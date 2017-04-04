Piyasa Teorisi - sayfa 89
Düzeltmeye boğaları vurmak için başarısız bir girişim mi diyorsunuz?
Bakın Ayılar, koşan bir başlangıçla Bulls'u nasıl vurmak istediler, ancak son anda fikirlerini değiştirdiler ve geri döndüler. Düzeltme alanına ulaşana kadar oraya gideceğiz, bunun bir düzeltme mi yoksa tersine çevirme girişimi mi olduğu açık olacak. Düzeltme artık yükseliş eğiliminde bir fiyat düşüşü olarak anlaşılmalıdır. Piyasanın yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğundan emin olmadan bir düzeltmeden bahsetmek yanlış olur.
1.105-1.11 ve orada 1.08-1.075'e kadar daha da mümkündür.
ZY Ve tüm leoparları ve diğer canlıları kendi ekseni etrafında döndürdüler))
Ahh, son hesaplanan günden bahsediyorsun, anlıyorum.
Zor değilse, boğaların ayıları ne zaman ele geçirdiğini söyle.
Teşekkür ederim!
Yani, fiyat şimdi boğalar tarafından mı yönlendiriliyor?
Söylemek zor değilse, boğalar ayıları ne zaman hangi fiyata ele geçirdi.
Teşekkür ederim!
En son grafiğe göre, piyasa hala düşüşte.
Oldukça doğru.
01 06 15 Pazartesi günü 02-30 Moskova saatinde piyasa durumu:
Düzeltme tamamlandı, Ayılar rekabetçi piyasayı aşağı çekiyor, Copt (Leo) ve Cr (Leopard) yöneticileri buna katılıyor, bu da Boğaları Ayılara eşit mesafede tutuyor.
2011 yılında veri işleme tamamlandı. Göstergenin 2 yıl boyunca nasıl çalıştığını izleyin ve "zararı azaltın, büyürken kârı artırın" ve çok daha fazlasının nasıl olduğunu görün:
Özellikle, her zaman görülebilir:
1. Piyasaya trendin en başında gireriz ve sonuna kadar içinde kalırız;
2 açık pozisyonlara yönelik bir tehdidin ilk işaretleri göründüğünde piyasadan çıkın;
3. Düz ve trend arasında net bir ayrım yaparız;
4. daire yön değiştirirken, eğilim değiştirirken depozitoda önemli bir hasara neden olmaz, genellikle düz durumdan sıfır sonuçla veya küçük bir kayıpla çıkarız, bu da doğru girişten hemen karla karşılarız;
5. Küresel trend devam ederse, ara yatay çok fazla olmasa da mevduat lehinde ilerliyor;
6. Tsopt (Aslan), CR (Leopard) ve karşı tarafın (Ayı piyasasında Boğalar ve boğa piyasasında Ayılar) yönetim seviyelerinin niyetlerinin farkında olmak;
7. istişarelerin yapıldığı zaman, müzakerelerin sonuçları ve copun barışçıl bir şekilde devredilmesi şeklinde alınan kararların, yönün değişmeden devam ettirilmesinin, hazırlık ile tarafların güç ve yeteneklerinin gösterilmesinin farkındadır. önceden hazırlık olmaksızın, hareket halindeki tarafların mücadelesini organize etmek veya gelecekteki savaşları yürütmek için bir plan ve şema;
8. Piyasanın gelişimi için durum ve beklentiler hakkında diğer birçok yararlı bilgiyi belirlemek mümkündür.
Göstergenin tavsiyelerini doğru bir şekilde takip ederek, tüccar Forbes'a göre milyarderler listesinde değilse, tüccarın kendisi suçludur.