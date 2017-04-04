Piyasa Teorisi - sayfa 269
Şey... Tüm giriş ve çıkışları bilmiyorum. Ama ResultS'ın olumlu olduğunu görüyorum. ResultY negatif. Bu ne anlama geliyor - hiçbir fikrim yok ;)
ResultS pozitifse. ResultY negatiftir - bu, piyasanın rekabetçi olduğu ve piyasa mekanizmalarının çalıştığı anlamına gelir.
ResultS negatifse. ResultY pozitiftir - bu, piyasanın tekel olduğu ve piyasa mekanizmalarının olmadığı anlamına gelir.
Değerlerin kendisi dolaylı olarak pazarın cirosunu (hacmini) gösterir. Bu arada, bu verileri bir grafikte görüntülerseniz, piyasa gerilimi veya ciro göstergesi yapabilirsiniz.
Hesaplarıma göre ayılar piyasayı ele geçirdi.
Evet, piyasa el değiştirdi ve şimdi Bulls nihayet (şimdiye kadar) https://www.mql5.com/en/charts/4354607/eurusd-m1-e-global-trade devraldı.
Zaten yapmayı önerdim. Bunun gerekli olduğunu kabul ettin, ama o kadar - düşünüp yazacağına söz verdin ...
Yeni bir piyasa teorisinin ürünü olan yeni "Sanal Ciro ve Piyasa Esnekliği" (ön) göstergesi ile tanışın. Sanal ciro (sarı çizgi) S ve Piyasanın Esnekliği (kırmızı çizgi) Y puanları şu anlama gelir: Sanal ciro S, avronun pazarlık fiyatından satılması durumunda maksimum piyasa getirisidir; Y piyasasının esnekliği, fiyat 1 puan değiştiğinde gelirdeki değişikliktir. Ayrıca, oran her zaman - (eksi) S / Y = P'dir, burada P piyasa fiyatıdır (fiyat tablosundaki kırmızı çizgi). Zamanla, Forex için bu kavramları netleştireceğiz https://www.mql5.com/ru/charts/4357200/eurusd-h1-e-global-trade . Sarı çizgi pozitif alandaysa ve kırmızı çizgi negatif alandaysa, o zaman piyasa şu anda rekabetçidir, aksi takdirde tekeldir. Bu nedenle gösterge, karşıt tarafların ve piyasanın gerginliğini gösterdiği için "Piyasa Sağlığı Göstergesi" olarak da adlandırılabilir.
iyi gösterge.
Boğalar, Ayıların dürtüsüyle baş edemez. Bir sonraki darbeleri Ayıları fiyatın negatif alanına attı (bunlar hesaplanmış, sanal, fiyat değerleri). Alt göstergeden Bulls'un birkaç kez tekelcilerin hizmetlerine başvurduğu, ancak boşuna, her zaman bir geri dönüş aldıkları görülebilir. Bakalım bu kavga nasıl bitecek https://www.mql5.com/en/charts/4360767/eurusd-m5-e-global-trade
Boğalar tekrar boynuz aldı ve tepeye atıldı:
Tekelci boğalar, Ayılar piyasasını nakavt etti https://www.mql5.com/ru/charts/4362655/eurusd-h1-e-global-trade