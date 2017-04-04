Piyasa Teorisi - sayfa 146
Kanıtlanmamış akıl yürütmeye dogma denir. Yasak değildir.
Boğaları ve ayıları da asılsız icat ettin (büyük gözlü uzun bacaklı bir yönetici sana ücretsiz bir seminerde mi söyledi?). Her ne kadar bilgilerime göre orada değiller.
Neden asılsız? İpliği en baştan dikkatlice okuyun ve varlıklarının tüm kanıtlarını bulacaksınız. Aslan ve Leopar gibi. Forex'te başka seviye bulamadım.
Doğru, şartlı olarak adlandırılırlar.
Ayılar, gerçek ticarette ilk başa baş ve Forex'te ilk kârlılık seviyesi olan C1'dir;
Boğalar, gerçek ticarette ikinci başabaş seviyesi ve Forex'te ikinci kârlılık seviyesi olan C2'dir;
Lev, maksimum kârı garanti eden malların optimal satış fiyatı olan Tsopt'tur ve ayrıca gerçek ticarette üçüncü küresel başabaş düzeyi ve Forex'te üçüncü küresel başabaş düzeyidir. Forex, gerçek piyasanın aksine bu seviyede asla karlı ticarete izin vermez;
Leopard, hem gerçek piyasada hem de Forex'te ortalama piyasa fiyatıdır. Kısaca Maşa.
Bu seviyelerden hangileri varlığının kanıtını gerektirir? Onları kanıtlamayı talep ederseniz, piyasa bilgisinde cehaletini tamamladığınızı kabul edeceksiniz.
Sana tekrar kanıtlayabilirim:
Elde ettiğim ve gelir ve her türlü gider arasındaki fark olarak klasik temsiliyle tam olarak doğrulanan kâr denklemi (kanıt şubenin bağırsaklarında verilmiştir), bir bileşen olarak formun ikinci dereceden bir denklemini içerir:
P \u003d K * (Ts ^ 2 - 2 * Tsr * Ts + Ts seç ^ 2)
Sıfıra eşitleyerek 2 başabaş noktası buluruz. Birinci türevi sıfıra eşitleyerek Tsopt ve Tsr'yi buluruz. Kanıtlamak için gereken her şey!
Renat beni yasakladı çünkü sürekli olarak MK'den (veya diğer, tamamen veri merkezlerinden, hatta para için bile) MT5 tekliflerinde bulunmayı önerdim, ancak bir komisyoncudan değil.
https://www.mql5.com/ru/forum/43553 konusunu görünce ilgilenip geri döndüm.
Yıllar geçtikçe, konuların kalitesi çok düştü.
Teşekkür ederim. Sabırla cevap vermeye çalışıyorum.
Sana özel bir soru sordum.
Teorinize göre, 29'unda açılışta hangi fiyat olmalı? Hesaplarınız nesnel gerçeklikle örtüşmedi mi?
30'undaki açılışta (hangi saat diliminde dikkate alınmalı günün açılışı) sizin hesaplamalarınıza göre fiyat ne olacak?
1. Herkes gibi terminalden alıyorum. Terminalim 1.10005 açılış fiyatını gösterdi;
2. Bu teori, Fiyatı bir gün önceden tahmin etmeye yönelik değildir. Terminalde girilen fiyatın değeri ile piyasanın o anki durumunu ortaya koymaktadır. Ve durumun analizine göre, prognostik nitelikte olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir karar vermekte özgürsünüz.
Ve durumun analizine göre, prognostik nitelikte olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir karar vermekte özgürsünüz.
Ve nedensel aparatın pratikte doğru çalışıp çalışmadığı nasıl kontrol edilir?
Aynı şekilde ayın evrelerinin de piyasaları etkilediği söylenebilir. Ama teorinin anlamının deneysel bir doğrulaması yoksa?
Ve nedensel aparatın pratikte doğru çalışıp çalışmadığı nasıl kontrol edilir?
Aynı şekilde ayın evrelerinin de piyasaları etkilediği söylenebilir. Ama teorinin anlamının deneysel bir doğrulaması yoksa?
18-30 Moskova saatiyle, varsayımımız doğrulandı - güçlü ve bağımsız Bulls, sabah beklediğim gibi fiyatı neredeyse seviyelerine yükseltti. piyasa düşüş eğiliminde olsa da: