme ve ardından bir artış oldu. Bakalım, sadece piyasa yükselişte olduğu için Satın almanız gerektiğini düşündüm. Bakalım ne olacak. Sonuçta, göstergeyi anlamayı öğreniyoruz. Ancak, pound için net bir Bai ortaya çıkıyor, göreceğiz.
Yusuf, yazı ne zaman yayınlanacak?
Bir haftadır "yazınız bizi ilgilendiriyorsa" seçeneğiyle askıda kalıyor:
Makale incelenmek üzere bir moderatöre gönderildi.
Makaleniz bizi ilgilendiriyorsa, yakında bir moderatör sizinle iletişime geçecektir. Onunla, makaledeki olası hataların ve yanlışlıkların düzeltilmesini tartışabilirsiniz. Makalenizin sürümleriyle ilgili güncellemeler için bizi izlemeye devam edin. Moderatör makaleyi değerlendirilmek üzere kabul ettiğinde, gözden geçiriliyor durumuna geçecektir .
Görünüşe göre, henüz onunla pek ilgilenmiyorlar. Doğru, birçok formül olduğuna dikkat çektiler, sorunun tam olarak anlaşılması için hepsinin gerekli olduğunu söyledim. Olumlu bir sonuç bekliyorum.